LoL: T1 vs 100 Thieves – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

La vraie bataille pour la deuxième place du groupe B. Les deux équipes avaient besoin d’une victoire ici pour faciliter leur candidature aux deux premiers.

T1 contre 100 voleurs

Avec ces deux équipes voulant revendiquer la deuxième place du groupe, une victoire était nécessaire ici. Sentant la pression, Closer a essayé de ganker le haut à trois minutes, mais quand il est entré, Faker et Oner se sont presque instantanément effondrés sur le jeu. À sa grande surprise, c’est Closer qui a ensuite été capturé et tué pour First Blood. Mais cela n’a pas découragé 100T. Quelques minutes plus tard, ils en ont envoyé quatre vers le bas pour plonger dans la tour. Cela a fini par se transformer en un combat en équipe 4v4, où 100T est arrivé de peu en tête avec un échange de kills trois contre deux.

Cependant, après cela, T1 l’a monté d’un cran. Ils ont commencé à étouffer 100T sur presque tous les jeux et ont fait de bons progrès lorsqu’ils ont remporté un 3v3 dans le haut un pour zéro et ont utilisé le Herald pour remporter le bonus de la première tour. Alors que le jeu a ralenti sur les éliminations pour le moment, T1 n’a pas ralenti en prenant objectif après objectif. Un autre Herald, plusieurs tours et quelques dragons sont tous tombés en faveur de T1 à 22 minutes.

À ce stade, les deux équipes se sont poussées et poussées l’une vers l’autre, mais personne n’a fait de grands mouvements. C’était jusqu’à 28 minutes, où 100T a éloigné T1 du dragon et l’a sécurisé, mais a perdu la trace de Baron. Se précipitant vers le bas, T1 a réclamé le buff Baron gratuitement. Pour la composition 100T qui reposait sur des combats d’équipe 5v5, c’était une mauvaise nouvelle, car T1 a commencé à faire pression sur leurs tours d’inhibition. Comme ils l’ont fait, 100T a essayé de retirer son engagement wombo-combo, mais cela a horriblement échoué. L’engagement a respiré et T1 a renversé le combat, tuant quatre champions 100T avant d’entrer rapidement et de prendre le Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : T1-100T Temps : 31:40 Tués : 8-3 Tourelles : 8-2 Or : 56.6k-48.2k Dragons : 2-2 Barons : 1-0

