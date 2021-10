LoL : T1 contre Hanwha Life

Le premier match de la Knockout Stage a vu T1 affronter Hanwha Life Esports.

En entrant dans la série, c’est celui que T1 sera clairement le favori pour gagner. Hanwha Life a surpris beaucoup en sortant de leur groupe, surtout compte tenu de la qualité du groupe. Maintenant, ils font face à leur plus grand défi à ce jour. Malheureusement pour Hanwha, leur plus récent Bo5 contre T1 s’est soldé par une défaite pour eux, bien que ce fût une série serrée 3-2. Hanwha Life a-t-il suffisamment montré aux Worlds pour renverser la vapeur, ou T1 est-il un pas de trop ?

Jeu Un

Cela a pris jusqu’à 7h50, mais T1 a pu récupérer First Blood grâce à un gank à trois dans la voie du haut et s’assurer une avance de 1k en or. Cependant, HLE a obtenu un kill en haut de la carte après l’échec de T1 dans un combat 3v2. HLE a pris de l’élan à travers les voies alors qu’ils réduisaient le déficit en or. Très peu de choses se sont passées alors que le match atteignait la barre des 16 minutes, les deux équipes se contentant de pousser des couloirs. Une minute plus tard, c’est HLE qui a commencé le premier engagement 5v5, qui a commencé par un kill mais s’est terminé par la perte de trois membres.

Une fois les vannes ouvertes, tout était T1. Réclamant un drake et trois autres éliminations, T1 s’était soudainement retrouvé avec 3k d’or devant, avec Baron apparaissant sur la carte. Plus de contrôle est passé à T1, et ayant déjà été en tête, T1 a réclamé le Baron. HLE, cependant, a réussi à faire tomber trois membres de T1 dans le combat qui a suivi, retirant trois buffs de Baron de la carte. Ensuite, T1 s’est positionné pour un combat autour du drake, et malgré la tentative de vol de HLE, T1 l’a sécurisé alors qu’ils commençaient à assiéger la base HLE.

Avec leur avance en or à 8k à la 32e minute, T1 a commencé un autre siège sur la base HLE. Avec deux inhibiteurs à terre, les membres de HLE sont tombés rapidement alors que T1 prenait d’assaut la base et rendait les choses faciles au milieu et à la fin du match. C’était une grande victoire pour le premier match pour T1, tandis que HLE avait besoin d’apprendre rapidement des leçons pour rester en vie dans la série.

Statistiques rapides :

Équipes : T1 – HLE Temps : 33:07 Tués : 11-6 Tourelles : 10-2 Or : 62.3k – 52.5k Dragons : 3-1 Barons : 2-0

Jeu deux

Le deuxième match a été un autre match à démarrage lent, car la première escarmouche n’a eu lieu que le Rift Herald à 9h40. Il a fallu encore 30 secondes de posture autour de l’objectif pour First Blood, et comme le premier jeu, c’est T1 qui l’a réclamé. Malgré le manque de victoires, T1 avait déjà obtenu une avance de 2k en or avec des mouvements supérieurs en début de partie. T1 a poursuivi son avance, récoltant trois autres victoires lors du combat suivant, Baron apparaissant peu de temps après sur la faille. Avec 5k d’or d’avance de 18 minutes, T1 était parfaitement en contrôle.

T1 a décroché un autre drake, les plaçant en pole position pour le point Soul s’il devait en arriver là. Cependant, alors que Baron apparaissait sur la carte, T1 semblait déjà trop loin pour HLE. T1 a récolté trois autres victoires pour un en retour, alors que Baron était sécurisé et T1 est passé à 7k d’or devant. HLE s’est échangé un contre un dans un combat dans la jungle, malgré un homme supplémentaire, alors que T1 continuait de pousser la voie du haut HLE. T1 a de nouveau forcé un Baron, et avec HLE incapable de vraiment contester, T1 a décroché un As.

Avec cela, T1 s’est précipité vers la base HLE et a obtenu une victoire rapide de 30 minutes, passant à la balle de match alors qu’ils dominaient la série. HLE avait l’air complètement hors de la série, avec tout à faire s’ils voulaient rester aux Mondiaux.

Statistiques rapides :

Équipes : HLE – T1 Temps : 30:44 Tués : 2-14 Tourelles : 2-9 Or : 45.3k – 58.4k Dragons : 0-3 Barons : 1-2

Jeu trois

Dans le match avec balle de match, ce fut un autre First Blood tardif, car il a fallu attendre une plongée dans la tour de 11h30 pour que T1 le sécurise enfin. Ce premier sang, cependant, n’était que la cerise sur le gâteau pour T1, qui avait déjà 2,5k d’or devant. C’est une performance T1 calculée jusqu’à présent, quatre autres minutes s’étaient écoulées et T1 privait toujours HLE de toute opportunité de gagner l’or. HLE s’est déplacé pour réclamer Rift Herald, mais T1 a réussi à le voler tout en revendiquant quatre victoires après l’objectif alors que HLE regardait déjà vers le bas et vers l’extérieur.

Plus de contrôle sur la carte pour T1 alors qu’ils continuaient à dominer à travers le Rift. Passant à l’or 6k devant, ils ont commencé à pousser des voies avant un combat de Baron. Pour HLE, il semblait qu’il faudrait une erreur ou un vol miraculeux pour même les remettre dans le jeu, sans parler de la série. Lorsque T1 a lancé le Baron, HLE a tenté de voler, mais cela n’a pas été possible, car T1 l’a réclamé avant de nettoyer le combat. HLE a été un As avec la réinitialisation de T1 dans tous les domaines avant de chercher à terminer.

T1 a avancé dans la voie du bas alors que HLE préparait un Je vous salue Marie pour rester en vie dans le match. T1 a poursuivi sa lente poussée avant de réclamer l’inhibiteur de la voie du bas et de dépenser plus d’or. Par la suite, Baron a été sécurisé pour T1, qui a ensuite poursuivi HLE à travers la carte. C’était le meilleur combat que HLE ait eu ce jeu, mais même alors, ce n’est pas suffisant, avec des serviteurs détruisant leur base. Avec juste un peu plus d’efforts, T1 a obtenu la victoire 3-0 pour renvoyer HLE à la maison.

Statistiques rapides :

Équipes : HLE – T1 Temps : 29:59 Tués : 1-18 Tourelles : 0-10 Or : 44,6k – 60,7k Dragons : 1-4 Barons : 0-2