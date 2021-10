LoL: T1 vs Edward Gaming – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Deux meilleurs chiens s’affrontent dans le premier match de la deuxième journée.

T1 contre Edward Gaming

C’était un début de match assez LCK contre LPL, car à huit minutes, nous avons finalement eu notre premier combat autour d’un objectif. Il est passé à EDG après avoir pu sauter sur T1, obtenir First Blood et réclamer le Rift Herald. Curieusement, le prochain jeu majeur était un autre combat d’équipe autour du Rift Herald. Encore une fois, cela a suivi le chemin d’EDG dès qu’ils ont réussi à tuer, et malgré le fait que T1 ait essayé de punir les barres de HP faibles, EDG est sorti en tête. Récoltant deux victoires et un Rift Herald, EDG est passé à 2k d’or devant.

T1 est monté sur la planche du côté du bot après qu’EDG ait plongé. Bien qu’ils aient obtenu le premier kill, le combat a repris le chemin d’EDG alors qu’ils continuaient d’avancer. Après 20 minutes de crête, EDG s’est déplacé pour démarrer le Baron, et bien que T1 n’en ait pas tué, ils ont pu empêcher le Baron de se produire. T1 a ensuite inversé le jeu et a commencé à essayer de prendre le buff pour lui-même. EDG a essayé de le voler mais T1 a pu le réclamer. Dans le combat d’équipe qui a suivi, trois membres de T1 ont chuté, et EDG en a perdu deux.

Bien que ce ne soit pas idéal, cela a maintenu T1 en vie dans le jeu et a ralenti EDG de manière cruciale. Après l’expiration de ce buff du Baron, c’est à nouveau T1 qui a appuyé sur la gâchette du deuxième engagement du Baron pendant qu’EDG était occupé sur le Drake. Cependant, cela s’est retourné contre lui et EDG a pu éliminer Faker et réclamer le Baron alors que T1 se retirait.

EDG a poussé dans la base T1 à la marque des 33 minutes, revendiquant les inhibiteurs de la voie médiane et du bas. Ils sont repartis impunis alors que T1 avait l’air troublé. L’inhibiteur de la voie du haut étant le seul qui restait, EDG s’est positionné à l’intérieur, poussant dans toutes les voies et piégeant T1 à l’intérieur de leur base. EDG a forcé la poussée dans les tours Nexus, mais une fois de plus s’est éloigné avec l’apparition de Elder Drake. Malheureusement pour T1, ils font le jeu gagnant pour EDG, car Oner est pris et tué. Avec cela, EDG s’est effondré et a renversé le reste de la liste. EDG est passé à 2-0, alors que le LCK mettait fin à sa série d’invincibilités.

Statistiques rapides :

Équipes : T1 – EDG Temps : 36:40 Tués : 4-16 Tourelles : 3-11 Or : 59,5k – 71,8k Dragons : 0-4 Barons : 1-1

