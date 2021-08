LoL: Récapitulation du championnat d’été des LCS 2021 – Dignitas vs Immortals

Récapitulatif de la série LCS Championship entre IMT et DIG.

C’était une bataille entre Immortals et Dignitas dans le LCS Championship Lower Bracket. Pour ces deux équipes, c’était leur seule et unique chance de se qualifier pour le tour suivant. Qui a gagné?

Jeu Un

Comme toujours dans le premier match d’un best-of-cinq, le gameplay était extrêmement lent. Dans les quinze premières minutes du match, il n’y avait eu qu’un seul kill, qui est allé à Dignitas. Les immortels ont échangé un drake du côté inférieur, étant donné qu’il s’agissait d’un Ocean Drake, certains considéreraient qu’une victoire en fonction des statistiques qu’il donne.

Là où Immortals contrôlait bien le jeu, c’était dans le département des objectifs neutres. Au milieu du jeu, ils avaient obtenu deux dragons tout en maintenant le déficit en dessous de 1k d’or, ce qui est un échange décent à faire. C’était encore mieux pour IMT étant donné que l’âme était infernale, cela signifiait que Dignitas serait stupide de donner n’importe quel dragon infernal à IMT.

Le match s’est complètement ouvert à la 22e minute. Les Immortels ont réussi à obtenir un As sur Dignitas, ce qui leur a bien préparé la fin du jeu. Avec le buff du Baron en ligne, les Immortels ont pu se qualifier pour la victoire et s’assurer une avance de 1-0 dans cette série.

Statistiques rapides :

Équipes : IMT-DIG Temps : 26:38 Tués : 17-6 Tourelles : 8-2 Or : 52,3k – 43,6 Dragons : 2-1 Barons : 1-0

Jeu deux

Ce jeu était extrêmement rapide pour les Immortels. C’était des hommes contre des garçons alors que les Immortels ont mis Dignitas au fil de l’épée pour passer 2-0 dans cette série. Après avoir déjà mené dans les couloirs gagnants, Insanity a donné à son équipe une longueur d’avance autour de la marque des cinq minutes. Le mid laner IMT s’est téléporté dans une voie du bas DIG affaiblie pour sécuriser son équipe non seulement First Blood mais aussi l’Ocean Drake au-dessus.

Immortals avait toujours un contrôle objectif neutre solide ce jeu avec deux premiers dragons. Avoir l’avantage du dragon alors que l’équipe gagnait déjà semblait être un clou dans le cercueil pour Dignitas. Ils n’avaient tout simplement aucune réponse aux Immortels dans ce qui était un jeu très basique. Au bout de quinze minutes, Immortals avait un peu moins de 5k d’avance en or. Ce jeu était pratiquement terminé et les Immortels le savaient.

Peu de temps après, les Immortels ont sécurisé le Baron, signalant que la fin était en vue pour Dignitas dans le deuxième match. Dignitas a tenté de récupérer avec quelques tentatives sournoises de combat en équipe, mais franchement, ils étaient trop loin dans ce match pour que cela fasse la différence. Les Immortels ont clôturé le match rapidement, leur donnant une avance de 2-0.

Statistiques rapides :

Équipes : IMT-DIG Temps : 24:05 Tués : 19-2 Tourelles : 5-2 Or : 45k-34.3k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu trois

Bien que le deuxième match soit un coup du côté des Immortels, Dignitas est sorti en se balançant dans le troisième match pour donner à la série une vie bien nécessaire. Dans les premières minutes, une bagarre insensée a éclaté dans la voie du bas. Alors que les deux équipes se démenaient pour défendre leurs coéquipiers, ce sont Dignitas qui sont repartis les plus heureux, ramassant plusieurs éliminations. Ce fut le meilleur départ de Dignitas dans toute la série. Malheureusement pour eux, cela n’a pas duré longtemps. Les Immortels ont réussi à tuer à la fois la voie du bas et la voie du milieu pour leur donner l’avance en or.

Là où Immortals était le plus à l’aise, ce jeu était dans la voie du bas. IMT a fait un excellent travail en s’assurant que Neo et Aphromoo ne soient jamais mis en ligne. C’était sans doute le domaine le plus fort pour Dignitas, c’est pourquoi la série était si unilatérale. Cela étant dit, Dignitas a fait un bien meilleur travail ce jeu en s’assurant qu’ils contestaient les dragons. En fait, à la 25e minute, Dignitas pour la première fois de cette série avait plus d’un dragon alors qu’ils menaient 2-1.

Le jeu a stagné pendant un moment, Dignitas a pu récupérer son troisième drake. Cependant, Immortals a pu appliquer une pression dans les voies latérales pour augmenter l’avance en or à plus de 4k. Le match a été décidé sur un dernier effort de Dignitas. Comme ils voyaient IMT s’éloigner du baron, Dignitas a décidé de le démarrer. La pièce a bien commencé pour DIG alors qu’ils ont choisi Insanity. Malheureusement pour DIG, c’est là qu’il s’est effondré, Xerxe a pu utiliser son ultime par-dessus le mur pour voler le baron. IMT a remporté le combat en dépit d’être un homme à terre. Après le combat, Immortals a poussé vers le bas pour assurer la victoire et le balayage 3-0.

Statistiques rapides :

Équipes : IMT-DIG Temps : 33:34 Tués : 11-8 Tourelles : 5-3 Or : 55.1k-51.3k Dragons : 2-3 Barons : 1-0

