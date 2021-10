LoL: T1 vs DetonatioN FocusMe Worlds 2021 Récapitulatif de la phase de groupes

Après s’être finalement qualifié de la phase de play-in, DFM a la tâche monumentale d’affronter la légendaire organisation T1 lors de son premier match de la phase de groupes.

T1 vs Détonation FocusMe

Ces équipes avaient des attentes très différentes aujourd’hui, mais toutes deux voulaient commencer leur phase de groupes par une victoire. Mais ce match était tout le temps T1. L’action a commencé dans la voie du bas 2v2, où Gumayusi et Keria ont combattu le duo de robots DFM pour tuer Yutapon pour First Blood. Quelques minutes se sont écoulées, puis une escarmouche a éclaté dans l’aile supérieure, avec une nouvelle fois T1 en tête, cette fois avec deux attaques décisives et un Rift Herald. Deux minutes plus tard, les deux junglers se sont rencontrés dans la voie du haut, où le 2v2 est bien sûr allé en faveur de T1 avec un échange à deux contre un.

Même au début du jeu, Yuumi de Keria était partout, errant souvent avec le Talon d’Oner. Le duo a ravagé DFM et a fermé Steal dès le match. DFM Aria le maintenait longtemps dans la voie médiane, mais il a été fatalement tué sous sa tour à 10 minutes. À ce stade, le plomb d’or a gonflé à 5k et DFM en est déjà sorti. Pendant les minutes suivantes, T1 a joué avec sa nourriture. Ils ont trouvé plus de victimes sur la carte et ont pris des tours avec facilité. À un moment donné, Oner et Keria se sont essentiellement retrouvés en 2v4 dans la jungle et la base ennemies pour en tuer quatre de DFM sans mourir eux-mêmes.

Baron n’a jamais honoré le Rift alors que T1 a fait irruption dans la base DFM à seulement 17 minutes. Cela leur a pris quelques minutes et quelques poussées, mais T1 a rapidement renversé tous les inhibiteurs de DFM. En l’envoyant dans un combat final, DFM n’a pas pu trouver le combat miracle et a dû regarder T1 massacrer quatre membres, et finalement, leur Nexus. Enfin de retour sur la scène du Championnat du monde, T1 a montré pourquoi ils sont une véritable menace dès le départ.

Statistiques rapides :

Équipes : T1-DFM Temps : 19:47 Tués : 22-2 Tourelles : 11-0 Or : 46.0k-28.8k Dragons : 1-0 Barons : 0-0

