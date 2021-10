LoL: RNG vs Hanwha Life – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

La victoire ici pour RNG pourrait tout sauf assurer leur position à Knockout Stage. Quant à HLE, cela pourrait être une clé importante dans les travaux pour le reste du groupe C, car ils ne devaient pas sortir du groupe.

Royal Never Give Up contre Hanwha Life Esports

Sautant directement dans l’action, c’était le First Blood pour HLE, qui a rapidement été revendu à RNG. HLE a éliminé deux autres membres alors qu’une bagarre au milieu de la voie a donné un début effréné à ce match. RNG a ensuite rebondi dans le haut du classement, mais une fois de plus, HLE a été plus fort dans les petites escarmouches et s’est imposé en kills. Cela a été rapidement rencontré avec HLE ramassant deux éliminations dans un 2v2 du côté des bots, avec une performance incroyable de Vsta pour sécuriser son côté les éliminations.

HLE est entré en milieu de partie avec le même niveau d’agressivité qu’il a montré en début de partie en pourchassant RNG sous sa tour. En fin de compte, cela a conduit à un échange un pour un. Mais en perdant sa tour, HLE avait perdu son avance. Et au bout de 17 minutes, RNG est passé à 1 km d’avance. Le jeu avait tranquillement suivi le chemin de RNG, avec une tentative de Baron de 26 minutes, RNG était passé à 3 km d’avance. Le Baron a été laissé pour le moment, alors que RNG poursuivait un HLE en retraite. Avec un combat dans la jungle HLE, RNG a perdu son top laner et a été contraint de se réinitialiser. HLE a retardé le Baron et a obtenu un contrôle visuel précieux autour de l’objectif.

HLE ne tient qu’à un fil

À la 31e minute, il y a eu un gros combat d’équipe qui a éclaté et c’est HLE qui l’a pris à deux pour zéro. Par la suite, HLE a pris le Baron et l’or a été tiré à égalité. Le combat suivant a débuté au drake, mais alors que HLE a réclamé le Drake pour empêcher le Soul Drake d’aller à RNG, ils ont perdu trois membres. Après la réinitialisation et la réapparition, un combat sur la voie du haut était le suivant, et cette fois, HLE est le vainqueur. Ils ont éliminé deux membres de RNG alors que le premier match de la journée entrait en fin de match.

Soudain, HLE a forcé le Baron à abattre avec RNG nulle part en vue pour l’arrêter. Alors que Baron était sécurisé, HLE a perdu tous ses membres sauf un lorsque RNG a poussé dans la voie médiane. RNG n’a pas pu être arrêté, car malgré deux Barons, HLE n’a pas réussi à remporter le match. Avec une autre victoire ici, RNG a grimpé dans le classement du groupe C.

Statistiques rapides :

Équipes : RNG v HLE Temps : 40:19 Tués : 19-16 Tourelles : 9-5 Or : 73,6k – 70,1k Dragons : 3-2 Barons : 0-2

