LoL: Résultats du tirage au sort des quarts de finale du Mondial 2021

La phase de groupes étant réglée, il est temps de voir qui s’affrontera au premier tour des Knockouts.

Après une phase de groupes électrisante, le championnat du monde LoL passe enfin à la phase éliminatoire. Ici, les huit équipes restantes s’affronteront au meilleur des cinq pour se qualifier pour la grande finale. Avec des équipes comme DAMWON KIA et T1 semblant terrifiantes, les équipes deuxième tête de série espéraient les esquiver et ne pas obtenir les affrontements les plus difficiles en premier. Les affrontements ont été choisis au hasard, bien qu’aucune équipe ne puisse être jumelée avec une autre équipe avec laquelle elle a joué dans la phase de groupes. Cela dit, voici comment tout s’est passé !

Dès le départ, il est clair que le bas du support est plus effrayant. Les fans de l’UE pourraient ne pas se sentir très bien avec la façon dont le tirage au sort a fonctionné, car les MAD Lions affronteront les champions du monde en titre DAMWON KIA. Si les MAD Lions peuvent montrer la forme qu’ils ont montrée lors des finales LEC, qui sait ce qui pourrait arriver ? Pendant ce temps, les fans de NA devraient être heureux, car Gen.G est probablement l’équipe la plus facile à affronter en premier dans leur position. En dehors de cela, T1 vs HLE et RNG vs EDG seront des batailles entre des équipes de la même région, ce qui signifie que les enjeux sont plus élevés que jamais.

Le premier match de quart de finale aura lieu le vendredi 22 octobre à 8 h HNE. Les matchs se poursuivent également jusqu’au samedi, dimanche et lundi, il y a donc beaucoup d’action à regarder !

La publication LoL: les résultats du tirage au sort des quarts de finale du Mondial 2021 sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.