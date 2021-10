LoL: Rogue vs DAMWON – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le plus gros jeu à ce jour pour Rogue, peuvent-ils tirer parti de l’élan du premier jour et éliminer DWG pour nous donner notre plus gros bouleversement des mondes jusqu’à présent?

Rogue contre DAMWON KIA

Contre les champions du monde en titre, ce n’était pas le début dont RGE avait besoin car DK a pu remporter un important First Blood. Cela venait d’un kill en solo dans la voie du haut pour Khan, alors qu’il dominait Odoamne en 1v1. C’est une pure domination sur la carte de DK. Avec seulement 13 minutes au compteur, ils ont avancé de 5 km avec près de deux des tours extérieures de RGE vers le bas avec une plaque d’or complète passant à DK.

DK, à la 17e minute, faisait pleuvoir la mort sur la voie du bas RGE, poussant dans la tourelle de l’inhibiteur. La seule bonne nouvelle pour RGE est que Hans Sama a réussi à tuer 1v1 contre Ghost. C’est peu de temps suivi d’un autre kill sur Ghost pour RGE, et alors qu’ils ont encore 8 km de retard, ils essayaient au moins de rester dans le match. Après cela, il y a eu un autre kill sans réponse pour RGE, tandis que l’avance est tombée à seulement 6k. Malheureusement, j’avais l’impression que DK était en train de caler pour Baron tandis que RGE essayait désespérément de rester dans le match.

Si proche et pourtant si loin

À la recherche du miracle, RGE a forcé un jeu sur DK. Ils ont réussi à tuer massivement tôt avant que Hans Sama ne soit abattu, mais RGE a quand même remporté le combat en équipe et a réussi à abattre quatre membres de DK avant de passer à Baron. Avec le frai de Soul Drake, DK devait le sécuriser. Et DK a revendiqué l’Ocean Soul, RGE l’ayant abandonné pour son Baron alors que l’avance en or tombait à seulement 3k.

RGE a forcé un jeu au milieu de la voie, alors qu’ils ont obtenu un inhibiteur, ils ont perdu un inhibiteur dans la voie du bas en échange. Avec l’apparition de Elder Drake, DK l’a démarré mais est resté caché. RGE est tombé pour l’appât dans la brousse et a perdu Inspiré dès le départ. En conséquence, DK a sécurisé l’Ancien, et malgré les meilleurs efforts de Hans Sama, RGE n’a tout simplement pas pu faire assez de dégâts pour gagner le combat d’équipe qui a suivi. Avec une victoire au combat en équipe de commandement, DK a pu pousser vers la base et assurer la victoire. Bien que ce soit une perte, le quasi-retour donnera aux membres de RGE une certaine confiance alors qu’ils se dirigent vers les prochains jours des Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : RGE – DK Temps : 36:56 Tués : 9-15 Tourelles : 4-8 Or : 61,4k – 69,2k Dragons : 0-5 Barons : 1-0

Le post LoL: Rogue vs DAMWON – Le récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.