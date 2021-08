LoL: Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – G2 Esports vs MAD Lions

Une capture d’écran de la diffusion LEC pour le match des Summer Playoffs entre G2 Esports et MAD Lions. Les brouillons du jeu quatre apparaissent à l’écran avec une photo de MAD Kaiser ci-dessus.

Deux poids lourds verrouillent leurs cornes pour se rapprocher de la couronne LEC Summer 2021 et assurer leur place aux Mondiaux 2021.

Après un début explosif pour les playoffs d’été du LEC hier, les choses commencent à s’échauffer. Rogue a battu Misfits dans une série de cinq matchs pour créer un précédent pour les deux poids lourds de ce match. MAD Lions cherchera à récupérer le trône et à forger son héritage sur la scène européenne de League of Legends, tandis que G2 Esports cherchera à prendre son élan et à assurer sa place aux Mondiaux.

G2 Esports dépassera-t-il les champions du printemps, ou MAD Lions mettra-t-il une clé dans le plan de G2 Esports ?

Jeu Un

Le match a commencé avec Jankos et la voie du bot G2 exécutant une plongée parfaite sous la voie du bot des MAD Lions. Ils ont fait don des deux premiers kills à Rekkles sur son Varus, lui donnant le début de match de rêve. Profitant de la priorité de la voie du bas G2, Jankos a obtenu le premier dragon pour son équipe et a également remporté le premier Rift Herald du match. Alors que G2 utilisait le Herald dans la voie du bas pour mettre la pression sur la voie, les MAD Lions ont rapidement répondu à la rivière et ont empêché G2 de prendre le deuxième dragon. Ils ont abattu Mikyx en réponse, tandis que les adversaires ont abattu Gwen pour égaliser les choses.

La perfection de G2 Esports

G2 a sécurisé le deuxième dragon plus tard et a abattu la première tour du match dans la voie du bas. Les MAD Lions ont réalisé que le match s’éloignait lentement, alors ils ont plongé Wunder au sommet et ont réussi à tuer Armut. Mais Jankos a habilement échangé le kill en prenant le troisième dragon du match avant la 20e minute. Les MAD Lions, pressés par la situation, ont tenté de faire un choix dans la voie médiane. Cependant, G2 Esports a rapidement réagi en protégeant son top laner et en obtenant deux éliminations sans perdre aucun de ses membres.

Juste avant que le dragon Mountain Soul n’apparaisse, MAD Lions a tenté un autre combat au milieu de la voie. Malheureusement pour eux, G2 Esports était tout simplement trop fort pour être renversé et ils ont éliminé trois joueurs, leur assurant l’âme par la suite. Ensuite, G2 est allé directement chez le Baron et a invité MAD Lions à le contester. G2 Esports a sécurisé le Baron, éliminé tous les membres MAD Lions et dominé les adversaires pour terminer le premier match de la série avec une démonstration convaincante.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-MAD Temps : 28:05 Tués : 16-2 Tourelles : 9-2 Or : 53,5k-42,4k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu deux

Les MAD Lions ont dû chercher des réponses pour entrer dans le deuxième match et ils l’ont fait en obtenant le premier sang sur le top laner ennemi. G2 Esports a tenté de répondre en plongeant sur la voie du bas avec Jankos ; cependant, Armut a investi son Teleport pour gâcher leurs plans. Un autre essai de G2 pour égaliser les choses a permis à Mikyx de se faire prendre, mais il a abattu l’ADC ennemi avec son Ignite pour obtenir un kill en retour.

Après un premier match plus lent, celui-ci a été un bain de sang complet avec des équipes échangeant constamment des kills et essayant d’obtenir de petites pistes. Bien qu’il y ait eu des kills dans toutes les voies, les deux équipes mènent les kills l’un après l’autre. Les MAD Lions ont toujours eu le dessus sur les échanges et ont finalement obtenu deux dragons et Baron pour eux-mêmes. Réalisant la menace d’un premier dragon point d’âme, G2 a obtenu le troisième dragon du jeu.

Alors que les deux équipes étaient occupées à cultiver, MAD Lions a utilisé le Baron pour ouvrir la tourelle supérieure de l’inhibiteur et faire irruption dans la base G2. MAD Lions a remporté le combat par équipe qui a suivi et cela a suffi pour briser le Nexus et même améliorer la série.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-MAD Temps : 26:53 Tués : 9-15 Tourelles : 3-9 Or : 45.8k-53.4k Dragons : 1-2 Barons : 0-1

Jeu trois

Le troisième match a commencé par de petites escarmouches entre les deux équipes. Cependant, Caps a obtenu le premier sang sur Humanoid en le plongeant sous la tour. Après cela, il y a eu un énorme combat d’équipe dans la voie du bas, que les MAD Lions ont remporté et ils ont ensuite remporté le premier dragon du match. Jankos a également été fermé juste avant que le dragon ne tombe pour empêcher tout vol. MAD Lions a cherché à initier plus de combats d’équipe près des objectifs. Mais G2 a parfaitement répondu et a échangé la plupart des kills. Bien que MAD Lions ait également obtenu le deuxième dragon.

Peu de temps après, un combat d’équipe majeur a éclaté dans la rivière lorsque G2 a cherché à prendre son premier dragon du match. Après l’avoir terminé, ils ont sauté par-dessus les difficiles MAD Lions et ont lentement abattu chacun de leurs membres alors que Caps flanquait continuellement l’ennemi et infligeait d’énormes quantités de dégâts.

G2 a également obtenu le deuxième dragon et ils avaient une solide avance dans le match, mais MAD Lions a décidé de prendre les choses en main. Soudain, ils ont lancé le Baron pour défier G2. Alors que G2 a annulé cet effort, MAD Lions a investi Teleports et s’est assuré de faire tomber le baron.

MAD Lions a touché les points faibles

Après ce jeu, MAD a maintenu la pression. Ils ont abattu Caps et Rekkles, puis sont retournés au dernier dragon pour sécuriser l’âme du dragon toujours précieuse.

G2 Esports était dans une position très forte, cependant, Humanoid a parfaitement utilisé ses cartes d’étourdissement pour arrêter les carrys avant les combats d’équipe et a lentement abattu les tourelles. En conséquence, ils ont remporté de nombreux combats en équipe et ont cherché à mettre fin au match, mais ils n’ont pas pu le faire car G2 avait un dernier combat près de leur Nexus, le protégeant de leur vie. Après cela, Caps et Rekkles ont de nouveau été attrapés par les cartes d’étourdissement de Twisted Fate et l’ultime de Gnar a retiré G2 Esports du match pendant longtemps. Assez longtemps pour que les MAD Lions se précipitent dans leur base et éliminent le Nexus pour prendre l’avantage dans la série contre les précédents Kings of Europe.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-MAD Temps : 37:04 Tués : 21-17 Tourelles : 5-9 Or : 67.2k-69k Dragons : 4-2 Barons : 0-1

Jeu quatre

MAD Lions avait besoin d’une victoire supplémentaire pour pousser G2 Esports dans le Lower Bracket. Le match a commencé par un gank sur Wunder dans la voie du haut ; cependant, Wunder a réussi à sauver le combat et à se faire tuer. G2 Esports a répondu en exécutant un plongeon dans la voie du bas et en obtenant quelques éliminations pour égaliser le décompte. Mais c’est G2 qui a pris les devants, alors que Caps a tué un autre solo sur Humanoid et Jankos a tué le premier dragon du match.

MAD Lions a remporté plus de combats en équipe, tandis que G2 Esports s’est concentré sur les objectifs pour remporter le deuxième dragon du match. Un peu plus tard, G2 Esports a ensuite abattu le troisième dragon et MAD Lions a abattu la tour de niveau deux dans la voie médiane. En s’échappant, les MAD Lions ont mis la main sur G2 Esports dans leur jungle et les ont punis pour avoir dépassé la durée de séjour, prenant un combat favorable. Voyant leur ouverture, MAD Lions a battu le Baron et a commencé à augmenter la pression sur les voies latérales pour réduire lentement G2 Esports.

Après cela, les MAD Lions se sont regroupés et se sont regroupés sur la voie médiane pour dissuader toute résistance à venir de G2 Esports et, par conséquent, ont cassé leur tour d’inhibition. G2 Esports a essayé de chercher des choix, mais ils ont fini par sacrifier leurs coéquipiers alors que les MAD Lions ont pris leur temps pour pousser à briser chaque inhibiteur avant de forcer un dernier combat. Les MAD Lions ont démoli G2 Esports dans leur base pour terminer proprement la série. Avec cela, MAD Lions a remporté une place aux Mondiaux et progressera dans le Upper Bracket, tandis que G2 Esports affrontera Fnatic ou Vitality dans le Lower Bracket.

Statistiques rapides :

Équipes : G2-MAD Temps : 30:35 Tués : 6-17 Tourelles : 2-11 Or : 48.7k-61k Dragons : 3-1 Barons : 0-1

