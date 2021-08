LoL: Récapitulatif du championnat d’été LCS 2021 – 100 voleurs contre Evil Geniuses

Le troisième jour de la deuxième semaine d’action a vu le début de la première série du deuxième tour.

C’était au tour de 100 Thieves (“100T”) et Evil Geniuses (“EG”) d’entrer dans la Faille de l’invocateur alors qu’ils cherchaient à progresser dans le Upper Bracket. Le gagnant affrontera TSM ou Team Liquid, le perdant se voyant offrir une seconde chance dans le Lower Bracket. C’était trop proche pour appeler dans l’avant-match, avec le bureau des analystes et les fans divisés sur qui gagnerait.

Jeu Un

100T était le côté pour ramasser le premier sang crucial de la série, avec un kill ramassé sur le FBI après qu’un 2v2 s’est transformé en un 3v3 avec des TP. C’est trois d’affilée pour 100T, car ils ont tué au milieu de la voie après qu’un 3v2 se soit passé, tandis qu’un autre a été tué par le FBI du côté des bots. Avec EG essayant de riposter, ils ont abandonné un autre kill dans la jungle 100T. Avant la marque des 10 minutes, 100T avait accumulé une avance de 1,5k.

Les combats ne s’arrêtaient tout simplement pas, malgré le fait qu’EG ait réussi quelques éliminations sur le plateau, 100T a pu faire plus que compenser. Chassant EG hors de la rivière, ils ont éliminé quatre autres membres, portant leur avance en or à 3,5k. Pour ne pas être en reste, EG a lentement commencé à se frayer un chemin dans le match. Ramasser quelques victoires alors que 100T n’a pas utilisé sa condition de victoire. Le retour était bel et bien en marche alors qu’EG appuyait sur la gâchette d’un autre combat au milieu de la voie, récoltant un kill sur Abbedagge. Mais alors, juste comme ça, 100T l’a rassemblé, abattant gratuitement deux membres d’EG alors qu’ils se postaient vers le baron.

100T pousse en avant

Le grand combat d’équipe est arrivé à la 29e minute, et c’est 100T qui l’a encore gagné. Bien qu’EG ait presque éliminé Closer, c’est 100T qui est arrivé en tête, remportant un Baron. Bien que le match ne se soit pas terminé avec Baron, il a prolongé l’avance de 100T à 9k, alors qu’ils sont revenus à leur formation 1-3-1. Avec le prochain baron sur la carte, EG a fait de son mieux pour le voler, mais 100T a concentré Contractz vers le bas alors qu’ils cherchaient à clôturer le match. Alors qu’EG a fait un jeu désespéré pour se maintenir dans le match, en éliminant le FBI, ils ont laissé leur base ouverte, perdant à la fois les inhibiteurs du haut et du milieu de la voie alors qu’ils se battaient pour rester dans le match.

Le jeu était terminé pour EG lors de l’attaque suivante, abattant deux membres à l’extérieur de la base d’EG, 100T est entré et a abattu le Nexus. Bien que le résultat soit allé dans le sens de 100T, il leur a fallu beaucoup plus de temps qu’il n’en fallait probablement pour le terminer.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EG Temps : 42:23 Tués : 24-11 Tourelles : 10-3 Or : 80,3k – 66,1k Dragons : 3-3 Barons : 2-0

Jeu deux

Il semblait qu’EG soit entré dans le deuxième match prêt à jouer. Cependant, après avoir obtenu deux victoires, ils ont été pourchassés et ont fini par perdre trois membres, et ont finalement donné la tête à 100T. 100T a essayé de capitaliser sur l’avance du début en optant pour un 2v1 dans le haut, mais ils n’ont pas pu confirmer le kill car Contractz a pu sauver la situation et réclamer un arrêt. Un instant plus tard, Jizuke a réussi un kill en solo au milieu de la voie, plaçant EG en tête.

Alors que le jeu était calme pendant un moment, la voie du haut était le prochain centre d’action. Ssumday a pu retarder un gank 1v2 sur lui-même assez longtemps pour qu’il l’ait inversé alors que ses coéquipiers l’aidaient. Récoltant quatre attaques décisives en équipe, 100T s’est solidement remis en tête. Le prochain grand combat était du côté supérieur, mais cette fois, c’est EG qui a remporté le 3-0, mais à peine. Dans le processus, ils ont renversé le plomb d’or et ont pris le contrôle. EG a continué à créer un écart d’or, abattant le drake, tout en échangeant un pour un en kills.

Pleine vitesse pour EG

Ensuite, le buff Baron, et étonnamment, EG l’a ramassé sans même que 100T puisse réagir. Avec elle, EG a forcé le contrôle de la carte. Avec le frai de Soul Drake, EG a décidé de se diriger vers cela après avoir supprimé l’inhibiteur de voie médiane 100T tout en cherchant à lier la série. 100T s’est effondré au combat suivant mais ils n’étaient pas assez forts. EG a traversé la ligne de défense 100T et le Nexus est tombé. EG n’a jamais eu l’air de lâcher la tête une fois qu’ils l’avaient eue, ce qui a donné à 100T beaucoup de choses à penser avant le troisième match.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EG Temps : 30:06 Tués : 10-16 Tourelles : 2-9 Or : 50k – 57,4k Dragons : 1-4 Barons : 0-1

Jeu trois

EG a construit son début du deuxième match en obtenant le troisième match de la même manière. Surtout, cette fois, ils ne perdent pas un kill en retour lors de leurs jeux agressifs. Alors que 100T est arrivé sur la carte plus tard, EG a riposté avec un autre kill dans la voie médiane avant de laisser tomber un Rift Herald se déplaçant de 1,1 km en avant. Après un court instant, le premier combat en équipe a débuté en bas de la carte, et c’était 100T cette fois qui a pris le combat, laissant tomber deux membres d’EG et prenant un Drake gratuit pour leur problème.

Cela a empiré pour EG, avec 100T ramassant des éliminations, ils ont fait boule de neige sur la carte alors qu’EG a commencé à s’effondrer au bout de 19 minutes. 100T a continué à s’appuyer sur l’avance en or, l’étendant à 5 000 à la 23e minute, alors qu’ils cherchaient à obtenir la priorité sur les voies avant de passer au Baron. C’est un pick-up Baron gratuit à côté pour 100T. Équipés du biff, ils ont réussi à ralentir le jeu et à étouffer EG à l’intérieur de leur propre base. Avec Baron maintenant sécurisé, 100T a cherché à pousser dans ses couloirs et à clôturer le troisième match.

Avec la base ouverte, 100T a supprimé deux des inhibiteurs EG, mais n’a pas pu sécuriser l’ensemble de la base EG. Alors que 100T s’enfuyait, Jizuke a réussi à tuer pour son côté pour les aider à s’accrocher. Malgré tous leurs efforts, EG ne pouvait tout simplement pas supporter les dégâts purs d’un 100T poussant, malgré les meilleurs efforts de Jizuke. Avec des serviteurs écrasant la base, 100T a obtenu le troisième match et est passé à 2-1 dans la série.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EG Temps : 33:01 Tués : 16-5 Tourelles : 11-6 Or : 67k – 55.8k Dragons : 4-0 Barons : 2-0

Jeu quatre

100T a obtenu le quatrième et potentiellement dernier match sur un départ parfait. Huhi a voyagé jusqu’à la voie médiane, et malgré une protection qui l’a repéré, il a pu flasher sur Jiizuke et réclamer le premier sang. EG en a racheté deux dans la ferraille suivante dans la rivière inférieure. Closer a essayé de faire jouer un héros dans un 1v3 mais un excellent échappement d’IgNar gâche le plaisir de Closer, et il meurt aussi.

Ensuite, il y a eu une accumulation tranquille jusqu’au premier Baron, et il est finalement passé à 100T malgré une défaite précoce dans le combat par équipe. L’avance en or a commencé à seulement 1,1k au début de Baron, alors qu’EG continuait à chercher des choix pour annuler le Buff. C’était une histoire similaire dans la lutte autour du Drake. EG a parfaitement commencé avec un kill, mais ils n’ont tout simplement pas pu maintenir la pression alors que 100T a pris le combat et a renversé la voie médiane. Avec la victoire à portée de main, 100T a décidé de réinitialiser et de dépenser son or, EG ayant une dernière chance de rester dans le match.

Le combat suivant était déjà vu pour EG. Ils ont ramassé le premier kill avant de s’effondrer complètement dans le combat de suivi. 100T a fait volte-face, laissant tomber trois membres d’EG et réclamant un autre baron en son sein. Dans une tentative désespérée de renverser la vapeur, EG a tout déchargé sur Ssumday, mais il a pu s’échapper et EG a eu le visage rouge. EG a simplement refusé de mourir, obtenant une fois de plus un kill précoce, mais surtout, capable de se tenir tête à tête dans le combat cette fois et a abattu trois membres de 100T. Alors qu’ils ont perdu des membres en retour, ils ont récupéré de l’or crucial et sont restés en vie dans la série.

Danny garde EG en vie

Bien sûr, nous avons eu un autre combat, cette fois dans la voie médiane, mais cette fois, c’est 100T qui a obtenu les deux premiers kills. Danny d’EG a renversé le combat, ramassant trois victoires pour lui-même car 100T ne pouvait pas l’arrêter alors qu’il assumait 100T. Portant son équipe sur son dos, Danny a ramassé un Penta retardé pour garder EG en vie dans la série. Et juste comme ça, EG a fait l’impensable et a abattu 100T. Après la performance de combat en équipe miracle de Danny, EG a battu 100T et la série est allée à un cinquième et dernier match.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EG Temps : 37:45 Tués : 20-20 Tourelles : 8-7 Or : 70,7k – 70,6k Dragons : 3-1 Barons : 2-1

Jeu Cinq

Était-ce le premier sang le plus important de la série ? EG décroche un First Blood parfaitement chronométré sur le côté supérieur, alors qu’Impact et Svenskeren font le jeu pour se préparer au succès. Si ce n’était pas le kill le plus important, le suivi de trois kills de 100T dans la voie médiane pourrait être le plus important de ce jeu. 100T est passé de 1 km de retard à 1 km d’avance en quelques secondes et nous étions prêts pour un match final passionnant. 100T a décroché une quatrième place dans la voie du bas alors que cela allait de mal en pis pour EG.

C’est un aller-retour de 13 minutes avant, mais c’est 100T qui a fait le gros jeu au moment où cela importait le plus, ramassant quatre membres d’EG alors que 100T passait à 5 km d’avance. L’accalmie de réapparition de Baron est pleinement effective, alors que 100T a de nouveau essayé de priver EG de ressources sur la carte, la plupart de l’action prenant la forme d’un vol de camp dans la jungle. 100T a appâté le combat au Baron, et EG n’a tout simplement pas eu les dégâts pour les arrêter. 100T a abattu deux membres d’EG et a revendiqué le baron, bien qu’EG prenne en retour une tour à mi-voie.

Les choses sont devenues encore pires pour EG. 100T a sécurisé Baron et le Dragon Soul et était tout simplement trop fort, donc EG a perdu quatre membres dans un combat décisif. 100T a poussé dans la voie médiane, abattant les tours EG Nexus avant de se concentrer sur le Nexus. Avec la victoire, 100T verrouille au moins la troisième place pour NA et se dirigera enfin vers les Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : EG-100T Temps : 27:22 Tués : 3-16 Tourelles : 3-8 Or : 43,3 000 – 52,9 000 Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Le post LoL: Récapitulatif du championnat d’été LCS 2021 – 100 Thieves vs Evil Geniuses est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.