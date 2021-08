LoL: Récapitulation du championnat d’été LCS 2021 – TSM vs Team Liquid

Récapitulatif de l’action entre Team Liquid et TSM.

Les championnats LCS sont bien avancés, les équipes faisant tout ce qu’elles peuvent pour garder leurs espoirs de titre. Après une intense série de cinq matchs entre 100 Thieves et Evil Geniuses hier, Team Liquid (“TL”) et (“TSM”) ont eu un acte difficile à suivre. Mais avec tant de choses en jeu, les deux équipes espéraient se présenter et continuer dans le Upper Bracket et ne pas perdre leur élan dans la préparation des finales et, finalement, du championnat du monde.

Jeu Un

Dans ce match très attendu entre deux des meilleures équipes de NA, avec deux junglers agressifs au début de la voie, les choses ne se sont pas passées comme prévu dans les premières minutes du match. À leur crédit, CoreJJ et Tactical ont tué SwordArt for First Blood en seulement deux minutes, mais après cela, les équipes ont été très lentes. Ils semblaient prêts pour les jeux de l’autre et aucune des deux équipes ne voulait sortir de l’impasse.

Mais une fois que l’action a commencé, elle ne s’est pas arrêtée longtemps. À 15 minutes, Santorin et sa voie du bas ont plongé et tué Lost sous sa tour. Une minute plus tard, une bagarre d’équipe a éclaté au même endroit, bien qu’elle ne se soit déroulée qu’à un contre un. Puis, à 20 minutes, TL a semblé trouver sa place avec une victoire serrée à trois contre deux. Ils l’ont rapidement perdu, cependant, lorsque TSM s’est concentré sur Jensen et l’a tué deux fois en quelques minutes. Pendant ce temps, TSM prenait de l’avance avec une avance de dragon et avait trois à son actif en 23 minutes.

Un gameplay calme et rassemblé avance

Malheureusement pour eux, TL a commencé à les surpasser dans le jeu de macro à peu près à ce stade. Avec un joli choix à 28 minutes, TL a obtenu un dragon et a bloqué TSM. Environ cinq minutes plus tard, les équipes ont décidé de jeter pour de vrai cette fois, et dans une voie du bas tendue 5v5, TL a effacé TSM quatre pour zéro au total. Cela a conduit au premier Baron de TL, qui leur a permis de faire des dégâts, mais pas de mettre fin à la partie.

En conséquence, TSM a eu le temps de tenir le coup. Mais malheureusement, le mauvais positionnement de certains joueurs a entraîné plus de kills pour TL. À 41 minutes, TL a trouvé un autre choix sur SwordArt et a démarré le deuxième Baron. Lorsque TSM a essayé de le contester, ils ont perdu deux autres membres et finalement le baron aussi. Contre le deuxième buff, TSM n’a tout simplement pas pu tenir le coup et TL s’est facilement imposé pour une victoire au premier match.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-TSM Temps : 43:14 Tués : 20-6 Tourelles : 10-5 Or : 85.7k-73.0k Dragons : 3-3 Barons : 2-0

Jeu deux

Rebondissant, First Blood est passé à TSM, faisant rapidement amende honorable pour la défaite de Game One. Cependant, TL a pu punir rapidement Huni sur le côté supérieur avec un gank à trois. TSM s’est vengé de son top laner avec un plongeon à quatre sur Alphari, bien que TL soit arrivé juste à temps pour réclamer deux victoires en retour. Après onze minutes, le jeu était même dans tous les domaines, car la tension de la situation a vu les deux parties ralentir.

C’est TL qui a pris le premier gros moment du match. Avec un Rift Herald en place, les deux parties se sont déplacées pour se battre pour cela. Bien que TSM ait commencé l’objectif, TL les a coupés, trouvant un gros coup précoce avant de tuer rapidement quatre membres de TSM et de prendre un Herald. Avec TSM poussant le bot-lane TL, TL a poussé dans la base de TSM et a éliminé deux inhibiteurs pour eux-mêmes. Même si TSM a supprimé la voie du bas, TL avait deux voies de poussée en haut et au milieu. C’est un moment déroutant lorsque vous vous retrouvez enfermé dans votre propre base à 22 minutes, mais c’est exactement la situation dans laquelle TSM s’est retrouvé, avec un baron toujours sur la carte pour que TL le prenne.

TSM a fait de son mieux, mais TL en avait tout simplement trop à gérer. Avec Mountain Soul et Baron sur la carte, TL Acing TSM semblait être tout ce dont TL avait besoin pour revendiquer un deuxième match. Avec les deux buffs, TL a poursuivi TSM dans sa propre base, et TSM n’a tout simplement rien pu faire pour les arrêter. Les membres TSM tombent à gauche et à droite, et leur Nexus était le suivant. TL est passé à la balle de match, donnant à TSM beaucoup à faire s’ils veulent rester dans cette série.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-TSM Temps : 28:17 Tués : 18-6 Tourelles : 10-4 Or : 56.2k-46k Dragons : 4-0 Barons:1-0

Jeu trois

Dans le match do-or-die pour TSM, ce fut un autre premier sang pour TL, bien qu’un mauvais jeu les ait vus abandonner un kill. SwordArt, cependant, a décidé d’aider TL en leur offrant un autre kill. Spica a pu revendiquer une autre victoire pour son équipe pour égaliser l’or, cependant, avec la ville extérieure du côté supérieur de TSM en baisse à 12 minutes, la carte n’était pas en faveur de TSM. TL a cédé le deuxième Drake à TSM, bien que le fait de se faufiler à mi-chemin en retour signifiait que c’était probablement favorable pour TL.

Puis, juste comme ça, TSM est venu jouer. Le bas de la carte s’est animé dans un Huni contre Alphari 1v1, avec TL renforçant, ils n’ont pas réussi à l’achever, ce qui les a vus perdre trois pour un seul en retour. Avec Baron, c’était le prochain point de combat du match. TSM a gardé TL dans l’ignorance et a forcé TL à tenter de contester, mais TL a échoué. TSM en a éliminé trois et a sécurisé le Baron alors qu’ils se déplaçaient à 5 km d’avance. TL a eu la chance de se battre à nouveau, bien que TSM ait récupéré un Ocean Soul, les plaçant dans la position la plus forte possible.

Le buff du baron allait et venait, et il ne s’est pas passé grand-chose pendant cela. Mais, avec un deuxième frai, c’était tout ou rien pour TL. TL a réussi à gagner le combat initial, cependant, avec des serviteurs sur leurs tours Nexus, le temps n’était pas de leur côté. Un flanc incroyable de PowerofEvil a attrapé les membres à faible HP de TL et c’est tout ce qu’elle a écrit. TSM a nettoyé les membres restants de TL et a pris le jeu. Avec cette victoire, la série reprend vie, alors que nous nous dirigeons vers le quatrième match avec TL toujours sur le point de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : TSM-TL Temps : 32:36 Tués : 17-5 Tourelles : 11-3 Or : 61,3k-51,5k Dragons : 4-0 Barons : 2-0

Jeu quatre

First Blood to TL dans ce qui pourrait être le match décisif. Un effondrement de quatre hommes au bas de la carte a pris TSM au dépourvu alors que TL prenait rapidement les devants. Ensuite, il y a eu plus de combats dans la voie médiane, avec un combat en 3v3 voyant les deux parties réclamer deux victoires chacune, TL étant probablement la plus heureuse des deux parties. TL a récupéré le Rift Herald, cependant, TSM a pu l’arrêter avant qu’il n’atteigne la tour de niveau 1, refusant environ 1k d’or à TL dans le processus.

Les deux parties envoyant des gens à Drake, TL a pu tirer sur PowerOfEvil et a remporté le premier Drake du match à 14 minutes. C’est un autre jeu sur la voie du haut pour TL, ramassant un autre kill, étendant son avance à 2k. TSM est rattrapé par trois membres de TSM dans la bot-lane, cependant, avec l’aide de Jensen, TL est non seulement capable de s’échapper, mais aussi de tuer un autre. Cela n’a fait qu’empirer pour TSM, TL a récolté deux autres éliminations sur le dessus et un Drake, et les choses ont continué à faire boule de neige pour TL. Le match entrant maintenant dans la période de réapparition post-Baron, TL s’est déplacé dans la zone alors qu’ils tentaient d’inciter TSM à commettre une erreur.

Un léger mauvais jeu d’Alphari a offert un kill à TSM, heureusement pour lui, son équipe a récupéré un kill dans la voie médiane pour lui. Avec un homme à terre, TSM a fait une tentative molle pour arrêter la prise de TL Baron. Alors que TSM tentait désespérément de conserver sa base, ils la défendaient agressivement alors que TL se dirigeait vers Soul Drake. Huni TP est intervenu pour arrêter TL, mais son équipe ne peut pas l’atteindre assez rapidement car il tombe, tout comme le reste de son équipe à ses côtés. Avec seulement PowerOfEvil en vie, TL a renversé la base de TSM et a obtenu sa place aux Mondiaux 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : TL-TSM Temps : 30:33 Tués : 15-3 Tourelles : 8-3 Or : 57,5k-46,7k Dragons : 4-0 Barons : 1-0

