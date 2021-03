LoL: Récapitulatif des séries éliminatoires du LEC, ronde 1 – Fnatic vs SK

Le premier des matchs du LEC Spring Split 2021 commence alors que Fnatic affronte SK Gaming.

Le premier match du week-end nous voit jumeler Fnatic à la cinquième place contre SK Gaming, sixième. Alors que SK Gaming s’est probablement retrouvé dans une position à laquelle la plupart des gens s’attendaient, Fnatic ne s’attendait pas à terminer si bas, et les deux dernières semaines médiocres de la scission ont cimenté ces problèmes. Étant donné qu’il s’agit de la fourchette inférieure, le perdant de la série d’aujourd’hui rentrera déjà à la maison, le vainqueur jouant contre l’équipe perdante la moins bien classée samedi et dimanche.

Premier jeu

Il a fallu attendre le milieu de la huitième minute pour que notre premier sang soit prélevé. Avec Fnatic faisant pression sur la carte tôt sans tuer en retour, enfin, un gank dans la voie du haut a payé après avoir forcé le flash une vague plus tôt. SK Gaming, avec un engagement à trois sur la diapositive du bas, a pu rapidement se remettre sur le plateau avec Hylissang pris au dépourvu.

À la 17e minute, SK Gaming avait commencé à entrer dans le jeu alors qu’il prenait une légère avance. Cependant, Fnatic est venu en ligne avec un solide avantage de Nisqy qui a vu les deux équipes impliquées dans un combat 5v5 qui a duré près de deux minutes avec des réinitialisations, des téléports et des réengagements. Un combat qui ressemblait à un désastre pour SK Gaming a finalement permis à SK de réduire l’écart sur Fnatic en remportant son deuxième drake. Malgré les meilleurs efforts de SK Gaming pour arrêter le Baron, Fnatic peut le supporter avec Nisqy entièrement en ligne pour éliminer SK Gaming alors que Fnatic passe à une avance de 5 km.

Fnatic a continué à faire boule de neige en tête, remportant un autre Baron et une victoire en équipe. SK Gaming tient bon, mais avec Fnatic poussant 10k en avant, cela avait l’air presque terminé. Fnatic a perdu Bwipo mais SK n’a pas pu pousser plus loin alors que Fnatic a remporté le premier match.

Statistiques rapides:

Temps: 33: 47 Victimes: 20-13 Tourelles: 10-2 Or: 66k-54k Dragons: 3-2 Barons 2-0

Deuxième partie

Fnatic a commencé le deuxième match de la façon dont ils ont terminé le premier match. Selfmade se dirigeant vers la voie du haut et ramassant tôt le premier sang, après une certaine domination précoce du côté des robots. SK Gaming contre-tue, cependant, car l’or est resté uniforme. Malgré son retour après avoir perdu son premier sang, Fnatic a pu augmenter son avantage précoce. À la 15e minute, Fnatic était passé à plus de 4 km en tête car SK Gaming manquait tout simplement de l’exécution de son plan.

SK Gaming a essayé de faire bouger les choses mais Fnatic était tout simplement trop fort. Malgré la chute de Bwipo, SK Gaming a perdu trois de ses membres en retour. Fnatic a essayé de prendre le Baron mais ils ont décidé de ne pas le faire avec SK Gaming à la recherche d’un vol. SK Gaming a perdu sa tour d’inhibition inférieure mais prend deux vies Fnatic en retour. Ils cherchent à chasser Fnatic mais ils ne s’engagent pas trop.

SK a de nouveau essayé de faire un jeu de sauvegarde, mais Bwipo a simplement refusé de mourir car SK en a perdu un. Avec Fnatic essayant de faire un suivi, SK Gaming a réussi d’une manière ou d’une autre à transformer le combat alors qu’ils s’accrochaient à nouveau dans cette série. Enfin, Sk Gaming et Jenax trouvent le combat. Combattre sous la tourelle SK Gaming est capable de mener à bien le combat miracle alors qu’ils coulent les cinq membres de Fnatic et scellent Baron alors qu’ils cherchaient à rester en vie dans la série.

Juste une minute plus tard, Fnatic a poussé à nouveau dans la base, mais encore une fois SK Gaming réussit un autre combat miracle alors que SK Gaming prend d’assaut la base de Fnatif et vainc Fnatic d’une manière incroyable.

Statistiques rapides:

Temps: 37:38 Victimes: 10-16 Tourelles: 8-7 Or: 65k-67k Dragons: 3-2 Barons: 1-1

Troisième match

Fnatic a rebondi après la déception du deuxième match en ramassant un premier sang 2v2 très tôt dans la voie du bas alors que Upset et Hylissang continuaient de dominer le match de la voie du bas. Trois minutes plus tard, la voie du bas Fnatic entre à nouveau. Bien qu’Hylissang soit mort le premier, Upset est capable de décrocher un double kill alors que la voie du bot SK Gaming a eu du mal à maîtriser le jeu. À mi-parcours, comme dans le deuxième match, Fnatic avait une emprise sur le jeu alors qu’ils accumulaient une avance de 2 km avec 2 drakes au tableau.

Au moment où nous avons approché la barre des 20 minutes, SK Gaming est de nouveau revenu dans le jeu une fois que les combats d’équipe ont commencé. Fnatic a réussi à passer au point d’âme avant de passer dans la voie du bas et d’abattre deux membres de SK Gaming. Avec ce jeu, SK Gaming a jeté une partie de la pression qu’ils avaient acquise sur l’avance de Fnatic. SK a de nouveau remporté un combat contre Fnatic mais n’a pas réussi à le transformer en buff Baron car ils sont forcés de s’en éloigner. Fnatic s’est regroupé pour les chasser alors que Fnatic éliminait deux membres de SK et prenait le Baron pour eux-mêmes, passant à une avance de 6 km.

Déterminé à ne pas commettre les erreurs du deuxième match, Fnatic a lancé l’âme de Drake et avec SK Gaming tentant de les arrêter, Fnatic a dominé le combat et a poussé sur la voie médiane. SK Gaming n’a pas pu arrêter l’assaut alors que Fnatic passait à 2-1

Statistiques rapides:

Temps: 30:06 Victimes: 20-8 Tourelles: 7-3 Or: 59k-47k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Quatrième partie

Et cela se produit à nouveau pour SK Gaming alors qu’un combat 3v3 sur la voie du bot voit Fnatic repartir avec 3 victoires en perdant seulement 1 en retour. Cela va de mal en pis pour SK Gaming car ils ont presque réussi à tuer dans la voie médiane, mais un compteur intelligent gank de Selfmade a vu Fnatic ramasser encore un autre meurtre. Fnatic a toujours maintenu la tête à la 15e minute, malgré que SK Gaming ait cherché à revenir dans le match.

À la 22e minute, le jeu était presque à égalité, bien que Fnatic soit passé à trois drakes, mettant la pression sur SK Gaming pour qu’il joue. Fnatic a forcé un combat lorsque les deux équipes ont perdu un membre, avec cela Fnatic s’est déplacé pour réclamer le quatrième drake alors qu’ils se déplaçaient pour devenir un ancien sur la carte. Dans la foulée, Jenax est capable de 1v2 Upset and Selfmade pendant que son équipe élimine le Baron et fait remonter la pression sur Fnatic.

Une fin fragile

SK Gaming a dépassé les limites quelques instants plus tard après avoir obtenu un choix, mais Fnatic a réussi à inverser le combat et a éliminé trois membres de SK Gaming alors qu’ils gaspillaient leur buff Baron. Ensuite, SK Gaming a forcé le prochain combat dans la voie médiane, attrapant les membres de Fnatic alors qu’ils retournaient à leur base. SK Gaming a laissé tomber trois membres et a poussé dans la base. Bouleversé est capable de tenir la ligne en tant que contre-attaque Fnatic et a repoussé trois membres en retraite de SK Gaming alors que Fnatic se déplaçait pour réclamer l’Ancien Drake.

Avec Elder et Baron, Fnatic a éliminé deux des inhibiteurs de jeu SK. Alors qu’ils se retiraient, SK Gaming a essayé de les rattraper mais n’y parvient pas car ils perdent un autre membre avec la réinitialisation Fnatic. SK GAming a tenté de se retenir pour un dernier combat, mais Fnatic était tout simplement trop fort alors qu’ils éliminaient SK Gaming et passaient aux éliminatoires du LEC Spring Split.

Statistiques rapides:

Temps: 35:55 ​​Victimes: 18-25 Tourelles: 6-11 Or: 62,6k – 72,5k Dragons: 5-0 Barons: 1-0

