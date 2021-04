LoL: Récapitulation des séries éliminatoires du LEC 2 – Fnatic vs Schalke 04

Avec une victoire de la première semaine pour Fnatic, ils se préparent pour un grand match contre Schalke «Miracle Run» 04.

Après que certains aient critiqué l’alignement de Fnatic pour la façon dont ils ont mis fin au Spring Split, ils se sont présentés contre SK Gaming au premier tour. Alors que Schalke 04 est dans cette série parce qu’il a perdu, il a plus que tenu bon contre G2 Esports, les amenant à cinq matchs. Fnatic vs SK Gaming était une série que les gens avaient excitée, et pour une bonne raison.

Premier jeu

First Blood a été repris par S04 lorsque Hylissang a cherché à arrêter le rappel de Neon, mais S04 l’a attrapé pour obtenir une avance rapide. Fnatic a rapidement compensé cette perte en ramassant une mise à mort dans la voie du haut avant qu’un échange de un contre un n’intervienne du côté des robots. Alors que Fnatic avait une avance précoce, c’était une mince. Fnatic a maintenu la pression, mais c’est S04 qui a pris l’avantage dans la voie médiane pour contrer l’engagement de la voie médiane Fnatic pour abattre les deux membres. S04 a ensuite remporté la tour intermédiaire de rang 1 avant la barre des 10 minutes, poussant leur avance à 3K à ce stade précoce.

S04 a continué d’appliquer la pression au milieu du match. Alors que la voie du bas Fnatic tentait de s’engager avec l’aide de Nisqy, ils manquaient de dégâts car S04 augmentait son avance précoce à près de 4k. Après avoir ramassé quelques choix importants lors de deux engagements séparés, Fnatic a commencé à réduire l’écart en essayant de faire tomber la tourelle de voie médiane S04. La 23e minute verrait le premier grand combat d’équipe 5v5 du match, et il est allé à S04, car ils ont récolté trois victoires, perdant seulement deux en retour. S04 a également réussi à vaincre le drake, bloquant le point Soul de Fnatic pendant encore cinq minutes.

Dans un jeu qui coûterait le jeu à Fnatic, ils n’ont pas réussi à arrêter le jeu S04 Baron, puis ont hésité sur le jeu suivant et ont perdu trois membres. S04 en a profité pour réclamer l’inhibiteur de voie intermédiaire Fnatic et l’une de ses tours Nexus. Avec un autre buff de Baron S04 storm, la base Fnatic et Fnatic n’avaient rien pour l’arrêter. Les erreurs en milieu de partie et les erreurs de début de partie ont coûté à Fnatic alors que S04 a remporté une victoire facile dans le premier match.

Statistiques rapides:

Temps: 34:00 Victimes: 19-11 Tourelles: 10-2 Or: 68k-55.5k Dragons: 2-3 Barons: 2-0

Deuxième partie

Gilius a fait dans le deuxième match ce qu’il a fait dans la première semaine. Il a attendu dans la voie du haut que Bwipo avance et l’a puni durement. S04 a obtenu un premier premier sang alors qu’ils cherchaient à punir la composition moins que conventionnelle de Fnatic. Un énorme combat a éclaté dans la voie du haut, et c’est encore une fois S04 qui s’est imposé en éliminant quatre membres de Fnatic, n’en perdant que deux en retour. Upset a tenté de récupérer quelque chose dans la voie du bas, mais n’a pas pu tuer. Peu de temps après, Fnatic a exécuté un effondrement de quatre hommes sur Neon mais a perdu le niveau intermédiaire un dans le processus alors que S04 avançait de 2 km.

Dans ce qui ressemblait à une tentative désespérée de revenir dans le jeu, Fnatic a effectué deux jeux sur les côtés supérieur et inférieur. Le plongeon dans la tour de la voie du haut s’est terriblement déroulé, le gank côté bot n’ayant pas réussi à tuer non plus. Avec ces erreurs, S04 a continué à réclamer le niveau intermédiaire 2 et à gagner un autre combat d’équipe autour du drake. À partir de là, ils sont allés 5 km plus loin. Fnatic a fait tapis pour un jeu de grêle Mary, et malgré de sérieux dégâts sur Abbedagge tôt, ils se sont complètement effondrés sous les dégâts de S04. En conséquence, le jeu semblait complètement parti avec S04 passant à 10 km.

Fnatic a tenté un dernier jeu pour flanquer S04, et dans ce qui allait rapidement devenir l’histoire de cette série, Fnatic n’a pas réussi à la faire tenir. S04 a facilement abattu la base Fnatic alors que S04 se déplaçait sur la balle de match.

Statistiques rapides:

Temps: 28:05 Victimes: 21-6 Tourelles: 11-2 Or: 58,3k – 46k Dragons: 2-2 Barons: 1-0

Troisième match

Les neuf premières minutes ont été lentes, mais Gilius a fait un jeu héroïque pour voler le Drake Infernal sur un 50/50 pour réclamer le drake mais perdre une mise à mort en retour. Nisqy a également réussi à décrocher un kill 1v1 dans la voie médiane alors que Fnatic cherchait à prendre rapidement les devants. S04 a finalement trouvé un jeu pour se lancer dans le jeu, punissant un jeu raté de Selfmade. Le combat qui a suivi a vu Fnatic revenir dans le combat alors qu’ils renforçaient l’avance. Avec du sang dans les yeux, la tour Fnatic a plongé Abbedagge, et tout s’est effondré. Il est capable d’en choisir un sous la tour, et avec Bwipo le pourchassant, Abbedagge est capable de faire un énorme dépassement alors que S04 prenait la tête.

Avec une avance de 2 km, Fnatic s’est retrouvé à 2 km de retard à peine cinq minutes plus tard, après une série de jeux ratés, et les retraits les ont vaincus. S04 a perdu un combat précédent, car il semblait que Fnatic avait trouvé un moyen de revenir dans le match. Avec S04 faisant autant de dégâts ciblés, ils essuient Fnatic de la faille et abattent le Baron. Avec Fnatic fixant l’élimination des séries éliminatoires, tout était en jeu.

Hylissang a de nouveau essayé de faire jouer un héros mais S04 était plus que prêt pour cela. Ils l’ont abattu et le reste appartenait à l’histoire. S’effondrant sur le reste de la ligne de front Fnatic, S04 a marché dans la base et a abattu Fnatic. La défaite a vu Fnatic mettre fin à la scission à la 5e place, leur pire performance depuis 2016.

Statistiques rapides:

Temps: 25:02 Victimes: 7-19 Tourelles: 0-8 Or: 39,5k – 50k Dragons: 0-3 Barons: 0-1

