LoL: Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – Cloud9 vs Golden Guardians

C’était le dernier jour de la première manche du championnat d’été des LCS, et c’était prévu pour être un classique.

Le deuxième des deux tours éliminatoires du Lower Bracket a débuté entre Golden Guardians (« GG ») et Cloud9 (« C9 »). Avec le perdant sortant du championnat LCS, et avec lui hors du championnat du monde, toute la pression était sur C9. Avec leur histoire dans la ligue, ce n’a pas été un 2021 inoubliable pour C9. Après le transfert d’argent pour Perkz pendant la morte-saison, les choses n’ont tout simplement pas cliqué. Avec la perspective d’une sortie au premier tour sur les cartes, comment feraient-ils face ?

Jeu Un

Cela a pris du temps à venir, mais First Blood a finalement été récupéré par C9 dans la voie médiane. Malheureusement, le meurtre est allé à Vulcan on the Thresh, cependant, l’or d’assistance a sans aucun doute été utile. GG a réussi à obtenir un kill dans la voie médiane, avec Perkz à la réception de cette mort. Avec un drake chacun, et l’or presque égal, le jeu était délicatement en équilibre à la 13e minute. Ici, Perkz a rapidement pu rattraper son erreur en se tuant dans la jungle GG.

Le premier combat d’équipe sur la voie médiane a commencé de manière décousue, mais c’est C9 qui a réussi à faire les gros jeux, remportant un As de 21 minutes. Avec le frai de Baron, il s’agissait d’un ramassage gratuit pour C9 alors que GG faisait face à un combat acharné pour rester dans le jeu. Avec le siège en cours sur la base GG, C9 s’est engagé dans l’inhibiteur de la face inférieure, et il était clair que le trou d’or était trop grand. GG a réussi à empêcher C9 de gagner le match, mais cela ressemblait encore plus à une question de quand, et non de si.

Malgré les tentatives de GG de flanquer les membres du C9 dans une défense désespérée, cela a été fait en vain. C9 a simplement pu passer à travers l’inhibiteur de voie médiane GG et abattre son Nexus. Avec cela, C9 est passé à 1-0, GG devant apporter de nombreux changements pour le deuxième match.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-GG Temps : 25:51 Tués : 13-1 Tourelles : 8-2 Or : 51k – 40,3k Dragons : 3-1 Barons:1-0

Jeu deux

C9 a réussi à le faire à nouveau, ramassant First Blood pour eux-mêmes dans la voie médiane, avec un 3v1. Cependant, GG a pu en récupérer un, C9 s’étant apparemment endormi sur la faille. Plus de va-et-vient ont vu des kills échangés après que C9 ait ramassé le premier kill. C9 était l’équipe qui a pris une avance définitive après avoir obtenu deux gros kills du côté des bots. Blaber a commencé par un kill solo 1v1 dans la jungle avant que son côté ne s’effondre du côté bot de la carte pour en réclamer un autre.

Pour ne pas être en reste, GG est revenu directement dans le match avec deux victoires à lui seul dans la voie médiane, avant de le transformer en Rift Herald. Avec Iconic cherchant à prendre un Drake facile pour son équipe, C9 s’est effondré sur lui. Ils ont volé l’objectif et cela les a déplacés vers le point d’âme et leur a donné une avance de 2 carats en or alors que Baron apparaissait pour démarrer. Un combat de suivi a eu lieu du côté des bots, mais c’est GG qui l’a pris 2-0 alors que le deuxième match commençait à devenir serré.

Le combat du Baron était le suivant à l’ordre du jour, et c’est C9 qui l’a pris avec une relative facilité. Le buff est également venu avec la mort de deux membres gratuits de GG pour faire bonne mesure alors que C9 cherchait à clôturer le deuxième match. C9 a utilisé le Baron pour garder le contrôle sur la carte, étendant son avance à 3,2k tout en menaçant la base GG sur deux fronts. Avec l’apparition du deuxième Baron, GG a essayé de jouer, mais avec Perkz à ses côtés, la patience de C9 a payé et ils ont pu décrocher un As. Laissant Baron seul, ils ont poussé directement dans la base GG, portant la série à 2-0. Avec ce résultat, GG aurait besoin d’un miracle pour remporter la série à partir de ce point.

Statistiques rapides :

Équipes : GG-C9 Temps : 30-34 Tués : 7-15 Tourelles : 3-9 Or : 49,2k – 59,2k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu trois

C’était trois pour trois pour C9, car ils ont ramassé un autre First Blood dans cette série, cette fois dans la voie du bas, donnant à Zven une dangereuse boule de neige potentielle. Et comme sur des roulettes, GG a riposté peu de temps après avec une mise à mort dans la voie médiane. Par la suite, il y a eu plus de va-et-vient avec un ensemble de kills échangés. C9 a maintenu une avance, même si elle était légère.

Avec quatre minutes jusqu’à ce que Baron apparaisse sur la carte, le jeu était tendu et le kill trading s’est poursuivi. Le côté supérieur a vu l’action cette fois-ci alors que C9 a abattu la tour extérieure de la voie supérieure avec Licorice dans le processus. Ils ont perdu Perkz en retour, mais C9 s’en fichait. Finalement, ils semblaient enfin avoir fini d’attendre et ont commencé à faire de plus gros jeux autour de la carte. Avec Baron en place, C9 a forcé un combat et a pris de l’avance avec quatre autres victoires au cours de quelques escarmouches, avec juste un retour à GG. Avec une avance de 3 km à la 22e minute, C9 a pris un solide contrôle.

C9 a continué à suivre les mouvements du jeu, mais c’est GG qui a forcé le jeu en essayant de précipiter un Baron dans l’obscurité. Avec les téléportations utilisées par les deux équipes pour entrer dans la fosse, Licorice a été poursuivie par C9, et c’était à nouveau l’avantage de C9. La réglisse étant morte, C9 a réclamé un baron libre. GG ne pouvait tout simplement pas garder sa base debout, alors que C9 remontait lentement les voies et détruisait tout ce qui était en vue. GG a fait une dernière tentative pour sauver la partie, mais ce n’était pas le cas. Après un balayage propre 3-0, C9 passe à l’étape suivante du support inférieur en toute confiance.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-GG Temps : 32-24 Tués : 14-6 Tourelles : 11-3 Or : 62,6k – 52,5k Dragons : 3-2 Barons:1-0

