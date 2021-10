LoL: RNG vs Fnatic – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le Fnatic sans victoire pourrait-il renverser la vapeur avec une énorme victoire bouleversée sur le RNG invaincu?

Royal Never Give Up contre Fnatic

Un affrontement David contre Goliath qui serait énorme si FNC pouvait gagner. Le début de match a été très partagé entre les deux équipes. RNG a décidé de se concentrer sur le côté supérieur, car ils ont même mis First Blood sur Adam à trois minutes, tandis que FNC a concentré la voie du bas. Même dès le début, ce fut un match sanglant, avec RNG plongeant et tuant Nisqy sous sa tour, FNC envahissant la jungle RNG et tuant Wei, et deux escarmouches où chaque équipe en remporta une avec deux victoires. Alors que FNC faisait de grands progrès, Adam a lutté et a été tué plusieurs fois en essayant simplement d’exister en haut.

En milieu de partie, FNC était fort et dirigeait la carte. Cependant, au bout de 20 minutes, RNG a commencé à riposter. Au cours d’un combat d’équipe de 21 minutes, GALA a été massif sur les Aphelios et a aidé son équipe à échanger trois victoires. Peu de temps après, FNC a forcé un combat décousue dans la voie du haut, où ils sont sortis devant un kill et le baron, mais ont dû échanger trois membres contre le uber buff. FNC ne pouvait pas faire grand-chose avec ce buff car le jeu vacillait toujours sur le bord.

Aller-retour dans le bain de sang

Mais alors le désastre a frappé pour FNC. Les équipes se sont rencontrées pour un combat d’équipe de 27 minutes, où GALA l’a encore une fois mené à la victoire. RNG Ace’d FNC et semblait être plus fort dans les combats d’équipe maintenant. Cela n’a pas duré longtemps, car FNC a trouvé un combat d’équipe stellaire quelques minutes plus tard, où Adam en difficulté est devenu énorme en tuant GALA. Avec quatre morts, RNG a dû regarder FNC obtenir un deuxième baron.

À 33 minutes, avec le buff Baron, FNC a finalement trouvé son Mountain Soul, puis a tué les cinq membres du RNG dans le combat par la suite. Cependant, ils n’ont pas pu pénétrer dans la base. Sans trop de problèmes, FNC a renversé l’inhibiteur du milieu puis est devenu bot. Ici, Bwipo a réussi à faire un énorme jeu et à enfermer Cryin, qui a été tué sur le coup. En 4v5, RNG a désespérément essayé de se défendre mais n’y est pas parvenu. FNC a pris l’avantage de son homme et l’a dirigé directement dans le RNG Nexus. Avec cette victoire, Fnatic se met en route pour un run miracle comme Cloud9 l’avait fait deux jours auparavant.

Statistiques rapides :

Équipes : RNG-FNC Temps : 37:25 Tués : 28-26 Tourelles : 5-10 Or : 66.7k-75.3k Dragons : 2-4 Barons : 0-2

