LoL: Récapitulatif des éliminatoires d’été du LEC 2021 – Rogue vs Misfits

Après un Summer Split passionnant, le LEC est enfin en Playoffs. Six équipes entrent dans la mêlée mais une seule remportera la couronne. Également en jeu, de précieuses places au Championnat du monde, l’événement le plus prestigieux de l’année. Rogue et Misfits ont lancé les séries éliminatoires avec une série de cinq matchs absolument incroyable qui devait être quelque peu unilatérale. Misfits Gaming a connu une saison régulière très dominante, mais leur chemin vers les Mondiaux les a menés à Rogue. Est-ce que Vetheo et co. relever le défi ?

Jeu Un

Le premier match des éliminatoires d’été du LEC 2021 a réservé des surprises même en phase de draft. Odoamne a sorti la voie du haut de Tahm Kench, à laquelle HiRiT a répondu avec un choix de Gnar. Alors que le match favorise Gnar dans le vide, Inspired s’est assuré que le Weak Side King prenait rapidement les devants en emmenant First Blood dans la voie avec l’aide du puissant poisson-chat. Après le bon départ, Misfits a réussi un kill dans la voie du bas, auquel a répondu un double jeu de téléportation de Rogue, et environ six minutes, le score était déjà de 4-1 en faveur de Rogue.

L’équipe la plus forte de la saison régulière a pris le contrôle du match après cela, avec une avance de 5 000 médailles d’or après 13 minutes. Misfits Gaming a essayé d’aller de l’avant quelque part sur la carte, a essayé de choisir des combats pour revenir dans le jeu, mais Rogue a arrêté chacune de leurs tentatives. Les inadaptés semblaient également avoir des problèmes de communication, perdant des combats parce qu’ils n’avaient pas attendu que leur ADC se joigne à la mêlée.

Nous ne pouvons cependant pas dépasser Hans Sama et ses Ziggs, car l’expert en explosifs s’est avéré être l’une des parties les plus fortes de l’équipe Rogue, même avec un Lucian 12/2 et un Xin Zhao 7/1. Hans Sama était au rendez-vous avec ses Satchel Charges et ses Mega Inferno Bombs organisaient régulièrement des combats favorables pour son équipe.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MSF Temps : 28:35 Tués : 26-7 Tourelles : 10-1 Or : 57.6k-45.0k Dragons : 2-2 Barons : 1-0

Jeu deux

Les Rabbits sont revenus plus forts dans le deuxième match, égalant la série 1-1. Après que RazorK ait perdu les deux Rift Scuttler, Inspired a de nouveau tenté de gâcher la journée de HiRiT, mais le coréen Carry of Misfits a anticipé l’attaque dans la voie du haut et s’est rapidement échappé. Après le jeu, Vetheo Teleported en tête pour sécuriser First Blood, donnant un avantage précoce aux Misfits. Juste après le premier kill, Misfits a continué et avait une avance de trois kills autour de la marque des sept minutes.

Les deux premiers matchs étaient des matchs où les équipes ont joué de manière vraiment inhabituelle, alors que Rogue se concentrait sur l’équipe supérieure dans le premier match tandis que Misfits mettait davantage l’accent sur leur côté bot. Kobbe et Vander ont joué un duo d’autrefois à Xayah et Rakan mais ils ont très bien réussi à neutraliser le combo Varus-Braum de Hans et Trymbi.

Misfits Gaming s’est battu sans arrêt pour conserver son avance, et le plan a fonctionné en leur faveur. Ils ont été un peu négligents dans certains combats, mais ont réussi à garder Rogue derrière, en prenant les tourelles de niveau 1 et de niveau 2 avec un Rift Herald et en tuant Odoamne comme la cerise sur le gâteau. Le match a été décidé lorsque Misfits a obtenu Infernal Soul tout en combattant simultanément Rogue. Mais après que Razork ait obtenu le quatrième Drake, la balance a basculé en faveur des lapins, même si Larssen a décroché un ultime Orianna multi-hommes. Après le combat par équipe réussi, les nouveaux prétendants du LEC ont clôturé la partie.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MSF Temps : 29:50 Tués : 10-15 Tourelles : 3-9 Or : 50,8k-58,3k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu trois

Dans le troisième match, nous avons vu Rogue rebondir après la défaite du deuxième match. Misfits Gaming a essayé de contrer Camille d’Odoamne avec un choix de Fiora pour HiRiT, mais le Grand Duelliste n’était pas du tout grandiose. HiRiT n’a pas réalisé le potentiel de son choix même après un excellent 1v2 pour First Blood dans la voie du haut et il ne pouvait donc pas être le porteur dont l’équipe avait besoin. Ce n’était tout simplement pas son jour.

Mais les Misfits étaient encore une fois un problème de communication. RazorK a engagé des combats trop tôt sans aucune sauvegarde de son équipe et est décédé trop tôt. Il s’est engagé après que HiRiT s’est enfui dans la voie du haut vers neuf minutes également, donnant deux victoires après que son coéquipier ait tenté de l’aider mais a été submergé par les joueurs Rogue. Et tandis que Misfits a eu de bons moments, comme Vetheo brillant sur son choix signature Zoe, et quand Kobbe a tiré sur Larssen après un combat d’équipe perdu par Misfits, ce n’était pas suffisant.

En parlant de ce combat, Rogue l’a magnifiquement inversé après que Larssen a été touché par la bulle de Vetheo et a presque perdu le combat. Les vainqueurs de la saison régulière d’été ont été aussi dominants que jamais, essayant d’effacer leurs performances plus faibles lors du deuxième match. Inspiré a joué de façon spectaculaire sur Viego (encore une fois), et l’équipe a même eu un failsafe dans Kog’Maw de Hans Sama. Rogue a contrôlé le jeu après les cinq premières minutes, et ils ont assuré leur victoire après avoir remporté un combat d’équipe à la 30e minute, prenant Infernal Drake pour l’âme, puis battant le Baron après que Larssen ait assassiné RazorK. À 2-1 pour Rogue, ils n’étaient qu’à une victoire d’un autre classement parmi les trois premiers et d’une place aux Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MSF Temps : 31:37 Tués : 17-5 Tourelles : 9-3 Or : 60,1k-49,7k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu quatre

Misfits Gaming a réussi à tenir le coup dans le quatrième match, entrant dans le dernier match après son meilleur match de la série. Ils ont à nouveau pimenté la bot lane avec un duo Jhin-Trunde, qui s’est avéré bien meilleur que leurs compositions précédentes. De plus, HiRiT s’est finalement réveillé après trois matchs. Il a joué Jayce dans la voie du haut et a réussi à réaliser une performance qui ressemblait à la saison régulière. C’était de loin son meilleur match en séries éliminatoires jusqu’à présent.

Misfits a remporté le match après que Rogue ait effectué un plongeon presque parfait pour First Blood dans la voie du bas en début de partie. Après le plongeon, les combats se sont poursuivis et au bout de cinq minutes, les équipes étaient à égalité 4-4 au chapitre des attaques marquantes. Les Misfits ont pris le premier Herald, ce qui les a aidés à prendre la première tourelle dans la voie du haut, donnant à HiRit un grand avantage et mettant Odoamne très loin derrière. Vetheo a également très bien joué, assassinant des cibles avec LeBlanc à gauche et à droite.

Après que Rogue ait pris du retard tôt, ils semblaient désespérés de trouver quelque chose et ont mené des combats qui n’étaient pas en leur faveur, donnant plus de victoires et d’or aux Misfits. À 27 minutes, ils ont essayé d’empêcher les Lapins de prendre Baron. Ils ont presque réussi, mais Misfits a remporté le combat par équipe d’un pouce et a détruit le Nexus de Rogue à 32 minutes. La face supérieure emblématique de Misfits était superbe et RazorK jouait bien mieux aux combats et aux escarmouches que dans les jeux un à trois. Pendant ce temps, HiRiT et Vetheo (avec l’aide de leur voie du bas) ont assuré la victoire et le cinquième match pour l’équipe. Le rêve du monde a vécu !

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MSF Temps : 32:06 Tués : 11-20 Tourelles : 2-9 Or : 54.1k-64.2k Dragons : 1-4 Barons : 0-1

Jeu Cinq

Mais seulement jusqu’au cinquième match. Misfits a recommencé le match dans le bon sens, réussissant à tuer rapidement même après avoir à nouveau perdu First Blood contre une plongée sur la voie du bas. Ce n’était pas la seule similitude entre les jeux quatre et cinq au premier semestre, car RazorK a réussi à prendre le premier Herald et à détruire la première tourelle au sommet avec HiRiT. Le top laner avait beaucoup à prouver après les semaines 1 et 2, et il a de nouveau choisi Gnar alors il voulait vraiment arranger les choses.

Du côté de Rogue, Larssen avait l’air tremblant et monstrueux à la fois. Il a découpé l’Akali de Vetheo à plusieurs reprises, mais a également mal synchronisé certains Scatter the Weaks avec Syndra, ce qui a coûté la mort à Rogue. La voie médiane des Misfits, quant à elle, a joué de manière exceptionnelle, faisant finalement sortir l’Akali pour le match final.

Inspiré prend les devants

Mais aucune piste précoce, aucun Akalis et aucune grande flèche de cristal enchantée (dont Kobbe avait un certain nombre, forçant des éclairs cruciaux des membres de Rogue) ne pourraient arrêter le maître de la jungle lui-même. Après la première moitié du jeu, la bataille s’est transformée en un spectacle inspiré. Honnêtement, il a gagné match après match pour Rogue, réussissant même à gagner le combat après que Misfits ait pris Infernal Soul et pris le Baron.

Armé de la main du baron, Rogue a pris d’assaut la tourelle supérieure des Inhibiteurs de Misfits, et dans l’un des meilleurs combats en équipe du Summer Split, Inspired a réalisé le premier Pentakill de la saison. Le jungler Rogue a combattu 1v3 avec la voie du bas et la jungle des Misfits, mourant presque pas moins de quatre fois, mais s’en tirant et gardant Rogue à flot. Après le combat, Rogue a attiré les Misfits dans un goulet d’étranglement à la fosse aux dragons et a remporté le combat en équipe même contre un Mega-Gnar HiRiT, puis a détruit le Nexus des lapins.

Rogue s’est assuré l’une des places pour les Mondiaux 2021 mais avait l’air plus fragile que prévu. Le fait que Misfits Gaming leur ait donné du fil à retordre après que Rogue les ait dominés toute la saison peut être alarmant pour les joueurs. Néanmoins, la série était un banger, et maintenant Rogue se battra dans la finale du Upper Bracket tandis que Misfits continuera dans le Lower Bracket.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE-MSF Temps : 30:45 Tués : 18-9 Tourelles : 9-4 Or : 57.2k-51.0k Dragons : 0-4 Barons : 1-0

