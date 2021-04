LoL: Récapitulatif des éliminatoires du LEC, 2e tour du G2 Esports vs MAD Lions

G2 Esports a cherché à se frayer un chemin vers la finale du Spring Split 2021 du LEC en affrontant les MAD Lions en forme.

G2 Esports a été très instable lors de son premier match contre Schalke 04 et ils ont été sévèrement punis, ce qui a entraîné une série de cinq matchs tendus avec eux. Même s’ils ont réussi à ramener le dernier match quand cela importait le plus, c’était très intéressant de les voir affronter les MAD Lions en forme. Les MAD Lions, après avoir battu Rogue au dernier tour, étaient très confiants pour contrarier leurs adversaires et s’assurer une place pour les finales du Spring Split LEC 2021.

Avec Fnatic dans un balayage 3-0 choquant de Schalke 04, tous les yeux seraient rivés sur G2 Esports pour faire avancer l’héritage des supertéquipes européennes.

Premier jeu

Après une phrase de rédaction très intéressante pour G2 Esports, les deux équipes avaient l’air très fortes avant le premier match. MAD Lions a perdu Elyoya très tôt alors que Caps avait reçu le premier sang du match sur lui. Même après un déficit en début de partie, les MAD Lions ont recherché des éliminations proactives et ont obtenu des éliminations dans la voie supérieure. Caps a dominé la voie médiane contre l’ennemi Orianna et il a gagné une tonne d’or de tourelle dans les voies supérieure et médiane avant de passer au milieu de la partie. Alors qu’une pièce de téléportation de MAD Lions l’a tué dans la voie du bas, G2 Esports a cherché à trouver plus de victoires pour Caps pour en faire un hyper carry sur le Tristana. Cependant, G2 Mikyx, qui s’est fait prendre à plusieurs reprises, a constamment fourni à MAD des attaques décisives et les a rendues pertinentes dans le match.

Les casquettes en solo ont mené des combats en équipe et ont éliminé les portées clés des adversaires à proximité de chaque combat. Cela a aidé G2 à sécuriser les combats et les objectifs faciles. MAD, réalisant la véritable menace, a commencé à cibler les Caps dans les combats en équipe, paralysant G2. De plus, MAD a commencé à mener des combats équitables près des objectifs et a appâté Caps pour les défier. Cela a finalement fait perdre à G2 les combats et les objectifs.

Alors que les trois Barons étaient sécurisés par MAD, les deux équipes avaient trois dragons dans leur arsenal. Finalement, les MAD Lions ont assuré la Cloud Soul pour pousser leur avance dans le match plus loin. G2 Esports a désespérément tenté de revenir dans le match, mais les dégâts de Jinx en fin de partie étaient trop importants à gérer. Après un grand combat d’équipe dans la voie médiane, MAD Lions a remporté le premier match de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 41:38 Victimes: 17-24 Tourelles: 6-11 Or: 70,4k-78,2k Dragons: 3-4 Barons: 0-3

Deuxième partie

La phrase rédactionnelle a continué d’être surprenante pour le deuxième match. La phrase d’interdiction a vu de nombreuses interdictions critiques, ce qui a forcé Jankos à un choix extrêmement hors méta, Trundle, qui n’est pas le meilleur pour nettoyer la jungle rapidement. En conséquence, MAD Eloyoya a pris le contrôle incontesté de la jungle. First Blood est arrivé lorsque MAD Lions a fait un jeu coordonné sur Caps alors qu’il revenait sur la voie médiane. La neutralisation du portage de G2 à ce stade précoce a permis à Humanoid de se déplacer quand il le voulait et de faciliter les jeux sur toute la carte. Pendant ce temps, le choix d’Udyr a aidé le jungler recrue à refuser les camps de Jankos et à assurer une avance considérable pour lui-même et son équipe.

À la 14e minute, MAD avait une avance de 5k sur l’or de G2 Esports, qui a progressivement augmenté au fil du temps. MAD Lions a mené des combats stratégiques en équipe et les a gagnés à chaque fois. G2 Esports a tenté de reproduire la stratégie Game One en nourrissant Caps. Mais l’ennemi Udyr et Rakan l’ont empêché d’infliger des dégâts dans les combats en équipe. Alors que G2 Esports faisait de son mieux pour obtenir des combats équitables, MAD se regroupait toujours autour d’objectifs et forçait ses adversaires à se livrer à de mauvais combats.

MAD Carzzy est lentement entré dans la fin de partie avec son choix Kai’Sa, où il a dominé les combats d’équipe avec sa menace de tuer élevée. De plus, à ce stade, G2 Esports perdait des combats car ils étaient très en retard en or. Ils pouvaient à peine altérer la composition des MAD Lions. Le dernier combat d’équipe près de la voie du haut était une tentative désespérée de revenir dans le jeu par G2. Mais il a été complètement annulé par MAD Lions, ce qui leur a permis de prendre le Nexus et d’amener la série à une balle de match.

Statistiques rapides:

Temps: 29:30 Victimes: 11-26 Tourelles: 0-9 Or: 46.4k-62.4k Dragons: 1-2 Barons: 0-1

Troisième match

Avec G2 Esports sur le point d’être balayé par les MAD Lions, ils sont revenus aux méta-choix traditionnels pendant la phase de rédaction. Mais MAD a également formé des compteurs décents à la composition du G2. Par conséquent, le match devait être très féroce et sanglant.

Elyoya a obtenu First Blood lorsque Wunder s’est trop étendu dans la voie du haut. G2 a répondu en ramassant de grandes victoires dans la voie du bas, avec Jankos sur son Volibear faisant constamment des visites sur la voie pour pousser davantage la voie du bot ennemie hors du match. L’agression en début de partie de G2 Esports a aidé Jankos à obtenir les deux dragons et à sécuriser le contrôle de la carte pour l’équipe.

Alors que MAD Lions a plongé Wunder dans la voie du haut, G2 Esports, avec sa superbe macro, a attrapé Elyoya dans la voie du milieu et l’a arrêté pour échanger un contre un en tués. Le milieu du match a été étonnamment calme alors que les deux équipes ont réussi à atteindre leurs pics de puissance. G2 Esports a accumulé trois dragons et une très bonne avance en or sur MAD Lions. Ensuite, ils ont sécurisé Cloud Soul pour eux-mêmes. Après un combat d’équipe fantastique près du Baron, G2 Esports a ouvert le jeu et a pris une avance significative.

Perdant le contrôle du match, les MAD Lions ont dû lancer le Dragon Elder pour rester pertinent dans le match. Cependant, G2 Esports a attendu patiemment et a exécuté un fabuleux combat d’équipe dans la rivière pour éliminer les joueurs MAD restants et sécuriser le dragon pour eux-mêmes. Pendant ce temps, Caps était déjà dans la base ennemie poussant furieusement avec la vague de serviteurs pour ouvrir le Nexus. Avec une victoire dans le troisième match, G2 a maintenu ses espoirs d’un balayage inversé dans cette série tendue.

Statistiques rapides:

Temps: 31:08 Victimes: 19-06 Tourelles: 9-4 Or: 60k-50k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Quatrième partie

G2 Esports, prenant lentement de l’élan depuis le dernier match, est entré dans le match avec un bon sang-froid. Les deux équipes avaient d’excellents champions en fin de partie, donc le début du match était assez calme. Cependant, le premier combat d’équipe a eu lieu dans la rivière, où G2 Esports a été victime des grandes rotations des MAD Lions. Cela a donné deux attaques rapides à leurs adversaires. Alors que G2 Esports a également mis en place des plongées pour revenir dans le jeu, MAD Elyoya a échangé d’autres objectifs comme des dragons et des tourelles de l’autre côté de la carte.

Le milieu du match a vu de nombreuses escarmouches de la part des deux équipes, les deux échangeant des victoires et des objectifs. À la 25e minute, un combat d’équipe près du Baron Nashor a vu Rekkles se faire tirer par Carzzy. Cependant, G2 Caps et Wunder ont inversé le combat d’équipe en infligeant d’énormes dégâts aux champions MAD. Ce combat d’équipe a donné à G2 Esports une chance de revenir dans le match. Mais, étant trop confiant, G2 Esports a lancé un autre combat contre MAD Lions dans la voie médiane, ce qui ne s’est pas déroulé comme prévu. Carzzy a infligé à lui seul 90% des dégâts dans ce combat d’équipe et MAD a dominé. Par la suite, ils ont sécurisé l’âme infernale pour l’équipe, et chaque combat d’équipe à partir de ce moment était impossible pour G2 Esports, alors qu’ils essayaient désespérément de conserver le match.

Le dernier combat d’équipe a également vu la chute de Rekkles sur la voie médiane, ce qui s’est traduit par une poussée vigoureuse des MAD Lions dans la base ennemie et par la victoire choquante sur G2 Esports. Les MAD Lions ont obtenu leur place en finale pour la toute première fois, tandis que G2 Esports passera en demi-finale de la fourchette inférieure.

Statistiques rapides:

Temps: 32:45 Victimes: 20-08 Tourelles: 10-2 Or: 65k-52k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

