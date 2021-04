LoL: Santorin de TL remplacé par Armao pour LCS MSS Match contre TSM en raison d’une maladie

Le jungler de Team Liquid a révélé qu’il ne serait pas leur joueur partant contre TSM.

Lucas “Santorin” Larsen, le jungler partant de Team Liquid, a annoncé via Twitter un changement majeur d’alignement un jour avant leur match décisif contre TSM. Citant des migraines intenses et un manque de sommeil, Santorin a déclaré qu’il ne pourrait pas jouer dans leur prochain match de mi-saison. Au lieu de cela, Jonathan “Armao” Armao prendra sa place sur scène.

C’est définitivement un coup dur pour TL. Santorin a été un artiste constant tout au long de l’année. Il a même décroché la 2e place de l’équipe All-Pro pour la jungle, derrière seulement Robert “Blaber” Huang de Cloud9. D’autant plus que tant de balades sur celle-ci, seule série. Une victoire contre TSM est un must pour pouvoir tenter de vaincre Cloud9 et obtenir une place au Mid-Season Invitational (“MSI”). Nul doute que l’équipe serait dévastée si elle n’avait même pas la chance d’affronter C9 en finale pour cet honneur.

Donc, ils ont tous leurs œufs dans le panier Armao. Jouant sur TL Academy cette année, il a eu des performances assez décentes. Lui et l’équipe ont bien fait dans la NA Academy Spring Split, se terminant avec un dossier de 7-2. Malheureusement, ils ont eu un départ prématuré des LCS Proving Grounds. Indépendamment de cela, Armao a vu sa juste part de l’étape LCS. Faisant partie d’équipes comme TSM et Echo Fox auparavant, il est familier avec les matchs à enjeux élevés.

Espérons qu’il pourra bien occuper la place de Santorin et amener TL à la finale de la MSS. On ne sait pas encore si Santorin rejoindra ou non la formation de départ pour le match potentiel de la finale contre C9. Mais il est certain qu’il fera tout ce qu’il peut pour participer à ce match de finale si son équipe y arrive.

