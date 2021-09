LoL: Riot Games publie la chanson Worlds 2021 – "Brûlez tout"

Une autre année, une autre chanson hype pour le championnat du monde.

Aujourd’hui, après beaucoup d’anticipation de la communauté, Riot Games a sorti la chanson Worlds 2021. Chaque année, ils en sortent un pour commémorer le championnat du monde et les joueurs qui y participent. Cette année, il se concentre sur Heo “ShowMaker” Su, le mid laner de DAMWON KIA qui a remporté le championnat en 2020. En plus d’être une excellente chanson, il a des visuels époustouflants dignes de représenter les mondes et les joueurs, avec quelques scènes de bataille assez épiques.

Bien que Showmaker soit le personnage principal ici, il y a une foule d’autres joueurs préférés des fans tout au long. Parmi les vedettes figurent Park “Viper” Do-hyeon d’Edward Gaming, Martin “Rekkles” Larsson de G2 Esports et Jeong “Chovy” Ji-hoon de Hanwha Life Esports.

Suivant les traces de grands groupes comme Imagine Dragons, Zedd et Chrissy Costanza, PVRIS a travaillé cette année avec l’équipe de Riot Games Music. Ils s’intègrent parfaitement et ont joué un rôle déterminant dans la création de cette chanson vraiment mémorable. Lynn Gunn de PVRIS était très en contact avec elle en particulier :

« Je pense que c’est très pertinent et proche de chez moi. Ma vie a l’impression d’être dans un état constant de réinvention et de renaître de ses cendres. La “destruction” est essentielle pour la croissance et le changement et j’essaie toujours d’embrasser la tempête/le chaos quand cela se produit. Je sais qu’il y a toujours de la force et de la grandeur de l’autre côté des luttes, des défis, des destructions, des pertes, etc. Il est important de se pencher ! Parfois, vous devez « tout brûler » pour survivre. »

Avec cela, il ne reste plus qu’à se dépêcher et à attendre le début du championnat du monde. L’action commence avec la phase de jeu le 5 octobre à 7 h HNE !

