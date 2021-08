LoL: Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – TSM vs Immortals

Le championnat LCS a opposé TSM et Immortals dans une série à faire ou à mourir.

Après deux semaines de compétition, le championnat LCS n’est plus qu’à une semaine de son apogée. Cloud9 et Evil Geniuses se sont rendus à Summoner’s Rift hier dans un match beaucoup plus unilatéral que beaucoup ne l’avaient prévu. Aujourd’hui, TSM et Immortals (“IMT”) ont dû s’affronter dans l’espoir de remporter une victoire pour maintenir leurs espoirs d’après-saison et les Mondiaux. TSM pourrait-il rebondir et retrouver sa forme ? Ou IMT apparaîtrait-il comme un outsider et provoquerait-il un bouleversement ? Tout était en jeu ici et les équipes étaient prêtes à tout apporter dans ce meilleur des cinq !

Jeu Un

Dans une bataille entre la première et la septième tête de série, Game One s’est déroulé comme prévu. Le début de partie a été incroyablement lent, avec seulement un dragon pris dans les 12 premières minutes. Finalement, l’action s’est présentée sous la forme d’un combat d’équipe tendu dans la voie médiane. Ici, IMT a obtenu First Blood mais a dû échanger un kill avec TSM pour cela. En conséquence, les choses sont restées dans l’impasse pendant un certain temps, même si Huni s’est taillé une belle avance en dominant les voies latérales.

Avec le Baron et l’Ocean Dragon apparus à 24 minutes, les deux équipes se sentaient plus désireuses de se battre. Un combat d’équipe inévitable a éclaté dans la jungle IMT du bas, où TSM a dominé IMT pour échanger quatre contre deux en éliminations, s’assurant un troisième dragon par la suite. Encore quelques minutes se sont écoulées jusqu’à ce que TSM s’effondre sur Revenge dans la voie du haut, le tuant avant de se précipiter vers Baron. Sans grand concours, TSM a réclamé le buff Baron et même deux kills par la suite.

Contre un TSM buffé par Baron, IMT n’avait pas de vraies réponses. TSM a écrasé les tours et les inhibiteurs d’IMT sur la carte, mettant IMT dans une mauvaise position. Le dernier clou dans le cercueil pour IMT est venu à 30 minutes, quand IMT a essayé de se battre contre dragon pour arrêter l’âme de TSM. Mais TSM était plus que prêt, s’engageant sur IMT et massacrant quatre membres. Prenant trois inhibiteurs sur le dos de cela, TSM avait tout ce dont ils avaient besoin pour faire une dernière poussée, démolir le Nexus d’IMT et revendiquer Game One.

Équipes : TSM-IMT Temps : 31:58 Tués : 16-6 Tourelles : 11-2 Or : 62.8k-51.7k Dragons : 3-1 Barons : 1-0

Jeu deux

Malgré une défaite brutale dans le premier match, IMT a montré des signes de vie bien nécessaires dans un deuxième match très serré. Tout a bien commencé pour IMT, alors que Destiny et Xerxe ont ganté au milieu pour sécuriser First Blood sur la voie médiane de TSM. Mais TSM a riposté lors d’un combat d’équipe dans la jungle IMT, où ils ont trouvé un mort. IMT a réussi à obtenir un Cloud Dragon, mais TSM était en tête avec une prise Rift Herald et le bonus First Tower. Quoi qu’il en soit, c’était encore serré, TSM remportant une escarmouche trois pour un, puis IMT en remportant un trois pour un seulement une minute plus tard.

Si le premier match manquait de combat, les équipes se sont rattrapées au milieu et à la fin du deuxième match. Entre 19 et 23 minutes, TSM a remporté trois combats en équipe distincts et a finalement remporté un Baron à 23 minutes. Cependant, IMT a efficacement freiné TSM en tuant deux champions TSM, puis a bloqué leur âme en tuant un dragon infernal, bien qu’ils aient perdu quatre membres pour cet effort, ce qui a conduit TSM à renverser également un inhibiteur.

Il semblait que TSM était dans le siège du conducteur, mais IMT ne descendait pas facilement. À 30 minutes, TSM a lancé le Baron, mais IMT s’est effondré sur le jeu et a trouvé un combat d’équipe miracle pour ramasser deux victoires sans perdre aucun des leurs. Ils ont saisi leur opportunité et ont pris Baron pour démarrer. Mais quand IMT est allé à Baron, TSM est allé à dragon et l’a pris, mais IMT a essayé de les chasser pour cela. Malheureusement, ils sont allés trop loin et TSM a fini par les forcer à se battre pour en tuer quatre. Après que TSM ait attrapé Infernal Soul, il ne leur a fallu qu’un combat d’équipe pour en tuer cinq contre IMT et pousser au milieu pour terminer le match, portant la série à TSM 2-0.

Équipes : TSM-IMT Temps : 37:13 Tués : 26-16 Tourelles : 10-3 Or : 72.3k-66.2k Dragons : 4-2 Barons : 1-1

Jeu trois

IMT a été à la hauteur de leur homonyme, refusant la mort dans le troisième match. Au début du jeu, c’était le spectacle Xerxe, alors que le jungler d’IMT a absolument dominé le jeu. Il a ganté le haut pour réclamer First Blood sur Huni, puis a attrapé plus de victimes dans une escarmouche sur la voie du haut, et a même plongé Huni et Spica sous leur tour avec l’aide de son équipe pour obtenir deux autres victoires. En seulement sept minutes, Xerxe avait un KD 5/1, qui est passé à 9/1 en 14 minutes après avoir tué Huni une fois de plus.

Pendant ce temps, le duo IMT sur la voie du bas faisait tout un spectacle. Ils ont tué Lost dans le 2v2, et bien que Spica se soit présenté pour tuer Raes pour égaliser le jeu, Raes a vraiment décollé à cause de cela. Avec une certaine configuration de son équipe, il a lancé des ultimes Ziggs parfaits sur la carte pour obtenir encore plus de victoires pour son équipe afin qu’ils puissent faire boule de neige encore plus fort. En milieu de partie, TSM n’était en sécurité nulle part. Dans les ruelles, dans la jungle et sous les tours, IMT a trouvé et effacé tout membre TSM sur lequel ils avaient mis la main.

Au bout de 24 minutes, IMT a trouvé le choix dont il avait besoin. Ils ont tué Spica et sont immédiatement allés voir Baron, l’éteignant d’abord pour tuer Lost, puis revenant réclamer le buff Baron. Avec cela, TSM s’est effondré sous la pression, laissant tomber son inhibiteur intermédiaire avant de perdre un combat en équipe et de céder finalement toute sa base à l’IMT impatient. Après la chute du Nexus de TSM, IMT a insufflé une nouvelle vie à cette série et a commencé le balayage inverse potentiel.

Équipes : IMT-TSM Temps : 28 : 52 Tués : 22-8 Tourelles : 11-2 Or : 61,4 k à 48,3 k Dragons : 3-1 Barons : 1-0

Jeu quatre

Le balayage inverse potentiel était sur les cartes pour IMT, mais bizarrement, ils ont décidé de choisir une composition de mise à l’échelle en fin de partie malgré le fait d’être constamment dominé et dépassé dans la dernière étape du jeu. Quoi qu’il en soit, IMT n’était pas prêt pour le niveau amusant qu’avait TSM, car l’équipe de cinq hommes a simplement descendu au milieu, et avec un bon crochet Flash de Nautilus de SwordArt, a sécurisé First Blood à seulement 30 secondes dans le jeu.

Ce n’était qu’un jeu mais a donné le ton pour le reste du match. TSM n’avait qu’à aller vers les champions IMT et il semblait que les kills leur venaient. Un 2v2 s’est frayé un chemin à deux minutes, puis TSM a trouvé un autre kill top à huit minutes et ils ont même tué Rift Herald pour réclamer le bonus de la première tour à 10. De plus, Spica était juste avec le contrôle du dragon, accumulant trois par 18 minutes. , se préparant pour une Soul de 23 minutes.

Avant d’en arriver là, cependant, TSM a forcé un combat contre IMT dans la voie du haut, éliminant trois membres sans problème. Par la suite, l’équipe a choisi un Baron facile. Malheureusement, la composition de mise à l’échelle d’IMT n’a jamais atteint ses pics d’objets et était impuissante face à l’assaut de TSM. Au bout de 26 minutes, les trois inhibiteurs sont tombés, et ce n’était qu’une question de temps jusqu’à ce que TSM Aced IMT fasse exploser leur Nexus pour remporter la série d’une manière plutôt attendue 3-1.

Équipes : TSM-IMT Temps : 26:38 Tués : 12-1 Tourelles : 11-1 Or : 54,5k-39,4k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

Le post LoL: Récapitulatif du championnat d’été LCS 2021 – TSM vs Immortals est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.