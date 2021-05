LoL: Récapitulation de la phase de groupes MSI 2021 – Récapitulation de la sixième journée (Groupe C)

Alors que nous entrons dans la dernière journée de la phase de groupes MSI, il est temps de savoir si Cloud9 peut s’en sortir ou si une autre équipe se montrera à la hauteur.

Les groupes A et B étant désormais finalisés, il ne restait plus que le groupe C. Ce dernier groupe comprenait DAMWON KIA, qui n’était qu’à un match de la qualification au début de la journée, et trois équipes qui sont entrées dans la journée 1-3. La bataille à trois entre Cloud9, FocusMe et Infinity Esports était féroce alors qu’ils cherchaient à obtenir une place dans la scène Rumble. Les sites de paris sportifs considèrent actuellement DWG KIA comme le principal favori pour remporter l’événement. Pour les matchs à venir, CYBER.BET, l’un des derniers bookmakers d’esports, propose pour un DWG KIA une cote de victoire de 1,17 contre Cloud9, 1,04 contre Infinity Esports et 1,07 contre DetonatioN FocusMe. Avec tout cela à l’esprit, le dernier jour de la phase de groupes MSI 2021 était tout ce que les fans voulaient et plus encore!

Cloud9 contre DAMWON KIA

Pour commencer la journée, Cloud9, représentant de NA, avait la lourde tâche d’affronter les champions du monde en titre DAMWON KIA. Ce n’était pas le début que les fans de C9 auraient voulu, car Canyon a ramassé First Blood dans la voie médiane. C9 a rapidement rebondi sur le côté supérieur, décrochant un coup de pioche pour la voie supérieure Lee Sin. Après une période de 10 minutes d’agriculture, C9 a sauté sur un ShowMaker surchargé alors que C9 suivait le rythme du jeu. Perkz a ensuite été pris au dépourvu dans la voie médiane avant que Blaber ne compense quelques erreurs lors des matchs précédents en remportant deux énormes attaques décisives dans la voie médiane. C9 a obtenu une autre mise à mort après avoir pris le Rift Herald et, malgré toutes les probabilités, ils ont pris la tête.

C9 a continué à faire de gros jeux sur la carte. Le premier grand combat d’équipe a vu un échange global de trois contre trois alors que C9 commençait à gagner en confiance. DK a commencé à tourner la vis au bout de 22 minutes. Ici, ils ont trouvé Perkz dans une mauvaise position, et tandis que C9 tentait de contre-attaquer, ils ont reculé alors que DK avançait à 3 km. Peu de temps après, un combat d’équipe a éclaté contre le drake, et avec les deux parties en posture, cela a fini par suivre le chemin de DK au début depuis qu’ils ont sécurisé le drake. C9 est entré en ligne dans le combat et a semblé l’avoir tourné. Mais encore une fois, c’est un même quatre pour quatre alors que les deux côtés s’en vont blessés.

C9 réussit l’impensable

Un peu plus tard, DK s’est dirigé vers Baron et ils ont réussi à le sécuriser avant l’arrivée de C9. Et tout s’est mal passé pour C9. Avec DK remportant le 4v2, ShowMaker a pu occuper quatre membres de C9 alors que DK passait à une avance de 4k en fin de partie. Mais DK a pris un autre risque énorme en s’engageant sur C9 près de sa propre base. Malgré un jeu qui ressemblait à un lancer, DK s’en est encore sorti en augmentant son avance. À partir de ce moment, le drake Soul Point est apparu et C9 a finalement trouvé le combat dont il avait besoin. Ils ont perdu l’âme, mais avec un grand combat, ont abattu quatre membres du DK. Voyant leur chance, C9 s’est déplacé pour obtenir un Baron libre avec un seul membre du DK restant sur la Rift.

Doté du buff, C9 a utilisé le Baron pour assiéger la voie supérieure et inférieure, éliminant les deux inhibiteurs. Ensuite, ils se sont éloignés pour en prendre plus, avec le frai du drake Mountain Soul. Ensuite, C9 a assiégé la voie médiane. Ils prennent la dernière tour là-bas et repoussent l’attaque du DK en éliminant les trois inhibiteurs. Finalement, DK a appuyé sur la gâchette pour maintenir son jeu en vie, mais cela a échoué. Ils ont perdu BeryL tout de suite alors que DK retournait à la fontaine. DK se réengage mais ce n’est pas assez bon, et C9 a fait une énorme déclaration en éliminant DK alors qu’ils cherchaient à obtenir une place dans la scène Rumble.

Statistiques rapides:

Temps: 44:25 Victimes: 24-8 Tourelles: 11-7 Or: 81,6k – 80,4k Dragons: 4-3 Barons: 1-1

DetonatioN FocusMe vs Infinity Esports

À l’approche du deuxième match de la journée, les deux équipes avaient besoin d’une victoire pour avoir de bonnes chances d’avancer. DFM a pris First Blood dans la partie supérieure après avoir pourchassé Buggax entre ses tours de rang un et deux. INF se relève rapidement pour tuer sur le plateau, plongeant Steal sous sa tour latérale supérieure. Ensuite, INF a essayé de répéter la voie du haut gank, mais a été surpris par l’effondrement de DFM sur la voie. Après le combat, DFM lâche le Rift Herald et avance de 3 km. Peu de temps après tout cela, DFM a trouvé un engagement massif dans la voie médiane, où cinq membres ont plongé sous la tour centrale INF et ont abattu quatre membres en un éclair. Ils ont pourchassé Buggax alors qu’il battait en retraite, mais l’As rentre à la maison alors que DFM avance de 6 km.

Avec la tête, DFM ne cède tout simplement pas. Au bout de 20 minutes, ils se retrouvent sur l’inhibiteur de la voie du bas d’INF qui n’a tout simplement rien pour les arrêter. Dans le combat qui a suivi, DFM a perdu un membre, mais en a pris deux et un iInhibitor pour leur problème alors que DFM semblait dominant. Sachant que leur dos était contre le mur, INF a cherché à monter un grand jeu de retour dans la partie supérieure en rattrapant DFM. Ils subissent une mise à mort précoce importante, mais ils ne présentent aucun dommage. DFM a récupéré et Aced INF à nouveau.

Avec la base ouverte, DFM marche à l’intérieur de la base INF et INF ne peut rien faire pour l’arrêter. Alors que le Nexus tombe, son énorme victoire pour DFM alors qu’ils cherchent à défier Cloud9 pour la deuxième place du groupe C.

Statistiques rapides:

Temps: 26:40 Victimes: 19-6 Tourelles: 11-1 Or: 54,3k – 42,9k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

DAMWON KIA contre Infinity Esports

Après sa défaite contrariée contre Cloud9 en début de journée, DK a parfaitement commencé son deuxième match avec un joli First Blood. Cela a empiré pour INF avec DK ramassant encore un autre kill, bien que INF ait pu en obtenir deux en retour. De plus, DK a réussi à obtenir Rift et un autre kill, découpant les plaques de la voie médiane alors qu’ils prenaient une avance de 2 km très tôt. INF a fait un énorme jeu du côté des robots, remportant deux attaques décisives sur la tour de la voie inférieure alors qu’ils prenaient une tour pour essayer de rester dans le jeu.

À la 22e minute, les éliminations étaient égales à six à six, mais DK se retrouvait 4k devant avec deux drakes. De là, ils ont cherché à priver INF de ressources sur la carte. L’INF a décroché un vol massif de Baron et, bien qu’ils ne soient pas en mesure de faire trop de brèche dans l’économie de DK, ils ont empêché DK d’en profiter. DK est resté en tête, mais des signes de dérapage ont commencé à apparaître et des fissures ont commencé à apparaître. Sentant cela, DK a posté pour le Baron et a pu le ramasser, aux côtés de trois attaques décisives, n’en perdant qu’un en retour. Alors que l’INF semblait avoir repris le match, DK a applaudi alors qu’ils semblaient finir.

DK a démonté les inhibiteurs INF alors qu’ils se déplaçaient dans la base pour y mettre fin. Le siège a mal commencé, mais avec DK se retournant pour se repositionner, INF s’est fait prendre et DK les a punis. La victoire a confirmé la place de DK dans la phase à élimination directe car l’INF rentrera malheureusement à la maison.

Statistiques rapides:

Temps: 36:50 Victimes: 17-9 Tourelles: 11-3 Or: 71,7k – 60,8k Dragons: 4-1 Barons: 1-1

Cloud9 vs DetonatioN FocusMe

Dans un match crucial pour C9, ils ont largué First Blood et se sont donné une montagne à gravir très tôt. Un gank bâclé dans la voie du haut par DFM a vu C9 remporter deux énormes victoires, alors qu’il avançait légèrement sur le graphique de l’or. Tout est allé un peu calme jusqu’à la 15e minute, lorsque nous avons finalement obtenu un échange à un contre un dans la voie médiane. C9 a maintenu une avance de 1 km, mais le match était serré.

Cependant, cela ne cessait de s’améliorer pour C9. Après avoir ramassé un troisième drake, ils ont pourchassé Evi du côté des robots avant qu’une victoire nette de Perkz ne le voie tuer alors qu’il était en 2v1, plongé sous son palier intermédiaire 1. C9 semblait avoir trouvé son équilibre, et malgré quelques tremblements. À certains moments du match, C9 semblait être en contrôle alors que son avance passait à 4k. À peu près à cette époque, ils ont également ramassé un baron libre. À leur honneur, DFM a obtenu un gros coup de grâce alors qu’ils défendaient leur dernière tour extérieure. Ils ont commencé fort mais n’ont pas pu gérer les dégâts du C9 alors qu’ils s’éloignaient.

De là, C9 a marché dans la base DFM alors qu’ils ont remporté une victoire, les amenant à un score de 3-2. Cela signifiait que DFM devait battre DK lors de son prochain match pour avoir une chance de passer à l’étape Rumble.

Statistiques rapides:

Temps: 30:54 Victimes: 15-6 Tourelles: 9-2 Or: 60,2k – 49,7k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

DétonatioN FocusMe contre DAMWON KIA

Même dans un match aussi difficile, DFM a pris un départ parfait, remportant une grosse tuerie dans l’escarmouche 3v3 dans la rivière bot lane, avant de poursuivre Canyon pour réclamer un autre kill. Ce sont encore les premières portes, mais DFM s’est retrouvé en tête au début du match. Mais DK a trouvé un moyen de revenir dans la voie du bas 2v2, ce qui signifie qu’ils sont sortis vainqueurs alors que le plomb d’or se réduit à quelques centaines d’or.

DFM fait quelques glissades mais maintient toujours sa domination tout au long de la Rift. L’or est égal, mais DFM s’en tient à DK. DFM a de nouveau trouvé le combat et est reparti juste devant. Ils ont trouvé des membres de DK dans la rivière du bas et c’est une victoire massive pour DFM, qui a récolté quatre victoires. Mais juste comme ça, DFM a tout jeté sur le frai du Baron. Ils ont mal calculé le combat et ont été détruits dans le 5v5, perdant quatre membres. Avec cela, le plomb en or est revenu à DK.

C’est arrivé à nouveau peu de temps après pour DFM, incapable de gagner dans les combats par équipe, ils se sont effondrés dans la rivière alors que DK éliminait trois membres. Ensuite, les ballons d’or, une fois égaux, mènent à 6k. DK a utilisé l’élan pour pousser rapidement dans la base DFM et abattre le Nexus. Malgré un bon jeu en début et en milieu de partie, DFM n’a pas réussi à le faire compter.

Statistiques rapides:

Temps: 28:25 Victimes: 11-17 Tourelles: 2-8 Or: 47,6k – 58,2k Dragons: 2-2 Barons: 0-2

Infinity Esports contre Cloud9

Pour conclure la phase de groupes MSI 2021, c’était le début parfait pour C9. INF a mal joué un combat 2v2 et Blaber a pu se faufiler derrière eux et aider C9 à remporter deux victoires contre un en retour. Tout se passe dans ce dernier match de la journée, alors que l’INF a remporté un deux contre un sur le côté inférieur, tandis que Fudge remporte un 1v1 sur le côté supérieur. Les va-et-vient se sont poursuivis et nous n’en étions même pas à huit minutes. C’est presque comme si ce jeu n’avait pas de sens.

Alors que C9 est en tête, INF a continué à enregistrer d’importantes victoires sur la carte. L’avance de C9 tombe à 2k alors que les combats continuaient à éclater. Les allers-retours sont sans fin et malgré le chaos, C9 est resté en tête. Cependant, avec la volatilité de l’état du jeu, il est difficile de savoir qui est même en avance. Encore un autre combat, et cette fois, c’est le chemin de C9. Les cinq membres survivent tandis que trois membres d’INF tombent. C9 en a profité pour prendre le Baron alors qu’ils cherchaient à clôturer le match.

C9 a chargé dans la voie du bas alors que le jeu atteignait la barre des 24 minutes. Ils démontent facilement l’inhibiteur du bas avant de jouer avec leur nourriture dans la fontaine. Ils se regroupent et reviennent pour une seconde fois, et cette fois ils détruisent le Nexus. La victoire a vu Cloud9 terminer à la deuxième place du groupe avec une fiche de 4-2.

Statistiques rapides:

Temps: 27:28 Victimes: 15-29 Tourelles: 2-11 Or: 45,3k – 57,9k Dragons: 1-3 Barons: 0-1

Le post LoL: Récapitulatif de la phase de groupes MSI 2021 – Récapitulatif de la sixième journée (groupe C) est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.