LoL: RNG vs PSG.Talon Worlds 2021 Récapitulatif de la phase de groupes

Un jeu massif pour le groupe, RNG vs PSG est le jeu qui ferait réfléchir beaucoup de gens sur le PSG. Sont-ils du côté facile de Pool One, ou sont-ils le cheval noir ?

Royal Never Give Up vs PSG.Talon

RNG a pris un départ parfait avec un jeu de niveau 1 en 2v2 du côté des bots. Ramasser le First Blood, surtout quand leur jungler avait fait sauter Flash si tôt, était une victoire majeure. Ensuite, il y a eu plus de victoires pour RNG, cette fois sur le côté supérieur, alors qu’ils éliminaient Hanabi et River. En conséquence, RNG s’est retrouvé avec près de 2 km d’avance à la barre des sept minutes. Peu de temps après, c’est un autre jeu, et plus de kills pour RNG, car le PSG n’arrive tout simplement pas à entrer dans le match. Au bout de 10 minutes, le PSG avait finalement trouvé deux kills sur la carte, et alors que l’avance était toujours de 2k en faveur de RNG, le PSG avait montré des signes de vie.

Mais ensuite, la catastrophe a frappé pour le PSG. RNG a trouvé un excellent engagement et a tué deux du PSG, ainsi qu’une tour First Blood. L’avance a grimpé à 5 km en 14 minutes alors que RNG dominait. RNG a poussé du côté des bots pour forcer un jeu, mais c’est un désastre pour eux cette fois. Après que Kaiwing ait rattrapé Wei sous la tour, c’est le PSG qui s’est imposé. Ils sont capables d’obtenir un As propre et le PSG revient en force dans ce match. Il a fallu attendre 28 minutes pour que nous obtenions notre prochain jeu majeur, où Maple a pu rattraper RNG alors qu’ils se battaient un pour zéro. Malgré de faibles barres de santé, personne d’autre n’est tombé et le PSG a continué à ralentir le jeu.

Alors que le PSG forçait le Baron à jouer, RNG tuait Hanabi. Pour cette raison, le PSG a pu revendiquer le baron, mais ils ont perdu trois membres en retour, n’utilisant finalement pas le plus possible le jeu. RNG a réussi à éliminer l’inhibiteur de la voie du haut lorsque le PSG s’est réengagé lors de la réinitialisation. L’all-in a échoué car ils ont perdu leur jungler, laissant la pression d’Infernal Soul à RNG. Avec l’âme revendiquée, RNG a commencé à affamer le PSG à l’intérieur de sa base. River a tenté de faire jouer un Je vous salue Marie, mais ce n’est tout simplement pas suffisant. RNG a pris le combat, a fait tomber les inhibiteurs et a finalement remporté sa première victoire aux Mondiaux 2021.

Statistiques rapides :

Équipes : RNG – PSG Temps : 37:18 Tués : 16-9 Tourelles : 11-3 Or : 69,7k – 61,6k Dragons : 4-1 Barons : 0-1

