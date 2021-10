LoL : Rogue contre FunPlus Phoenix

Un jeu très important pour les deux. Une victoire pour RGE était un must s’ils voulaient rester dans les Mondiaux. Pour FPX, une victoire les verrait passer devant C9, qui devait battre DK. Pour C9, ils avaient besoin d’une victoire RGE s’ils voulaient garder le groupe serré et forcer un bris d’égalité à trois.

Rogue contre FunPlus Phoenix

FPX est sorti des blocs tôt, ramassant un First Blood, bien que ce ne soit que sur leur support. Mais bientôt, la catastrophe a frappé le bas de la carte pour RGE. Ils ont essayé de faire une plongée à trois sur Lwx et Crisp, mais cela a complètement mal tourné, car deux membres de RGE ont chuté avec un seul kill en retour. RGE a finalement réussi à tuer sans être puni, cependant, Larssen perdant dans la voie médiane, sa tour a été agressée par le Rift Herald pour ramener FPX en légère avance.

Avec FPX remportant le premier drake à 12h30, RGE a forcé un jeu du côté des bots, récoltant deux autres victoires alors que l’avance en or restait égale. Au moment où Baron était apparu sur la carte, RGE était passé à 2,5 km d’avance, Baron et les drakes étant désormais la cause du prochain engagement. Il n’a pas fallu longtemps pour que RGE récupère un autre côté supérieur, cependant, RGE a été pris au dépourvu et a dû battre en retraite. Il est important de noter que RGE a pu supprimer Flash de Nuguri, entravant son agressivité pour le prochain combat. Et ce prochain combat a eu lieu sur le Baron, et bien que FPX ait été celui qui a commencé l’engagement, RGE a remporté quatre victoires sur deux alors qu’il passait à une avance de 3k en or.

Toujours le jeu de n’importe qui

Avec Baron toujours non réclamé, Rogue a poussé dans la base FPX, car ils ont utilisé leur avance en or 6k désormais. Ensuite, il y avait un jeu massif dans la voie médiane où il semblait que RGE avait obtenu l’engagement dont il avait besoin. Mais c’est un deux pour trois pour RGE car les deux équipes se sont éloignées pour supprimer la vision de Baron. Après cela, un un pour un au Baron, alors que RGE menaçait la voie médiane du FPX. FPX a pu revendiquer le baron, tuant un membre de RGE à l’arrière de la pièce. Alors qu’ils les chassaient, un autre membre de RGE a chuté après leur surengagement.

Au bout de 37 minutes, le match était en suspens, même si FPX ressemblait à l’équipe qui tenait le destin du match entre ses mains. Cependant, c’est RGE qui a essayé de précipiter le Baron, mais FPX a appelé leur bluff et a précipité la base à la place. Avec le retour rapide de RGE à leur base, le combat final s’est déroulé exactement comme ils en avaient besoin. Un flanc d’Inspired a vu RGE Ace FPX, ce qui leur a permis de marcher dans la base FPX. RGE a juste eu assez de temps pour gagner le match alors que trois équipes du groupe A siègent désormais sur 2-4, avec un seul match à jouer. FPX a maintenant perdu tous les matchs de la journée, alors que Cloud9 cherche à bouleverser DK pour se qualifier.

Statistiques rapides :

Equipes : RGE – FPX Temps : 40:52 Tués : 21-14 Tourelles : 10-5 Or : 75.5k – 69k Dragons : 3-2 Barons : 0-1