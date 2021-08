LoL: Récapitulation du championnat d’été 2021 – Cloud9 vs Evil Geniuses

Il est temps de commencer la troisième semaine du championnat LCS avec EG et C9 qui s’affrontent pour maintenir leur saison LCS en vie.

Alors que le support inférieur commence à chauffer, Evil Geniuses (“EG”) et Cloud9 (“C9”) sont les deux prochaines équipes à se battre pour leur vie. Une défaite ici renverrait l’un ou l’autre chez eux, et les deux parties voulaient désespérément essayer de garder leurs rêves du monde en vie. C9 est entré dans la série légèrement favorisé, mais il avait tout l’étoffe d’une série de cinq matchs en désordre avant de commencer.

Jeu Un

Dans une série aussi cruciale, Game One n’a pas commencé comme C9 l’aurait voulu ou aurait eu besoin. Fudge et Blaber ont plongé dans la tour latérale supérieure, mais Impact a facilement pu étourdir Blaber sous sa tour, sécurisant First Blood pour lui-même à la place. Peu de temps après, C9 a appâté le haut de la carte. Avec deux membres cachés à l’affût, Impact s’est opposé à Fudge et le piège a été tendu. Fudge a survécu alors que C9 s’est retrouvé sur le plateau. Ensuite, C9 a rapidement suivi cela dans la voie médiane. Jiizuke a essayé de s’enfuir mais Blaber a pu le repousser car C9 a bien réagi à un désavantage précoce.

Un combat 5v5 au Drake a en quelque sorte entraîné zéro décès dans tous les domaines. Cependant, EG a pu réclamer le Drake. EG a compensé le manque de kills dans le combat en éliminant un Zven hors de position dans la bot-lane. Impact, bien qu’ayant revendiqué le meurtre sur Zven et sécurisé une tour, a instantanément troqué sa vie sous sa propre tour. Enfin, nous avons eu notre action 5v5, et c’est C9 qui est arrivé en tête du combat initial avec deux kills. Pourchassant les membres restants, C9 a échangé un pour un avant de réclamer un Drake. Avec la vision de Baron sécurisée, C9 a par la suite tué massivement Danny, réduisant EG à quatre membres pendant 35 secondes. Pendant ce temps, C9 a sécurisé le Baron avec peu ou pas de pression de la part d’EG et est passé à 4 km d’avance.

C9 n’a gagné que 2 carats d’or avec le Baron, bien que la base EG ait été exposée. Il ne s’est rien passé entre les apparitions du Baron, mais à la seconde où cela s’est produit, l’action a commencé. Ici, C9 a obtenu une élimination massive précoce, avant d’échanger son soutien. Avec EG désespéré de s’échapper, C9 a éliminé trois autres membres avant de réclamer un autre baron libre alors que C9 semblait se terminer. EG n’avait aucune réponse à la poussée de C9 Baron alors qu’ils balayaient la base d’EG, abattaient trois membres et remportaient une première victoire de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : EG-C9 Temps : 37:40 Tués : 4-14 Tourelles : 3-7 Or : 60k – 72.1k Dragons : 1-4 Barons : 0-2

Jeu deux

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un First Blood, il s’agissait d’un niveau important pour C9 car Impact a été contraint d’utiliser son Flash tôt. Une fois le jeu lancé, C9 a réussi à récupérer ce premier sang du côté de la botte, Blaber aidant sa bot-lane. Plus de combats du côté des bots se sont ensuivis après qu’EG ait semblé être exposé lorsqu’ils ont poussé un jeu sur C9, avec un TP de Perkz pour soutenir C9. Mais C9 n’a pas réussi à obtenir la mise à mort car EG a obtenu de l’aide de son côté, prenant une mise à mort pour lui-même à la place.

Plus de grosse pression sur la carte pour EG, car ils ont réussi deux autres kills sur le côté supérieur. Blaber a essayé de répondre au milieu de la voie, mais il n’a pas pu achever Danny. Puis, peu de temps après, il y a eu une énorme victoire de combat d’équipe de retour pour C9. Dans ce document, ils ont ramassé une mise à mort précoce, et avec une erreur de jeu de Danny, ils en ont ramassé une seconde. Le prochain moment important était un autre combat de Baron dans cette série. Le premier combat a été échangé un pour un, bien que C9 soit l’équipe qui l’a emporté. EG a désespérément fui, mais ils ont laissé tomber un autre membre comme ils l’ont fait, remettant également le baron à C9.

EG semblait commettre trop d’erreurs coûteuses sous la pression. C9 ne fait pas encore grand usage de son buff Baron, cependant, Contractz leur offre un kill gratuit, donnant à C9 1k d’avance. EG a fait un jeu désespéré dans la voie médiane pour essayer de retirer quelque chose du jeu, mais cela a horriblement mal tourné. C9 a réussi à absorber la pression avec Fudge Teleporting derrière pour briser la ligne EG. En conséquence, EG a perdu trois membres et a remis à C9 son deuxième baron. Avec cela, C9 a poussé le côté bot, et malgré les tentatives désespérées de les repousser, EG ne pouvait tout simplement pas en faire assez. C9 a balayé la base et s’est déplacé sur la balle de match.

Statistiques rapides :

Équipes : EG-C9 Temps : 35:10 Tués : 9-16 Tourelles : 6-8 Or : 59.4k – 67.4k Dragons : 2-3 Barons : 0-2

Jeu trois

Encore une fois, c’était First Blood pour C9 dans le troisième match décisif. Avec EG à une seule défaite d’être renvoyé chez lui, ce n’était pas le début dont ils avaient besoin. Au début du jeu, il y a eu un autre kill pour C9, cette fois du haut, alors que Blaber utilise l’ultime Nocturne pour revendiquer un kill facile. EG s’est frayé un chemin vers le tableau avec des attaques marquantes dans les voies du haut et du milieu alors qu’ils ont obtenu une avance mineure en or à la 15e minute. Alors que C9 tentait de prendre un Drake, EG s’est effondré sur eux, abattant deux membres et passant à 2,5 km en avant.

C9 a réussi à décrocher le gros gain lors de la prochaine petite escarmouche, car EG n’a pas réussi à profiter de son avance en milieu de partie. Juste comme ça, C9 a abandonné les deux porteurs de première ligne d’EG et a nettoyé la voie médiane. Alors que Baron était en hausse, C9 a décidé de le quitter, optant plutôt pour neutraliser l’or. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il y ait un autre combat et c’était fantastique pour C9. EG a tout lancé sur la ligne de front de C9, mais C9 a conservé ses ultimes pour le moment opportun. En tant que tel, C9 a remporté le combat et s’est transformé en baron alors qu’il remportait son cinquième de la série.

Désormais équipé du buff Baron, C9 a poussé le jeu. Malheureusement, EG n’a pas pu gérer les dégâts que C9 a causés au combat car leur base a été presque complètement anéantie. Cependant, EG a vécu pour se battre un autre jour, même s’ils semblaient à court d’idées. Finalement, C9 a fait un effort pour mettre fin au match, et malgré un étourdissement de cinq joueurs de l’Impact sur le Gnar, EG n’a eu aucun suivi. Pour cette raison, C9 a nettoyé le reste de la base et a démonté le Nexus. Un rapide 3-0 à la fin pour C9 dans une série dont ils semblaient avoir le contrôle total du début à la fin.

Statistiques rapides :

Équipes : EG-C9 Temps : 32:17 Tués : 6-18 Tourelles : 4-11 Or : 53,5k – 62,5k Dragons : 1-3 Barons : 0-1

