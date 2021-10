LoL: Team Liquid vs Gen.G Tiebreaker – Récapitulatif de la phase de groupes du Mondial 2021

Le premier des deux bris d’égalité en premier était TL contre GEN, où le vainqueur se verrait garantir une place dans la phase à élimination directe des Mondiaux 2021, et le perdant rentrerait chez lui.

Bris d’égalité : Team Liquid contre Gen.G

Ce match crucial n’a pas commencé comme TL l’aurait souhaité. First Blood a été récupéré par GEN sur la voie médiane, car TL n’a rien pu obtenir d’autre sur la carte. Cependant, TL a rebondi et a atteint le plateau en obtenant un kill autour d’un combat de drake, bien que le drake soit resté en vie. Un gank sur la voie du haut était le suivant pour TL, car ils ont engagé quatre membres dans la plongée avant de se déplacer pour sécuriser le Rift Herald. Les tensions sont serrées, et alors que nous entamions fermement le milieu du match à la 17e minute, l’or était égal, les deux équipes prenant lentement des avantages sur la carte.

TL a obtenu le drake suivant, mais à la fin du combat, GEN a réussi à réclamer deux victoires massives pour se hisser en tête de l’or. Tout a commencé à mal tourner pour TL, Bdd semblant beaucoup trop fort sur Zoe, car il a réussi à éliminer les membres de TL quel que soit l’endroit où ils ont décidé de se cacher. Malgré ses choix incroyables, TL a réussi à arrêter Bdd lorsqu’il a été pris dans leur jungle. Ensuite, Alphari semblait prêt à obtenir une victoire 1 contre 1 sur Rascal, mais il a perdu avant que le reste de GEN ne se présente pour obtenir deux victoires. Après cela, GEN s’est battu pour le baron, et malgré la mort de Santorin, Jensen a pu voler le baron.

Coup de cœur pour NA

Avec Baron, TL n’a pas pu abattre une partie importante de la base GEN. Avec la décoloration du buff, GEN a réussi à assiéger le côté supérieur de la base TL et à abattre la tour d’inhibition. Mountain Soul a été sécurisé pour GEN car TL ne pouvait pas faire face au poke. Personne de TL n’est tombé, mais avec plusieurs membres réinitialisés, GEN a reçu un baron gratuit. Avec des buffs sur le dos, GEN a cherché à mettre fin au jeu. Avec la base déchirée, TL a perdu deux membres et c’était fini pour TL. C’était presque une défaite pour TL, mais avec cette défaite, ils rentrent chez eux. GEN a ensuite affronté le vainqueur du prochain tie-break.

Statistiques rapides :

Équipes : GEN – TL Temps : 36:37 Tués : 14-5 Tourelles : 11-3 Or : 69k – 59,4k Dragons : 4-1 Barons : 1-1

