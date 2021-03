LoL: Récapitulation des éliminatoires du LEC, ronde 1 – Rogue v MAD Lions

Le match final de la première manche du Spring Split du LEC a débuté alors que Rogue et MAD Lions se disputaient une place au tour suivant.

Avec Fnatic se qualifiant pour le Round 2 de la fourchette inférieure, et G2 Esports en passant, la série de dimanche nous donnerait une vision plus claire des séries éliminatoires du LEC. Alors que le vainqueur de la série allait affronter G2 Esports, le perdant ne rentrerait pas chez lui. Grâce au classement, le perdant de la série devrait affronter au prochain tour le vainqueur de la série Fnatic v SK Gaming.

Premier jeu

Azir et Jayce ont été échangés entre les voies médiane et supérieure après qu’un bug ait provoqué la refonte du hall.

L’objectif de la voie du bas du LEC de ce week-end s’est poursuivi dans cette série car, une fois de plus, il s’agissait d’un premier sang sur la voie du bas. Cette fois, il est allé à RGE, bien que MAD ait réussi à obtenir une mise à mort ultérieure juste après. Malgré la perte du premier sang et un lourd désavantage en or de 3k à la 13e minute, MAD a pu revenir dans le jeu avec deux autres attaques décisives dans la voie du bas, alors que Carzzy sur le Jinx passait aux trois attaques décisives.

Bien que MAD cherche à revenir dans le match, RGE a trouvé un énorme combat autour de la rivière Drake et est reparti avec quatre attaques décisives, MAD n’en ramassant que deux. Le combat a vu RGE passer à 4 km plus loin. Bien que RGE détienne une avance de 6 km à 25 minutes, MAD a continué à rechercher des combats et des pick-offs. Alors que MAD était capable de rester dans le jeu, RGE semblait dicter le rythme du match.

MAD a essayé d’appuyer sur la gâchette sur un jeu de sauvegarde de jeu, mais RGE était plus qu’égal à lui alors qu’ils l’ont retourné et ont abattu trois membres de MAD. Ils ont poussé à travers la base en laissant tomber les deux membres restants de MAD avant de laisser tomber le Nexus. Une victoire contrôlée de RGE, malgré quelques braves combats de MAD.

Statistiques rapides:

Temps: 29:43 Victimes: 15-8 Tourelles: 8-3 Or: 59k-48.5k Dragons: 1-2 Barons: 1-0

Deuxième partie

MAD a compensé une mauvaise performance dans le premier match car ils obtiennent deux victoires dans la voie du bas, car un 3v3 se déroule exactement comme prévu pour MAD. Quelques instants plus tard, MAD a essayé de reprendre le même jeu sur la voie du bas. Cette fois, cependant, RGE était à la hauteur car ils se sont effondrés du côté bot de la carte et ont récolté deux attaques décisives. Au cours de la queue, Carzzy a réussi à tuer en solo Hans Sama, tandis qu’Armut s’est téléporté pour ramasser une autre mise à mort. Au point 6:30, MAD avait réclamé une petite avance d’or. Pour ne pas être en reste, MAD a répondu en remportant trois autres attaques décisives alors qu’ils avançaient de 2 km avant la barre des 10 minutes alors qu’ils se présentaient pleinement dans le deuxième match.

Au bout de 15 minutes, l’avance d’or était tombée à seulement 1 km du côté de RGE. Mais MAD a continué à jouer sur la carte alors qu’ils cherchaient à rebondir. Avec le combat de BAron commencé, RGE a essayé de le prendre mais c’est MAD qui a réclamé le buff et anéanti les cinq membres de RGE. Avec ce jeu, MAD est passé à 4k d’avance. MAD a exercé une pression sur RGE avec le buff Baron, supprimant les inhibiteurs de la voie médiane et inférieure alors qu’ils cherchaient à encercler RGE et à clôturer la partie.

Alors qu’ils poussaient pour réclamer la tour supérieure, MAD a appuyé sur la gâchette et a abattu RGE pour remporter la victoire dans le deuxième match et nous donner une série.

Statistiques rapides:

Temps: 30:05 Victimes: 9-19 Tourelles: 4-11 Or: 59k – 61k Dragons: -3 Barons: 0-1

Troisième match

RGE, qui cherche à rebondir après que le deuxième match ait obtenu le premier premier sang. De manière typique pour ce week-end, il se présente à nouveau dans une voie du bas 2v2. Un troisième match beaucoup plus serré a vu les équipes se séparer de seulement 800 g en faveur de MAD à 15 minutes. Cependant, avec MAD une tour devant, RGE avait encore les moyens de réduire l’écart à zéro.

En moins de trois minutes, cependant, MAD a repris le contrôle du match en prenant une avance de 3 km. MAD a appuyé sur la gâchette d’un combat de Baron, le prenant et abattant quatre membres de RGE dans le combat initial, avec un cinquième à venir alors que RGE cherchait à voler. Avec une avance de 7 km à la 23e minute, MAD a cherché à clôturer le match et à passer au point de match.

Avec une avance de 1 km, RGE ne pouvait tout simplement pas arrêter MAD alors qu’ils descendaient la voie du haut et portaient la série à 1-2.

Statistiques rapides:

Temps: 28:14 Victimes: 7-23 Tourelles: 2-10 Or: 44,7k – 58k Dragons: 1-2 Barons: 0-1

Quatrième partie

MAD cherchait à terminer la série rapidement alors qu’ils ramassaient un autre First Blood. Cette fois, il est venu dans la voie du haut, car Armut l’a ramassé sur l’Urgot, ce qui était un signe inquiétant pour RGE. RGE, ne cherchant pas à obtenir 3-1 dans la série, s’est déplacé vers la voie du haut alors que Hans Sama a récolté trois attaques décisives pour un en retour lorsque RGE est entré en ligne.

Le jeu se calmant à 20 minutes, RGE a cherché à capitaliser sur les gains qu’ils avaient trouvés. MAD a continué à chercher des jeux, mais RGE a gardé ses distances alors qu’ils tentaient de porter le match à 2-2. Avec le drake sur la carte, RGE a pu réclamer le point Soul. Le combat qui a suivi s’est déroulé dans le sens de RGE, mais MAD a déclaré qu’il ne descendrait pas facilement dans les combats 5v5.

Presque comme RGE n’a pas appris, MAD a commencé un combat 5v5 qui a vu MAD vaincre les cinq membres de RGE, n’en perdant qu’un en retour. MAD a continué à provoquer des moments chaotiques et RGE n’avait tout simplement pas la réponse. Avec Elder Drake ramassé, MAD a poussé dans la voie du haut pour enlever les membres de RGE. Alors que c’était un début difficile pour les deux, MAD a une fois de plus réussi à remporter la victoire dans le combat alors qu’ils allaient quatre contre deux et regardaient vers le Baron.

Le Baron a ensuite été récupéré, ce qui leur a permis de dévaster RGE sur la voie médiane. De là, ils ont poussé la base pour remporter la victoire et provoquer un bouleversement majeur dans le LEC.

Statistiques rapides:

Temps: 38: 30 Victimes: 19-23 Tourelles: 4-9 Or: 66k-76k Dragons: 4-1 Barons: 0-2

Le post LoL: LEC Playoffs Round 1- Rogue v MAD Lions Recap est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.