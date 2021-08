LoL: Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – Cloud9 vs TSM

Le jour même où la plus grande rivalité européenne sort son dernier chapitre, les titans de l’autre côté de la mer s’affrontent à nouveau.

Le moment est venu, ce soir Cloud9 et TSM déterminent qui se verrouille à la dernière place des Mondiaux dans le championnat LCS. TSM a relevé le défi lors de la saison régulière d’été, terminant premier avant les séries éliminatoires, mais tombant dans le Lower Bracket contre Team Liquid. Pendant ce temps, Cloud9 a terminé quatrième, et même s’ils étaient l’équipe participant au MSI cette année, ils sont immédiatement tombés dans le Lower Bracket. Désormais, les deux équipes sont au bord du succès, mais seule l’une des équipes nord-américaines les plus emblématiques peut monter, tandis que l’autre devra assister aux Mondiaux en tant que spectateur cette année.

Jeu Un

Dans le premier jeu, TSM a cherché à pimenter les choses avec un support Pantheon pour aider Kalista de Lost dans la voie du bas, tandis que Cloud9 a choisi Tahm Kench pour Fudge, qui n’avait sans doute pas l’air si bien sur le champion.

Le match a commencé lentement, le seul événement réel des premières minutes a été que Blaber a été forcé de quitter le premier Scuttle Crab du côté du bot par Spica, qui avait son Smite en place alors que Blaber l’a utilisé trop tôt. Environ six minutes plus tard, Perkz Ryze a poussé la plupart de son équipe à essayer de vaincre le duo de TSM sur la voie du bas, mais TSM a parfaitement répondu. Après que PowerOfEvil ait téléporté le bot, ils ont abattu Blaber pour First Blood, puis ont traqué Perkz pour un autre meurtre. Pendant ce temps, Huni a poussé sa vague au sommet, prêt à se téléporter pour un plongeon, qui a été parfaitement exécuté par TSM pour leur donner une avance de 4-0 en kills. Après un échange rapide à mi-parcours, TSM a remporté le premier dragon.

Un Cloud9 désespéré

Spica était très présent au début, et après le jeu sur la voie du bas, il a réussi à consolider l’avance de son équipe. Cloud9 a battu Huni dans la voie du haut mais a perdu sa tourelle de bot Tier One, ils n’ont donc pas pu réduire l’avance nette de TSM. La mi-match s’est déroulée et TSM a gagné 5k en or. Et autour de la marque des 20 minutes, un autre plongeon sans faute a renforcé encore plus leur force. Grâce à Spica, TSM a obtenu Cloud Soul en moins de 25 minutes, et ils semblaient invincibles. Cloud9 a tenté de déclencher un combat autour du baron, ce que TSM a contré, abattant deux membres des participants du MSI et prenant le premier baron. Après quelques minutes, Cloud9 a essayé de pincer TSM sur la voie du bas, mais Lost and co. était trop fort. Ils ont facilement obtenu un Ac C9 et ont remporté le premier match.

TSM avait l’air très dominant dans le premier jeu de la série, le Panthéon de Swordart est devenu une véritable menace, infligeant plus de dégâts que les carrys de Cloud9 dans certains combats. De plus, toute l’équipe avait fière allure alors que C9 n’était pas trop chaud. Ils ont dû tirer quelques as pour trouver un retour.

Statistiques rapides :

Équipes : TSM-C9 Temps : 31:01 Tués : 15-6 Tourelles : 9-1 Or : 61,3k-49,5k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Jeu deux

Le deuxième jeu a commencé à peu près de la même manière, même dans les termes du projet, le Panthéon de SwordArt faisant une autre apparition après le premier jeu. Le début de partie était à nouveau calme ; TSM a pris le premier Drake tandis que Huni a réussi à éviter un plongeon de Perkz et Fudge. TSM a été proactif tout au long du match, étant presque aussi dominant que lors du premier match, prenant des combats favorables et les deuxième et troisième drakes du match. Cloud9 a de nouveau connu un début de partie faible, seul Fudge étant en tête de toute l’équipe.

Le Fudge Factor s’est activé environ 22 minutes, avant le quatrième dragon de la partie. Ici, le top laner de Cloud9 a remporté un énorme combat en équipe avec un seul GNAR !. Après ce jeu, C9 a tenté de forcer Baron à trouver une avance mais TSM a défendu l’objectif tandis que PowerOfEvil a solo le cinquième drake et a pris Ocean Soul pour son équipe. À 31 minutes, TSM a tenté de vaincre le Nashor mais a été arrêté par Cloud9, qui a remporté le combat par équipe après avoir initialement égalisé. Après le combat, Perkz et son équipe ont remporté le Baron et ont égalisé en or. À ce stade, Zven devenait un véritable problème pour TSM, d’autant plus avec Blaber et Vulcan épluchant pour lui.

C9 s’accroche à Elder

Environ 35 minutes, un combat a éclaté au premier Elder Dragon, que TSM a tué après un combat d’équipe long et désordonné grâce à Lost. Le tireur d’élite de TSM a frappé le dragon pour la dernière fois avec les joueurs de C9 qui l’entouraient. TSM a commencé à saigner lentement Cloud9, jusqu’à ce que Fudge and co. a trouvé un grand combat au deuxième aîné en essayant de briser la base de TSM. Ils ont pris le drake, traqué TSM et remporté le deuxième match.

La série a commencé à devenir intéressante ici, avec Cloud9 montrant de superbes combats d’équipe qui leur ont finalement valu le match. Mais leur début de partie semblait encore faible, ce que TSM savait pouvoir exploiter.

Statistiques rapides :

Équipes : C9 – TSM Temps : 44:19 Tués : 21-13 Tourelles : 7-8 Or : 80,9k-74,8k Dragons : 2-5 Barons : 1-1

Jeu trois

Le troisième match avait l’air complètement différent en termes de repêchage. Alors que Lee Sin, Varus et Ezreal ont été à nouveau choisis, nous avons vu Cloud9 insta-lock Irelia et Diana, censés entrer dans le troisième match avec un plan. Pendant ce temps, Camille était enfermée pour Huni, nous pouvions donc nous attendre à une certaine attention de la part de Spica.

Les repêchages semblaient différents, mais la balance a de nouveau penché en faveur de TSM en début de partie. Juste avant quatre minutes, un 3v3 a éclaté au sommet du Scuttle Crab avec TSM saisissant First Blood mais Cloud9 a presque immédiatement égalisé les chances. Huni s’est téléporté pour attraper son deuxième meurtre, le train de Camille a donc officiellement quitté la gare. Cloud9 a essayé de contrer l’avance de TSM en prenant le premier dragon, mais TSM a répondu en détruisant la première tourelle de la voie du haut.

Environ 17 minutes, Cloud9 a remporté le troisième drake du match, mais TSM a remporté le combat d’équipe suivant d’un mile, faisant quatre vies sans perdre aucun joueur. Ils ont également pris les deux tourelles de robots, obtenant une avance de 5k d’or. Après cela, TSM a pu rattraper les drakes, prendre le contrôle de la vision latérale supérieure et, après un combat d’équipe stellaire autour du Baron Pit, a vaincu le monstre et a décollé. Quatre minutes après avoir pris Baron, TSM a trouvé un autre grand combat, ramassant un As sur Cloud9 et mettant fin au match le plus rapide de la série à ce jour.

Cloud9 avait de nouveau l’air faible en début de partie et n’a pas pu trouver de combats d’équipe gagnables. Le fait que Huni soit 10/3 avec Camille à la fin du match n’a pas non plus aidé leurs chances.

Statistiques rapides :

Équipes : TSM – C9 Temps : 30:40 Tués : 18-4 Tourelles : 10-2 Or : 60,1k-48,2k Dragons : 2-3 Barons : 1-0

Jeu quatre

Game Four a vu quelques changements dans le plan de match de Cloud9. Ils ont choisi Syndra pour la voie médiane ainsi que Gangplank pour le haut, tout en mettant Zven sur une sorte de choix de confort avec le Jhin.

Le match a commencé avec un 2v2 dans la voie du haut qui s’est terminé par TSM obtenant First Blood sur Blaber. Les 10 minutes suivantes ont été calmes, les deux équipes ont essayé de jouer prudemment et de ne faire aucune erreur. Cloud9 a remporté le premier Rift Herald, mais sinon, il ne se passait pas grand-chose en début de partie. Il a fallu 15 minutes pour que le premier dragon et la tourelle tombent, car Cloud9 les a pris tous les deux. À 17 minutes, une bagarre mineure a éclaté dans laquelle les deux équipes ont perdu un membre. Le match s’est poursuivi pendant un certain temps après cela, jusqu’à 25 minutes, lorsque TSM a pris son premier dragon tandis que C9 a détruit sa tourelle centrale en réponse.

Après cet échange, les équipes se sont affrontées mais TSM a été le perdant du beatdown, perdant Spcia et Lost, puis regardant Cloud9 prendre le Baron. À partir de ce moment, Cloud9 avait le dessus et une petite avance en or, tandis que TSM essayait juste de revenir. PowerOfEvil a joué un rôle fou sur Azir, mais après sa chute, TSM n’avait pas grand-chose à faire pour eux, perdant combat après combat. Même après avoir obtenu le Baron, ils n’ont pas pu rebondir et à 41 minutes, ils ont perdu un combat d’équipe crucial qui leur a coûté un match.

Le quatrième jeu était définitivement plus silencieux, Cloud9 faisant des choix plus intelligents et attendant le milieu du jeu où ils pourraient vraiment briller. TSM n’a pas réussi à trouver une avance assez grande pour les mener à la victoire, ils ont donc dû se battre dans le cinquième et dernier match de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : C9-TSM Temps : 41:41 Tués : 18-9 Tourelles : 9-6 Or : 77.9k-70.7k Dragons : 3-2 Barons : 1-1

Jeu Cinq

Dans le cinquième match, les deux équipes ont sorti les gros canons. Cloud9 a joué sur ses choix les plus confortables, Fudge choisissant finalement Gwen pour la première fois de la série, tandis que TSM choisissait Nocturne et Ryze tout en verrouillant Kalista et Rell pour la voie du bas. Spica a choisi Lee Sin pour la quatrième fois de cette série, mais cela a très bien fonctionné dans les jeux précédents, ce n’était donc pas une mauvaise idée.

Cloud9 a pris l’initiative avec la voie du haut de Perkz Teleporting environ quatre minutes juste pour empêcher certains serviteurs de Huni, car ils n’avaient aucune chance réaliste de l’abattre. Après un bon jeu TP de Fudge vers leurs Razorbeaks et gagner un 2v2, ils ont pris First Blood. Cependant, la voie du bas de TSM a battu Zven et Vulcan dans un magnifique 2v2 qui a fini par obtenir le premier dragon de l’équipe. À 12 minutes, les deux équipes se sont dirigées vers la voie du haut et dans le combat, Cloud9 a abattu Lost. Après quelques minutes, une autre bagarre a éclaté dans la partie nord de la Faille qui s’est terminée en un pour un.

L’avance de Cloud9 augmentait de minute en minute, alors TSM a essayé de rebondir en lançant un combat en équipe 4v5, mais n’a pas pu tuer les membres de C9 avant que Fudge n’arrive et ait perdu le combat. Après cela, Cloud9 était tellement en avance que TSM ne pouvait plus rien faire, car Lost était le seul membre de l’équipe qui avait des objets et une certaine capacité à se battre. À 24 minutes, C9 avait une avance de 10 km et il n’y avait pas de retour en arrière. Perkz et son équipe ont éliminé Baron après avoir obtenu le meilleur inhibiteur, ont fait irruption des deux voies et ont éliminé l’équipe adverse, ainsi que leur Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : TSM-C9 Temps : 30:27 Tués : 5-21 Tourelles : 2-10 Or : 45.1k-61.5k Dragons : 1-3 Barons : 0-2

TSM rate les Mondiaux

Voilà qui conclut la confrontation entre les équipes les plus renommées des LCS. TSM a bien commencé la série et honnêtement, cela aurait facilement pu être un 3-0 pour eux. Mais Cloud9 a réussi à rester à flot et à se ressaisir par Game Five. Le dernier match était clairement une spéciale Cloud9 avec de grandes performances de Fudge et Perkz. Ils sont enfermés pour les Mondiaux à la dernière place tandis que TSM doit passer l’automne à la maison, en pensant à ce qui aurait pu être.

Espérons que Cloud9 aura suffisamment de temps pour se préparer pour le Championnat du monde, car ils avaient des faiblesses évidentes dans cette série, ainsi que la saison dans son ensemble. Les deux défaites ont été très aléatoires, tandis que les deux premières victoires ont été durement perdues tôt et ont dû revenir tard. Cependant, s’ils peuvent jouer comme dans le cinquième match contre le reste des équipes LCS et dans les championnats du monde, il ne devrait y avoir aucun problème.

Vous pouvez voir Cloud9 jouer contre 100 Thieves le 28 août lors de la finale du Lower Bracket !

Le post LoL: Récapitulatif du championnat d’été LCS 2021 – Cloud9 vs TSM est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.