LoL: Récapitulation des éliminatoires de la LEC, ronde 1- G2 Esports vs Schalke 04

G2 Esports s’est battu très dur contre Schalke 04 pour mettre fin à la série avec une finition du cinquième match mordant dans les éliminatoires du Spring Split du LEC.

G2 Esports avait un adversaire très intéressant sous la forme de Schalke 04 en playoffs du LEC. S04 semblait très prometteur au début de la scission après avoir battu plusieurs poids lourds, mais a progressivement été dépassé par les équipes les moins bien classées du tournoi. Cependant, tout le monde a mis en doute leur puissance, car dans cette série, ils ont montré ce dont ils étaient réellement capables et ont donné une rude concurrence à G2 Esports.

G2 Esports jouera ensuite MAD Lions / Rogue dans le support supérieur et Schalke affrontera Fnatic dans le support inférieur.

Lisez aussi: Récapitulatif des séries éliminatoires de la LEC, ronde 1 – Fnatic vs SK

Premier jeu

Le premier match de la série G2-S04 Playoffs a commencé très lentement car les deux équipes cherchaient à se lire le style de jeu de l’autre. La voie du bas a vu G2 Mikyx trouver un grand engagement et l’équipe s’est concentrée sur l’ennemi Alistar. Cependant, G2 Jankos est allé un peu trop loin avec la plongée dans la tour, donnant First Blood à S04 Neon. Schalke 04 a fait boule de neige pour obtenir deux autres attaques décisives, en battant G2 Caps dans la voie médiane et en allant 3-0 avec les éliminations.

Cependant, juste au moment où l’avance devenait gigantesque, G2 Esports a attrapé le soutien de l’ennemi et a lancé un solide combat d’équipe, avec G2 Caps arrivant au moment idéal pour répondre à la téléportation de S04 Abbedagge dans la voie du bas. En conséquence, G2 s’est échappé sans mort et a égalisé le déficit de trois éliminations qu’ils avaient en début de partie.

À 21 minutes, S04 Gilius a chassé le Corki, entraînant sa mort par G2 Rekkles dans la voie médiane. Suite à cela, G2 Esports a obtenu deux éliminations supplémentaires pour sécuriser le Baron. Après cela, ils se sont séparés, ont exercé une pression sur les tours intermédiaires de rang deux et ont lentement fixé des objectifs sur la carte. Avec G2 Esports enlevant le jeu à Schalke 04, ils ont cherché à défendre le dragon infernal et à empêcher G2 de sécuriser un autre objectif. Mais, G2 Esports était prêt avec la réponse alors qu’ils terminaient le dragon et chassaient l’adversaire jusqu’à leur base, obtenant plusieurs éliminations en cours de route. Après avoir affronté l’équipe, G2 Esports a marché vers le Nexus ennemi et l’a ouvert pour commencer la série.

Statistiques rapides:

Temps: 27:22 Victimes: 11-5 Tourelles: 9-3 Or: 53k-44k Dragons: 3-1 Barons: 1-0

Deuxième partie

Le deuxième match a eu une phase de rédaction intéressante, avec Schalke 04 interdisant cinq choix ADC pour G2 Rekkles et insta-bloquant Darius dans le dernier choix pour contrer le Sion. Les équipes ont complètement changé leur style de jeu et sont allées agressivement tuer en début de partie. Alors que les équipes échangeaient activement des victoires, le premier combat d’équipe majeur a eu lieu près du Rift Herald à 11:40 minute. Ici, Schalke 04 s’est battu avec acharnement pour prendre le contrôle de l’objectif et ne pas permettre à G2 Esports de prendre l’objectif gratuitement.

G2 Esports, avec l’aide de l’ultime de Rekkles, a trouvé le moment de briller également pour échanger à nouveau certaines des victimes. Avec des escarmouches tout autour de la carte, G2 Esports a lentement alimenté tous les kills de leur AD carry Rekkles. Il s’est finalement tenu avec un 7/0/0 KDA. Lui et G2 Mikyx ont été repérés par le rappel de S04, ce qui leur a permis d’arrêter les deux joueurs avec G2 Jankos forcé d’utiliser son ultime pour fuir pour sauver sa vie. Après cela, G2 Esports a utilisé l’ultime Ashe pour trouver des combats favorables et G2 Rekkles a infligé d’énormes dégâts à la ligne de front pour forcer les combats avec les adversaires. L’un de ces combats en équipe a conduit à Baron et G2 a cherché à pousser leur avance en sécurisant des tours.

Le deuxième match s’éloigne

Schalke a réalisé que le match leur échappait, mais ils ont obtenu le combat qu’ils voulaient à la 28e minute lorsque G2 Rekkles était à la base. Ils ont gagné le combat malgré la perte de trois de leurs joueurs. Cependant, G2 Rekkles cultivait dans la voie du haut avec G2 Mikyx lorsque Schalke 04 a forcé un combat désespéré qui n’a pas du tout joué en leur faveur et a permis à G2 de s’effondrer facilement sur eux et de sécuriser le deuxième match de la série.

Statistiques rapides:

Temps: 32:04 Victimes: 27-19 Tourelles: 10-3 Or: 63k-55k Dragons: 3-1 Barons: 1-0

Troisième match

Avec deux matchs à la fin, Schalke 04 avait besoin d’un retour miracle fort pour empêcher le balayage 3-0 propre de G2 Esports. G2 a raté une interdiction dans la phrase de rédaction qui a créé un petit problème pour eux car ils ont donné Hecarim gratuitement à l’ennemi du côté bleu. S04 a commencé le match en force en obtenant First Blood sur le choix Sion de G2 Wunder, qui met en valeur la puissance de Darius en début de partie.

Tout comme le deuxième match, les équipes étaient à court de sang alors qu’elles se sont fortement échauffées en début de partie. Les deux équipes ont échangé des victoires sur des fenêtres différentes, cependant, après un certain temps, Schalke 04 a parfaitement exécuté les combats de l’équipe et leur a créé une avance indestructible en éliminant plusieurs membres de G2 Esports. Ils ont puni G2 Esports pour avoir chassé S04 Abbedagge et sont revenus avec l’arrêt de Rekkles. À ce stade, G2 perdait des combats après des combats et grattait avec tout ce qu’il pouvait. S04 Gilius s’est assuré que les dragons descendaient directement sur les compteurs d’apparition. Au dragon de Soul Point, G2 a tenté un autre combat d’équipe désespéré, mais cela a également entraîné un désastre car S04 a fini par gagner ce combat d’équipe et sécuriser l’âme de la montagne pour lui-même.

Après cela, Darius de S04 Broken Blade a obtenu un Pentakill pour battre l’équipe G2 Esports et finalement obtenir la victoire indispensable pour garder les espoirs de Schalke 04 vivants dans la série des séries éliminatoires.

Statistiques rapides:

Temps: 34:05 Victimes: 18-8 Tourelles: 10-3 Or: 66k-56k Dragons: 4-0 Barons: 1-0

Quatrième partie

Avec l’élan pris lors du dernier match, Schalke 04 n’avait rien à perdre avant le quatrième match et ils ont dominé le début du match avec quatre attaques décisives. S04 Gilius a obtenu les deux premiers dragons du match et G2 Esports a dû faire quelque chose pour devenir pertinent dans le match. Ils ont commencé à choisir des champions ennemis et à atténuer lentement l’avance de Schalke sur G2 Esports. Ils ont égalisé la différence d’or et ont pris de superbes combats d’équipe mis en place par Rell de G2 Mikyx pour trouver des choix sur la carte. Chacune de ces tueries signifiait que G2 Jankos sécurisait les Ocean Dragons pour l’équipe et créait un chemin clair pour l’âme.

Juste au moment où tout allait bien pour G2 Esports, ils ont commencé le Baron à 23 minutes et c’est Smited tôt par S04 Gilius qui a permis à G2 Jankos de frapper facilement et de prendre le baron pour eux-mêmes. Cependant, S04 Abbedagge a volé le baron avec son ultime et a reculé après avoir atteint l’objectif. Après cela, G2 Esports a sécurisé son troisième dragon en se rapprochant de cette âme pure de l’océan et Schalke les a également punis.

Une bataille de châtiments

Alors que le deuxième Baron a été lancé par Schalke 04, G2 Esports n’a pas rivalisé avec eux et s’est précipité vers le dernier point Soul. Sentant cela rapidement, Schalke tourna rapidement vers le dragon et prit le contrôle de la fosse du dragon. S04 Gilius n’avait pas Smite up car il l’avait utilisé pour Baron plus tôt, mais heureusement pour lui, Jankos ne l’avait pas non plus. Alors que G2 Caps essayait de faire éclater le dragon, Udyr a sorti sa position de Phoenix et a volé le dragon à G2 Esports.

Après quelques échanges supplémentaires, le dragon de l’âme était en lice pour les deux équipes et Schalke a essayé de le frapper, mais S04 Abbedagge a de nouveau fait le vol miraculeux et a obtenu l’Ocean Soul pour l’équipe. Après cela, S04 a obtenu son troisième Baron du jeu et s’est précipité vers la base, fermant tout le monde sur son chemin pour attacher la série.

Statistiques rapides:

Temps: 42:08 Victimes: 12-16 Tourelles: 6-9 Or: 70k-78k Dragons: 3-4 Barons: 0-3

Cinquième match

Fais ou meurs. La phrase de rédaction du cinquième match a finalement vu l’interdiction de Darius qui a été une nuisance absolue dans la série pour G2 Esports. S04 Broken Blade est revenu à son choix de confort Aatrox et a cherché à répéter la même performance en phase de groupes contre G2. Rekkles a vu le visage de Seraphine qui a été un grand choix et supporte le lourd coup venant du côté de Schalke 04.

La voie du bas de G2 Esports a reçu le premier sang pour déclencher les meurtres, mais elle a été échangée assez rapidement par le carry AD ennemi. G2 a joué le jeu de manière très conservatrice et a pris des combats qui leur ont profité et G2 Jankos a obtenu le premier dragon du match. Alors que le deuxième dragon a été lancé par Schalke 04, Jankos a frappé le dragon et l’a volé sous leur nez. De plus, alors que le troisième dragon était réalisé en solo par Jankos, il a été volé par S04 Neon avec l’ultime Jinx pour négliger le point Soul de G2 Esports.

Après cela, de nombreux combats d’équipe ont eu lieu dans le match, Schalke en remportant l’un d’entre eux et G2 Esports fixant les objectifs de la carte tout autour de la carte. Les jeux macro de G2 ont rendu impossible de les défier et un très mauvais combat d’équipe pendant le dragon de l’âme permet à G2 Esports de prendre très facilement le baron, d’obtenir l’âme et de la faire descendre à la base de Schalke et de mettre fin à la série et de réclamer le bien mérité. victoire à leur nom.

Statistiques rapides:

Temps: 43:55 Victimes: 15-11 Tourelles: 6-9 Or: 77k-70k Dragons: 4-3 Barons: 1-1

Le post LoL: LEC Playoffs Round 1- G2 Esports vs Schalke 04 Recap est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.