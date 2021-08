LoL: Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – Fnatic vs Vitality

C’est l’heure de quelques matchs éliminatoires alors que Fnatic affronte Vitality, le perdant rentrant chez lui.

Lors du premier match d’élimination des Playoffs d’été 2021, toute la pression était sur la deuxième série de ce week-end. Le vainqueur organisant un match contre Misfits, avant une finale du Lower Bracket contre G2 Esports. Alors que Vitality était l’outsider, le jungler Selfmade aurait probablement un compte à régler avec son ancienne équipe, alors qu’il cherchait à prouver ce qui leur manquait.

Jeu Un

Pour lancer le premier jeu, c’est VIT qui a récupéré First Blood en haut de la carte après une errance dans la jungle. VIT a ensuite doublé en saisissant deux éliminations massives au milieu de la voie alors que Bwipo et Nisqy tombaient. Peu de temps après, un autre combat a suivi le chemin de VIT du côté inférieur alors que FNC tentait désespérément de rester dans le match. FNC a pu échanger un kill, mais VIT était à la recherche de sang.

Bwipo a fait deux jeux massifs pour garder FNC en vie dans le jeu, ramassant deux victoires pour lui-même dans la voie du bas tandis que les membres du VIT se retiraient sous leur tour de niveau deux. Malheureusement pour FNC, quand est venu le temps de se battre en équipe, ils se sont effondrés. VIT a été parfaitement mis en place pour contrer FNC au drake pit, et avec un combat d’équipe décisif, VIT est passé à 7 km d’avance. En réponse, FNC a essayé de faire un jeu sur le côté supérieur, et bien que cela ait bien commencé avec un kill, VIT était plus qu’égal à cela. Ils ont inversé le jeu et nettoyé FNC de la Faille. Avec une excellente opportunité, VIT a déménagé pour prendre un Baron gratuit avec une avance de près de 9k.

Avec Baron, FNC a fait de son mieux pour conserver VIT, mais en vain. VIT était tout simplement trop fort pour eux et ils les ont simplement écartés, remportant le premier match en seulement 24 minutes.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-VIT Temps : 24:07 Tués : 7-22 Tourelles : 3-8 Or : 40k-52,7k Dragons : 1-2 Barons : 0-1

Jeu deux

Contrairement au Game One, le grand départ est sorti pour FNC dans le Game Two. Alors que First Blood est passé à VIT, FNC a réussi trois éliminations au milieu de la voie pendant le combat. L’un d’eux est arrivé immédiatement après que Lider soit revenu dans la voie, le mettant dans une position assez difficile. Par la suite, VIT a réussi à tuer le côté supérieur avant que FNC n’en échange deux pour lui-même du côté inférieur de la carte. VIT s’est déplacé côté bot pour récupérer un kill mais a fini par en perdre deux autres dans le processus.

Lorsque nous avons finalement eu notre premier combat en équipe, c’est FNC qui est à nouveau arrivé en tête. Alors que VIT a remporté le premier meurtre, FNC en a réclamé deux en retour, avant de renverser la tour extérieure de la voie médiane. Encore plus de victoires pour FNC, cette fois deux sur le côté supérieur peu de temps après, ainsi qu’un échange un pour un sur le côté bot pour passer à 8k d’avance. VIT a désespérément essayé de rester dans le jeu, et avec un combat d’équipe en haut de la carte, ils ont réussi à échanger deux pour un. Alors que la tête était toujours avec FNC, VIT a continué à rester pertinent malgré le déficit. Malgré le combat précédent, le combat 5v5 autour de Baron a suivi le chemin de FNC, où ils ont remporté quatre victoires et un buff de Baron pour leur problème.

Avec Baron, FNC a décidé de passer à un 4v5 supérieur, éliminant le meilleur inhibiteur, tout en sécurisant le Drake dans le processus. VIT n’a pas pu arrêter FNC alors qu’ils traversaient leur base au bulldozer, portant la série à égalité à 1-1.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-VIT Temps : 24:04 Tués : 27-7 Tourelles : 10-1 Or : 54.3k-37.3k Dragons : 3-0 Barons:1-0

Jeu trois

Encore une fois, il semblait que ce serait le début parfait pour FNC alors qu’ils obtenaient First Blood. Cependant, ils ont perdu deux victoires dans le combat suivant, donnant l’avantage, bien que léger, à VIT. C’était un troisième match beaucoup plus décousu, avec des éliminations à nouveau échangées un pour un avant qu’un combat 2v2 ne prenne le chemin de FNC du côté des bots, égalisant l’or. Avec la jungle VIT exposée, FNC a emménagé peu de temps après et a réclamé deux autres victoires en bas de la carte alors qu’ils revenaient en force.

Le jeu majeur suivant était encore une fois un FNC, mettant en place un effondrement à trois sur la voie médiane du VIT. Alors qu’au départ, c’est un 2-0 pour le FNC, VIT a réussi à tirer sur un membre du repli. Le côté bot a vu l’action suivante, avec la tour de base extérieure exposée, FNC a pu éliminer trois pour un dans le commerce, bien que la base VIT ait réussi à survivre. Ensuite, il y a eu un autre gros combat pour FNC, et cette fois tout est sur Nisqy. Il est capable d’infliger des dégâts massifs aux champions VIT et a aidé FNC à étendre son avance. Cherchant à survivre, VIT a lancé un appel pour pousser dans la voie médiane du FNC. Ici, ils ont abattu une tour mais ont perdu un membre pour leur problème.

VIT a continué à essayer de rester dans le jeu, mais chaque combat a commencé avec la perte d’un membre. Avec Baron de retour sur la carte, FNC s’est positionné vers lui. Malgré tous leurs efforts, VIT ne pouvait tout simplement pas répondre à ce que FNC apportait aux combats en équipe. Ils ont abattu VIT dans le combat d’équipe et ont poussé pour abattre le Nexus. Avec la victoire, FNC est passé au point de série.

Statistiques rapides :

Équipes : VIT-FNC Temps : 29:58 Tués : 11-22 Tourelles : 5-9 Or : 50k-61,1k Dragons : 0-3 Barons : 0-2

Jeu quatre

Cette fois, c’est VIT qui a récupéré First Blood en haut de la carte, tuant Adam, qui n’était tout simplement pas assez tanky à ce stade précoce. FNC a essayé de revenir directement dans le jeu en ganking lui-même, cependant, ils n’ont pas fait les dégâts requis car Selfmade s’est présenté pour abattre Bwipo. VIT est revenu en haut quelques instants plus tard, ramassant une autre victoire sur Selfmade alors que VIT semblait dominant au début.

Nous avons eu notre premier gros combat d’équipe à la 15e minute, et malgré une action explosive, cela s’est terminé par un échange deux pour un en faveur de VIT. Peu de temps après, il y a eu un autre grand moment dans cette série pour VIT. Un combat dans la partie supérieure semblait aller dans le sens de FNC, mais VIT l’a retourné et est reparti avec deux victoires précieuses. Juste après, il y a eu un autre combat serré dans la rivière du bas, mais Lider a flanqué de trop loin et FNC a pu mener un combat à deux en comblant l’écart. Mais VIT a rapidement pu se rattraper lors du prochain combat lorsque FNC a lancé le Baron. Ici, VIT a pu les battre dans un combat et abattre les cinq membres du FNC.

Avec VIT poussant dans la base FNC, ils étaient trop forts pour que FNC les arrête, malgré les meilleurs efforts de Bwipo. La victoire de VIT a porté la série à un cinquième et dernier match, alors que les deux équipes cherchaient désespérément à conserver leur titre LEC et leurs rêves mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : FNC-VIT Temps : 27:41 Tués : 7-16 Tourelles : 3-9 Or : 46k – 56.4k Dragons : 3-1 Barons : 0-1

Jeu Cinq

Lors du dernier match de la journée, c’est FNC qui s’est imposé en début de partie. Un bot lane 3v2 au niveau un après que Bwipo ait volé le buff rouge VIT a donné lieu à un First Blood bienvenu. Peu de temps après, FNC est retourné du côté des bots pour attraper un autre kill. Avec seulement quatre minutes au compteur, FNC avait une avance de 1 km. VIT a finalement réussi à monter sur le tableau après huit minutes, battant Adam dans la voie du haut.

FNC a continué à tourner la vis, alors que le jeu avait ralenti après un démarrage effréné. FNC a poussé du côté des bots, a rattrapé Szygenda et s’est emparé d’un autre kill avec une avance de 3,3k. Le plus grand combat d’équipe du jeu a éclaté avec le frai de Soul Drake, où FNC a pu tuer plus tôt. Et avec le retrait de VIT, FNC a pu sécuriser le point Soul et réinitialiser. Avec Baron en place, FNC était encore une fois trop tanky pour VIT. Ils ont abattu deux autres membres puis ont sécurisé Baron et ont cherché à avancer. C’était une progression lente et régulière pour FNC. Ils attendaient leur moment alors que VIT essayait désespérément de tenir le coup.

Finalement, FNC a trouvé son chemin dans la base VIT, et VIT n’avait rien pour arrêter le saccage. FNC a détruit la base VIT, les renvoyant chez eux et remportant la série 3-2. VIT est maintenant éliminé des Playoffs, tandis que FNC se prépare pour un match du deuxième tour contre Misfits la semaine prochaine.

Statistiques rapides :

Équipes : VIT-FNC Temps : 27:58 Tués : 41,5k – 52,2k Tourelles : 3-9 Or : 41,5k – 52,2k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

