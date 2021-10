LoL: Royal Never Give Up contre Edward Gaming

Le deuxième jour de la phase éliminatoire a commencé avec deux des favoris du tournoi, Royal Never Give Up et Edward Gaming, se rendant dans la faille.

Ce fut l’une des séries sur papier les plus proches des quatre jeux Knockout Stage. RNG contre EDG devait être une occasion alléchante, surtout après la défaite 3-0 de T1 sur HLE hier. Les deux équipes sont allées 4-2 dans leurs groupes respectifs, cependant, la cohérence de RNG avec leur alignement pourrait leur donner ce léger avantage.

Jeu Un

Pour plus de clarté : le premier choix de RNG Xiaohu était Irelia.

Les premières minutes ont été assez lentes, et sept minutes plus tard, aucun kill n’avait encore eu lieu sur la carte. RNG avait décroché le premier drake, car les petites marges sont tout ce qui sépare les équipes. Enfin, EDG a récupéré First Blood une minute plus tard, trouvant un choix dans la rivière supérieure après une escarmouche mouvementée. RNG a rapidement pu échanger cela dans le haut dans un 1v1. Peu de temps après, un autre échange un pour un, avec RNG capable de le transformer en une avance de 1,5k et d’obtenir un contrôle majeur de la carte.

Le prochain jeu majeur a été deux victoires consécutives en combat d’équipe pour RNG, récoltant quatre victoires au cours des deux combats alors qu’ils passaient au point Soul à la 17e minute. Avec le drake Dragon Soul sur la carte, EDG a dû faire quelque chose pour l’arrêter. Dans l’ensemble, ils ont gagné le combat, mais ont perdu le drake alors que RNG a récupéré une âme de 23 minutes. Avec des membres de RNG morts, EDG a tenté le Baron, mais ils se sont finalement éloignés de l’objectif. Avec les côtés réinitialisés, RNG a pu abattre un membre d’EDG avant de se diriger vers le baron. Le combat pré-Baron s’est déroulé à un pour un, mais RNG a toujours réclamé le Baron.

Avec Baron, RNG a revendiqué un inhibiteur et en a exposé un autre, mais avec Elder sur le point d’apparaître, EDG a dû prendre une position finale. RNG a cependant eu d’autres idées, car ils ont nettoyé quatre membres d’EDG, puis ont pris d’assaut la voie médiane pour remporter leur première victoire de la série.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG – RNG Temps : 29:40 Tués : 8-14 Tourelles : 2-10 Or : 47.8k – 57.9k Dragons : 0-4 Barons : 0-1

Jeu deux

Le retour était en marche alors qu’EDG récupérait First Blood, aux côtés d’un autre kill, avec un seul en retour. Ils ont ramassé un drake et un autre kill top alors qu’EDG cherchait à en faire une série. Peu de temps après, il y a eu trois autres victoires et un Rift Herald pour EDG alors qu’ils prenaient une énorme avance de 3,5k en or avant la marque des 10 minutes. À partir de là, c’était une pure domination à travers le Rift pour EDG. Ils sont rapidement passés à 6 km d’avance au moment où ils ont obtenu un deuxième drake.

RNG a montré des signes de vie juste un instant plus tard, poussant dans le haut, ils ont ramassé deux victoires sans retour. Mais EDG était toujours aux commandes. Juste comme ça, le service est revenu à la normale, car EDG a réussi trois autres attaques décisives tout en gardant le contrôle du match. Par la suite, EDG a réussi à obtenir un énorme Baron alors qu’ils cherchaient à clôturer le match. Avec une avance de 7k d’or, EDG a pris le contrôle total. Avec Baron, EDG a assiégé et abattu la tour de la voie médiane RNG et l’inhibiteur avant de viser le côté bot avant que Baron ne tombe.

Baron est rapidement tombé, mais EDG a quand même forcé le problème et a poussé RNG dans leur base. Le combat semblait aller dans le sens de RNG au début, mais la combinaison de Yuumi et Graves a réussi à le gagner. EDG a pris le jeu de manière convaincante et a ramené la série à 1-1 car nous avions une série entre nos mains.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG – RNG Temps : 27:46 Tués : 23-13 Tourelles : 10-2 Or : 58.6k – 47k Dragons : 2-2 Barons : 1-0

Jeu trois

C’est First Blood à RNG dans la voie du haut quand ils en envoient trois pour plonger en Flandre, alors qu’ils cherchaient à obtenir une avance rapide pour rebondir après le deuxième match. Continuant à faire de la vie de Flandre un enfer, RNG est retourné en haut pour faire un deuxième kill avant de porter son attention sur la tourelle. Les choses se sont arrangées après qu’EDG ait remporté le premier drake et Rift Herald, bien que RNG ait conservé son avance de 1k d’or. Bien qu’aucune autre victoire n’ait été échangée, un bon jeu de carte a permis à EDG de réduire un peu l’avance de RNG au fur et à mesure que le jeu entrait en milieu de partie.

Au cours de celle-ci, EDG a réussi un doublé rapide dans le haut après un échec en 3v3 de RNG, où RNG n’a réclamé qu’un seul kill en retour. Avec ce jeu, l’avance en or était revenue à EDG qui était passé à 2k d’avance. Par la suite, il y a eu deux autres victoires pour EDG dans la rivière, aux côtés de deux tours dans la voie médiane pour faire grimper leur avance en or à 4k. Gardant le ballon en marche, les éliminations ont été échangées dans tous les domaines, mais RNG était le suivant à attraper deux autres éliminations.

Voyant leur emprise s’éloigner, Baron a été lancé par RNG alors qu’ils cherchaient à prendre pied en fin de partie. Sous la pression d’EDG, ils ont pris le 50/50, qu’ils ont jeté car Jiejie Smite l’a volé. Le combat suivant semblait aller dans le sens de RNG, mais EDG a fait le combat à trois contre trois. Après le Baron, EDG a pris le Cloud Soul et a marché du côté du bot RNG. Bien que seulement deux membres aient Baron, ils peuvent assiéger la base RNG et revendiquer un inhibiteur. Mais RNG a pu se défendre, car EDG cherchait à se réinitialiser.

RNG a réussi à remporter le combat suivant, obtenant un échange à trois contre un alors qu’EDG luttait pour trouver un moyen de le fermer. Encore une fois, RNG a parié sur un Baron 50/50, et c’est un jeu presque identique à celui d’avant, avec Jiejie sautant pour le voler. Dans le combat qui a suivi, RNG a perdu trois membres, ce qui a permis à EDG de charger dans sa base pour mettre fin au troisième match. La victoire a donné à EDG une avance de 2-1 dans la série, car RNG n’a pas pu se remettre de la défaite en début de match.

Statistiques rapides :

Équipes : RNG – EDG Temps : 37:55 Tués : 15-16 Tourelles : 2-10 Or : 64,7k – 73k Dragons : 1-4 Barons : 0-2

Jeu quatre

EDG a bien commencé le quatrième jeu, décidant d’envahir la jungle RNG au niveau un. Bien que ce ne soit pas le Premier Sang, ils ont forcé le Flash à sortir de Wei. Cependant, First Blood est allé à EDG plus tard, et bien que RNG ait pu l’échanger, EDG a réussi à en obtenir une seconde. Rift Herald a vu le premier grand combat que RNG a obtenu, bien qu’aucun kill n’ait été échangé. C’était une avance de 1k d’or pour RNG alors que le jeu entrait en milieu de partie.

Ici, RNG a enregistré trois éliminations massives sous la tour de la voie du bas EDG. Cela s’est encore amélioré, alors que le combat prolongé, RNG a ramassé l’As et n’en a perdu qu’un en retour. RNG a transformé cela en un autre kill dans la voie médiane alors qu’ils obtenaient une avance de 4k en or. EDG a réussi à obtenir un kill bot aux côtés du Rift Herald, mais il a été immédiatement échangé. Sans reculer, RNG a cherché à amener la série à un cinquième match. RNG a continué à affirmer sa domination sur ce match, passant à l’or 6k en quelques minutes.

RNG a continué à trouver des victimes, trois cette fois dans la jungle d’EDG alors qu’ils se dirigeaient vers Baron. Avec Baron, RNG a poussé dans la base EDG, a remporté un dernier combat et a assuré la victoire. La série allait disputer les cinq matchs complets alors que les deux équipes cherchaient à rester au Mondial.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG – RNG Temps : 28:16 Tués : 5-19 Tourelles : 2-9 Or : 51,5k – 56,2k Dragons : 1-2 Barons : 0-1

Jeu Cinq

Dans ce jeu crucial à faire ou à mourir, First Blood est allé à EDG, mais deux kills ont été échangés contre RNG alors que nous quittions le jeu sur un nombre d’or égal. EDG a décroché un kill bot dans la partie suivante, alors qu’ils ont réussi à faire avancer 1k gold. Même après quelques échanges d’éliminations et d’objectifs sur toute la carte, EDG a conservé son avance en or. Une voie supérieure Rift Herald pour EDG a poussé son avance encore plus loin dans ce match décisif.

EDG a dominé le milieu de partie, après avoir réalisé un excellent début de partie. Assez rapidement, EDG est passé à l’or 5 carats alors que RNG semblait complètement emporté. EDG a poussé RNG vers leur base et a commencé à éliminer RNG de la carte alors que l’avance était maintenue à 6 km. EDG a sécurisé la tourelle extérieure de la voie supérieure, avec RNG forçant un engagement et réclamant une mise à mort. L’avance était encore de l’or à 7 carats, avec EDG semblant en plein contrôle. Avec Baron disponible et un kill garanti, EDG s’est déplacé pour réclamer l’objectif. Le baron a été sécurisé avec peu de problèmes alors qu’EDG semblait se terminer.

Avec Baron, EDG a commencé un siège du côté des bots. Les RNG ont été forcés à l’intérieur des murs de leur base, désespérés de trouver une entrée. L’inhibiteur de la voie médiane a été rapidement sécurisé, puis un combat d’équipe fatidique a éclaté. Quatre membres de RNG ont été anéantis et EDG a pu sécuriser le Nexus. Ils obtiennent finalement une victoire en série sur RNG et affronteront T1 au prochain tour.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG – RNG Temps : 28:30 Tués : 18-4 Tourelles : 9-2 Or : 58k – 44,7k Dragons : 3-1 Barons : 1-0