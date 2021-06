LoL: Seraphine Champion Guide- Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Séraphine, la chanteuse aux yeux étoilés.

La liste sans cesse croissante de champions de League of Legends a accueilli Seraphine fin 2020. Elle a fait irruption sur scène et a instantanément volé la vedette au reste de la gamme K/DA. Seraphine est une belle championne avec un style amusant et un kit que beaucoup apprécieraient. Avec une accumulation unique jusqu’à sa sortie, elle est également assez unique en ce qui concerne les traditions. Alors, que vous souhaitiez apprendre à la jouer ou que vous soyez seulement là pour découvrir comment jouer contre elle, il y a de nombreuses raisons d’en savoir plus sur Séraphine !

L’histoire de Séraphine

Seraphine est née dans la ville prospère de Piltover, de parents originaires de Zaun et qui ont travaillé dur pour se faire une vie dans la ville d’en haut. Ils travaillaient dans une sorte d’atelier de réparation d’instruments, ce qui, avec son amour naturel pour le chant, a fait d’elle une véritable mélomane. Elle chantait souvent de sa fenêtre dans les rues en contrebas, mélangeant sa chanson avec la cacophonie des voix des gens vaquant à leurs journées.

Quelque part le long de la ligne, elle a développé le pouvoir d’entendre les pensées et les émotions des gens. C’était bouleversant pour elle, car elle entendait tout le bien et le mal, le conflit, le désir et les pensées intérieures des gens tout autour. Dans la douleur, ses parents lui ont acheté un cristal hextech rare pour supprimer les voix qu’elle ne pouvait s’empêcher d’entendre. Cela a fonctionné et toutes les voix ont été bloquées. A part un.

Un ancien fougère lui parla et la guida de ses peurs et de ses insécurités. Il lui parlait d’une terre lointaine et de conflits millénaires, l’inspirant. Avec la poussée de la voix ancienne, elle a commencé à apprendre à contrôler ses pouvoirs et à les utiliser pour chanter aux gens, à leurs âmes. Elle chantait à Piltover mais avait toujours l’impression qu’il manquait quelque chose. Elle s’est donc rendue dans la ville souterraine de Zaun.

Ici, elle a entendu les voix des opprimés et des pleins d’espoir. De ceux qui en voulaient à Piltover ci-dessus. Elle a vite appris que Piltover et Zaun étaient très fracturés et voulaient devenir une voix unificatrice pour les gens des deux endroits. Elle a utilisé le cristal hextech pour amplifier ses dons, pas pour les supprimer, et a commencé à chanter pour les habitants des deux villes. Avec des chansons d’espoir et d’unité, elle rassemble les gens de Piltover et de Zaun dans ses concerts extrêmement populaires et s’assure que la voix de chacun est entendue.

Meilleures runes

Arbre principal : Résoudre

Clé de voûte : Revitaliser le placage d’os de coup de bouclier de gardien

Arbre secondaire : Inspiration

Livraison de biscuits Cosmic Insight

Mini runes

Force adaptative Armure de force adaptative

La première page de runes de Seraphine est consacrée à la survie. Les plaques de gardien et d’os lui permettent d’atténuer les dégâts et l’aident à survivre sur la voie. En raison de son laning relativement faible, son objectif principal est de ne pas abandonner les pistes d’ennemis et d’atteindre la phase de combat en équipe. L’arbre Inspiration lui donne Biscuit pour la voie, avec Cosmic Insight pour l’utilité générale. Revitaliser fait également un long chemin pour Seraphine, lui donnant un pouvoir de guérison et de bouclier supplémentaire, qui est son pain et son beurre.

Le principal attrait de cette page de runes est la protection qu’elle offre pendant la phase de laning. Guardian, en particulier, est excellent pour la survie de Séraphine et de son ADC. Il a également une mise à l’échelle décente, ce qui signifie que même dans les combats d’équipes ultérieurs, cela peut faire une grande différence entre la vie et la mort. Mais si vous n’avez pas l’impression d’être soumis à une pression trop importante, il existe une autre page de runes que vous pouvez exécuter.

Arbre principal : Sorcellerie

Invocation Aery Manaflow Band Transcendance Scorch

Arbre secondaire : Inspiration

Livraison de biscuits Cosmic Insight

Mini runes

Force adaptative Armure de force adaptative

Utilisant principalement l’arbre de sorcellerie, cette page de runes inflige plus de dégâts à Séraphine. C’est une mage et elle a des dégâts par poussée, donc des choses comme Summon Aery et Scorch peuvent être ennuyeuses pour les ennemis si elles sont appliquées de manière cohérente. Aery double également pour elle, car cela améliore également ses prouesses de protection. Manaflow Band est très agréable pour garder le mana, ce qui n’est jamais une mauvaise chose. Enfin, Transcendance l’aide à réduire assez bien les temps de recharge et les échelles.

Le reste de la page des runes est conservé le même pour plus de cohérence. Bien que vous soyez plus facile à tuer, cette page de runes vous aide à appliquer une pression sur la voie, avec laquelle elle peut lutter avec la page Guardian. Assurez-vous de garder ces deux options à l’esprit dans le lobby d’avant-match !

Création d’objet

Éléments essentiels:

Spellthief’s Edge Moonstone Renewer Bâton d’eau courante Chemtech Purificateur Ionian Boots of Lucidity

Éléments situationnels/préférentiels :

Chant de bataille de Shurelya Encensoir ardent Rédemption de sablier de Zhonya Bénédiction de Mikael Vigilance Pierre protectrice Bottes de mobilité Chaussures de sorcier

Principalement un support d’enchanteur dans son état actuel, sa construction est conçue pour augmenter ses capacités de protection et de guérison. Moonstone Renewer est un objet puissant entre ses mains car ses capacités passives et AOE lui permettent de le déclencher facilement. Après cela, le bâton de l’eau courante et/ou l’encensoir ardent sont fantastiques. Ils vous donnent tous les deux plus de puissance de guérison et de protection, ce qui est excellent en soi, mais aussi plus de statistiques de dégâts pour les alliés. Les bottes ioniennes de lucidité sont idéales pour spammer plus de capacités, tandis que le purificateur Chemtech est important dans presque tous les jeux pour réduire la guérison des ennemis.

En dehors du noyau, le Battlesong de Shurelya est également une option viable pour Seraphine. Si votre équipe a besoin d’une accélération pour engager ou éviter certains ennemis, c’est une option à garder à l’esprit, mais pas aussi bonne que Moonstone Renewer dans l’ensemble. Après tout cela, il existe de nombreuses options. Le sablier de Zhonya inflige des dégâts et la stase anti-éclatement. La rédemption donne un soin AOE semi-global. La bénédiction de Mikael peut vous sortir, vous ou vos alliés, d’un CC potentiellement brutal. Enfin, Watchful Wardstone est pratique pour les savants de la salle axés sur la vision.

Meilleurs compteurs

Étant une enchanteresse immobile qui sacrifie la phase de laning pour des combats d’équipe insensés, Séraphine a définitivement une bonne part de compteurs. Il en existe principalement deux types : les champions crochets et les mages à longue portée avec CC et dégâts.

Les célèbres champions du crochet comme Blitzcrank, Thresh et Nautilus ont tous ce redoutable CC que Seraphine a du mal à gérer. Contrairement à d’autres supports d’engagement, comme Sett ou Alistar par exemple, qui doivent simplement courir à Séraphine, les champions du crochet peuvent se tenir sous différents angles pour trouver la prise ou dans le brouillard de guerre. En tant que tels, ils sont moins sensibles à son Beat Drop (E). En plus de cela, ils sont assez difficiles à tuer, et Seraphine n’a pas beaucoup de dégâts, donc ils peuvent la battre en 2v2.

En revanche, les supports de mage avec CC et/ou poke longue portée peuvent lui donner du fil à retordre. Zyra et Xerath sont deux des meilleurs choix dans cette catégorie. Les deux ont plus de portée que Séraphine et beaucoup plus de dégâts. Morgana, Brand et Swain sont également de bons choix qui peuvent l’intimider et offrir une sorte de mise à l’échelle. N’importe lequel des choix dans ces catégories devrait donner des résultats positifs dans l’ensemble.

Peaux de Séraphine

En tant que nouveau champion LoL, Seraphine n’a pas encore une énorme garde-robe de skins parmi lesquelles choisir. Cependant, son premier skin est un skin ultime, K/DA All-Out Seraphine, ce qui signifie qu’il est de la plus haute qualité. Et, encore mieux, ce n’est techniquement pas une peau, mais trois en une. Lorsque vous achetez K/DA All-Out Seraphine, vous obtenez le premier skin des trois et devez accomplir des missions pour déverrouiller les autres. Chaque déverrouillage de skin est une étape dans son parcours d’une artiste en herbe à une sensation K/DA.

