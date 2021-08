Le jungler de TSM obtient une reconnaissance bien méritée pour une scission incroyable.

Hier, le jungler de TSM Mingyi “Spica” Lu a reçu le prix Honda MVP après une saison vraiment fantastique. En tant que nouveau joueur dans une équipe pleine de vétérans, il a dû subir beaucoup de pression. Mais il a répondu à toutes les attentes et les a dépassées de loin, étant un roc pour TSM tout au long de l’année.

Félicitations à @Spicalol pour avoir remporté le #LCS Summer @Honda MVP Award 2021 ! #HondaMVP #TSMWIN pic.twitter.com/UYLiiX29tc – LCS (@LCSOfficial) 27 août 2021

Le prix est bien mérité pour le jeune joueur. Alors que TSM dans son ensemble a connu une saison difficile, il était généralement au sommet de son art toute la saison. Il était une force puissante en début de match pour son équipe, sans aucun doute. Et, bien sûr, il a eu de superbes vols de baron et des moments d’embrayage. Alors que d’autres noms comme Can “Closer” Çelik, Daniele “Jiizuke” di Mauro et Felix “Abbedagge” Braun étaient tous en lice, Spica a remporté le plus de votes et le prix au final.

Malheureusement, nous ne pourrons pas voir Spica sur la scène internationale cette année. Après leur défaite contre Cloud9 dans le LCS Championship Lower Bracket, ils ont été éliminés de la pré-saison et des championnats du monde. Alors que lui et TSM ont eu du mal au Championnat du monde de l’année dernière, avec sa forme et son expérience actuelles, il aurait été intéressant de voir comment il a résisté à d’autres talents internationaux. Espérons que nous le verrons là-bas l’année prochaine!

Le post LoL: Spica de TSM remporte le prix LCS Honda MVP pour l’été 2021 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.