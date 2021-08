LoL: Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – Cloud9 vs Team Liquid

C’était au tour de Cloud9 et de Team Liquid de faire leurs premières apparitions aux championnats LCS 2021.

Après une victoire 3-1 au premier jour par Evil Geniuses, il était temps pour deux autres équipes d’entrer dans la Faille. Pour les championnats d’été 2021, malgré l’espoir de voir des équipes se battre devant un public, malheureusement, ces rêves ont été anéantis avant les matchs d’hier. Cela dit, Cloud9 (“C9”) et Team Liquid (“TL”) étaient au LCS Studio à LA alors qu’ils lançaient leur tir à un titre.

Jeu Un

Pour donner le coup d’envoi, First Blood a suivi le chemin de TL après que Jensen ait pu prendre le départ parfait d’un combat contre Perkz avec l’aide de son jungler. C9 a pu rapidement faire payer TL, Blaber pouvant tuer Santorin. Les allers-retours se sont poursuivis, Jensen étant capable d’enlever un autre kill sur Perkz, qui a commencé à prendre du retard tôt. TL a continué à maintenir sa pression en haut de la carte avec un autre kill. Au bout de 10 minutes, TL avait une petite avance de 500 g.

C9 a échangé un kill dans la partie supérieure contre deux tourelles passant à TL dans les voies du milieu et du bas. C9 a réussi à décrocher son deuxième drake, cependant, TL semblait être l’équipe la plus forte alors que les deux se préparaient pour un combat en équipe. Il ne faudrait pas longtemps avant que nous l’obtenions. Quelques instants plus tard, les équipes se sont toutes les deux fixées des pièges dans la voie du milieu. Bien que Blaber ait joué derrière la ligne TL, il a été lu par TL et ils se sont battus deux pour un.

Avec Baron up et Soul point disponible pour C9, le jeu a ralenti avec TL 7k devant. À ce stade du jeu, C9 savait qu’ils devaient faire en sorte que le prochain jeu compte. Pendant ce temps, TL savait qu’il leur suffisait de prendre le Baron pour, espérons-le, terminer le match. TL a décidé qu’ils en avaient assez d’attendre C9, alors qu’ils appuyaient sur la gâchette lors d’un engagement dans la jungle C9. Avec Baron en place, TL a éliminé deux membres de C9 et a revendiqué le jeu de puissance Baron. En utilisant le buff Baron, TL a abattu les voies du milieu et du bas de C9, et malgré les meilleurs efforts de C9, TL a pu entrer dans sa base et avancer 0-1 dans la série pour faire une déclaration massive.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-TL Temps : 29:07 Tués : 5-14 Tourelles : 0-10 Or : 46.2k – 59.2k Dragons : 2-1 Barons :0-1

Jeu deux

Après un match défini par la domination de TL au début, il y a eu un gros combat de niveau trois en début de partie sur le dessus pour commencer l’action dans le deuxième match. Malgré une bonne défense de C9, TL a su s’imposer. Par la suite, C9 a effectué une plongée 2v1 du côté du bot, récupérant un kill sur Tactical, bien qu’ils en aient échangé un en retour. Mais cela est allé de mal en pis pour C9, car leur coup de poing en début de partie n’a tout simplement pas pu venir à la fête. TL a pris une avance précoce de 4k et C9 avait l’air désespéré.

Comme dans le premier jeu, TL a ralenti le jeu une fois qu’ils ont augmenté leur avance à 7 000, étouffant C9 sur la carte alors que Baron apparaissait. TL a pris son moment alors que le chronomètre atteignait 23 minutes tandis que C9 n’était pas en mesure d’arrêter l’hémorragie avec la chute de deux membres. Juste après, TL a pris un buff facile de Baron alors qu’il cherchait à faire passer la série à 2-0. Avec Baron, TL a abattu deux voies de tours et d’inhibiteurs. C9 a tenu le coup pour le moment, mais le jeu semblait aller dans le sens de TL.

C’était le tout prochain jeu qui verrait TL éliminer C9, car ils semblaient déjà dégonflés avec un seul jeu de plus potentiellement à jouer. TL a poussé dans la voie médiane et le reste appartenait à l’histoire. Sans Baron, et avec C9 ayant deux membres à l’extérieur de la base, TL a appuyé sur la gâchette et s’est effondré sur les tours Nexus, les amenant à une avance de 2-0.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-C9 Temps : 28:51 Tués : 15-1 Tourelles : 11-2 Or : 60k – 44.1k Dragons : 1-3 Barons : 1-0

Jeu trois

Après deux défaites consécutives, C9 avait tous les yeux rivés sur eux pour montrer des signes de vie dans le troisième match. Tout comme les matchs précédents, TL a puni la voie médiane de Perkz dans les premières minutes du match et l’a tué une fois de plus pour First Blood. Fudge a pu faire un jeu Flash sur la partie supérieure de la carte pour obtenir de C9 l’or dont il avait tant besoin, cependant, il tombe en retour alors que la paire de voies du haut se rattrape. Après ce commerce, il y avait plus de commerce sur le côté supérieur après que TL ait cherché à plonger C9. Alors que Fudge perdrait ce jeu, il a réussi à monter sur le plateau peu de temps après alors que C9 se retrouvait en tête pour la première fois de la série.

Avec la même avance en or toujours intacte, C9 a réussi à niveler les victoires à 4-4 tout en continuant à maintenir la pression sur la carte. Avec la stabilisation de l’avance en or, les nerfs ont commencé à montrer du côté de C9, la première victoire du combat de l’équipe étant susceptible d’être un facteur décisif dans le match. Une petite bagarre a éclaté autour du Rift Herald, et c’est cette fois C9 qui a pu remporter une grosse victoire deux pour zéro. Ensuite, un combat a éclaté sur le côté supérieur, et malgré le fait que TL ait l’air d’avoir le combat, C9 a pu renverser la vapeur. Ils ont abattu quatre membres de TL pour maintenir leur série en vie. Avec un seul membre perdu, ils sont passés au Baron et ont eu une solide maîtrise du match.

C9 contre-attaque

Avec le buff Baron sécurisé, c’était un côté supérieur facile à pousser pour C9. Alors qu’ils quittaient les inhibiteurs, ils ont poussé TL à l’intérieur de leur base et ont obtenu une avance de 7 km. C9 est finalement revenu à la base de TL avec le frai de Baron à nouveau. Avec TL coincé à l’intérieur de leur base, C9 cherchait soit à réclamer le buff, soit à inciter TL à mourir. Mais ce n’était pas le combat que C9 voulait, avec des membres divisés entre le combat et le baron, TL est capable d’obtenir un gros premier kill car C9 a été laissé en marche. TL a obtenu le buff, refusant de manière cruciale à C9 une victoire pendant les cinq prochaines minutes.

Finalement, C9 a poussé dans la base TL avec la chute du buff Baron, et cette fois, ils n’ont pas faibli dans le combat. En éliminant rapidement deux membres de TL, C9 a éliminé deux inhibiteurs de TL et est revenu à 10 km en avant. Cette fois, C9 a effectivement mis fin au jeu, TL n’étant pas en mesure de se mettre en travers de son chemin avec le buff de Baron sur le dos. C9 a maintenu la série en vie, mais pourraient-ils aller jusqu’au bout ?

Statistiques rapides :

Équipes : C9-TL Temps : 41:35 Tués : 17-7 Tourelles : 11-3 Or : 81,2k – 68,8k Dragons : 2-4 Barons : 2-1

Jeu quatre

Après avoir finalement remporté une victoire, C9 a dû trouver deux autres victoires. Et pour commencer l’action, c’était un gros combat en début de partie dans la voie médiane, et malgré le fait que C9 ait causé d’énormes dégâts à deux membres de TL, ce n’était pas suffisant et TL a pu récupérer. C’est encore un autre premier sang pour TL, bien que C9 ait pu en récupérer un tout de suite. Le combat suivant s’est déroulé de la même manière, TL s’engageant sur C9. Ici, c’est C9 cette fois qui a décroché le premier kill, bien que TL ait répondu.

Le prochain grand moment s’est déroulé en faveur de TL, alors qu’ils récupéraient un Double Kill dans la voie médiane, profitant du niveau six antérieur de leur jungler. Après cela, un autre combat a éclaté, et celui-ci a également suivi le chemin de TL, bien que C9 ait à nouveau obtenu le premier kill, TL est revenu en tête et leur avance est passée à moins de 3 000. On aurait dit que c’était le jeu chanceux de TL. Le combat suivant a permis à C9 d’abattre un membre dans le combat contre le Rift Herald, mais TL en a abattu deux tout en faisant s’échapper deux membres avec moins de 10% de HP.

Alors que TL semblait être dominant au début, C9 a trouvé trois victoires massives sur le côté supérieur, alors qu’un était tout ce dont ils avaient rêvé. Avec Baron, ils ont cherché à le réclamer, mais Santorin est arrivé juste au moment où son équipe avait le plus besoin de lui pour le voler. Avec ce vol de Baron, TL a poussé dans la voie du bas C9 et c’est tout ce qu’elle a écrit. C9 s’est battu de son mieux, mais TL en avait trop dans le casier alors qu’il se qualifiait pour le tour suivant. C9 va maintenant descendre dans le support inférieur alors qu’ils cherchent à garder leurs espoirs LCS vivants.

Statistiques rapides :

Temps : 27:10 Tués : 10-16 Tourelles : 0-7 Or : 44,5k – 52,9k Dragons : 0-3 Barons : 0-1

