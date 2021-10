LoL: Team Liquid vs Gen.G – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

C’était un jeu incontournable pour TL, car TL était confronté à un scénario « faire ou mourir ». Gagnez ou rentrez chez vous. Pour GEN, une victoire assurerait leur place à la première place tandis que TL devait se débarrasser de la défaite contre MAD.

Team Liquid contre Gen.G

Après sept minutes de calme, c’était un avantage pour TL car ils ont récolté deux éliminations pour un en retour dans un combat 4v4 sur la voie médiane. Ensuite, dans la partie supérieure, GEN a ramassé un côté supérieur pour fermer le fil d’or TL. Le combat de drake a éclaté et c’est TL qui est arrivé en tête, ramassant deux victoires et le drake dans le processus. GEN a échangé trois retours avant que TL n’égale cela également. Ce fut un bain de sang en début de match alors que TL continuait de forcer son avance.

Des tours ont été échangées sur toute la carte, bien que GEN ait poussé le haut de la carte avec le Rift Herald. Peu de temps après, le troisième drake est apparu sur la carte et il a été facilement revendiqué par TL, GEN ne cherchant pas à contester. TL a tué au dos de la carte mais l’objectif est allé à TL. Alors que TL a pu revendiquer une âme de dragon incontestée, GEN a pu revendiquer un kill. Avec cet avantage masculin, ils ont poussé au milieu pour réclamer une tour, mais le Cloud Soul est toujours passé à TL, leur donnant un énorme buff. GEN a utilisé le temps de la procédure pour contester Baron. Ils se sont éloignés pour abattre Jensen avec la poursuite de TL.

Vers la fin du match, TL a décidé de faufiler un Baron mais il a été repéré par GEN. Déjoué là-bas, TL a de nouveau forcé un combat et cette fois cela a payé. Ils ont abattu GEN, réclamé un ancien Drake et l’ont transformé en baron. Avec tous les buffs, TL a forcé la voie médiane tandis que GEN est allé du côté des bots, mais c’est TL qui a pris l’inhibiteur alors que GEN était obligé de se défendre. TL a réussi à forcer la base, et bien que GEN ait presque sauvé la base, TL a remporté la victoire pour forcer au moins deux départages, car une fois de plus les départages à quatre se sont rapprochés.

Statistiques rapides :

Équipes : TL – GEN Temps : 34:50 Tués : 16-9 Tourelles : 9-6 Or : 65,5k – 59,9 Dragons : 5-0 Barons : 1-0

