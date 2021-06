LoL: Thresh Champion Guide – Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Thresh, le gardien de la chaîne.

Il existe peu de supports, ou de champions en général, aussi cool et aussi populaires que Thresh. Peu importe dans quel ELO vous vous trouvez, vous verrez Thresh dans vos jeux, et c’est pour une bonne raison. Il a un kit complet qui lui donne de nombreuses options sur la façon de jouer dans la voie, hors voie et dans les combats d’équipe. Mis à part son gameplay, il est tout simplement un champion à l’allure impressionnante avec un superbe design, des skins fantastiques et des traditions intéressantes. Que vous soyez un joueur de Thresh en herbe, que vous ayez désespérément besoin d’un contre contre lui ou que vous soyez un adepte des traditions, il existe de nombreuses raisons d’en apprendre davantage sur l’un des champions les mieux conçus de LoL.

L’histoire de Thresh

L’histoire de Thresh est vraiment tordue. Il y a longtemps, c’était un humain normal qui vivait dans les îles bénies et travaillait pour un ordre qui collectait et étudiait les connaissances des arcanes. Il occupait une position plutôt modeste et, en raison de sa personnalité cruelle, il avait été chargé de gérer des artefacts dangereux sous la ville d’Hélia. Mais Thresh savait que cette position était de l’éloigner des gens, alors des pensées malveillantes l’ont corrompu alors qu’il passait des années seul, dans les voûtes sombres. Il avait l’impression d’être repoussé et, malgré ses capacités, a nié la reconnaissance qu’il méritait.

Finalement, son opportunité de grandeur et de vengeance s’est présentée lorsque Viego a dirigé ses armées vers les îles bénies. Viego était là pour ressusciter sa femme décédée, Isolde, avec les eaux de la vie. Le problème était qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où ils étaient. Heureusement pour lui alors, il a rencontré Thresh, qui a trahi sa patrie et son peuple pour aider Viego, espérant que cela lui donnerait la reconnaissance qu’il pensait être attendue depuis longtemps.

Peu de temps après que Viego ait déposé sa femme décédée dans les eaux, toutes les îles bénies ont été englouties par la brume noire de la ruine. Tout le monde en a été tué. Mais aucune de leurs âmes ne pouvait passer dans l’au-delà. Alors que l’âme et l’esprit de la plupart des gens se détérioraient, Thresh s’épanouissait car il était libre de torturer les âmes qu’il collectait et augmentait son pouvoir.

Pendant son règne de terreur, il a piégé l’âme de Senna et Lucian a poursuivi Thresh pendant des années pour sauver sa femme. Le sadique Thresh a apprécié chaque minute de la poursuite, et bien qu’il ait fini par perdre l’âme de Senna dans une confrontation avec Lucian, il savoure toujours la cruauté qu’il peut infliger à qui il veut, sans menace de répercussion. Il continue son sombre travail chaque fois qu’il y va et est une véritable menace pour toute l’humanité, comme toutes les Brumes.

Meilleures runes

Arbre principal : Résoudre

Keystone: Guardian ou Aftershock Font of Life Placage d’os sans broncher ou surcroissance

Arbre secondaire : Inspiration

Délai de livraison des biscuits Warp Tonic

Mini runes

Force adaptative ou mise à l’échelle CDR Force adaptative ou armure blindée

Avec Thresh, les joueurs ont quelques options avec leurs runes. Maintenant, Resolve et Inspiration sont très standard, mais la clé de voûte est la principale partie modifiable. Comme indiqué ci-dessus, Guardian est une excellente option et a un taux de victoire plus élevé. Cependant, Aftershock est davantage utilisé par la base de joueurs plus large. Ce choix de clé de voûte est très important et dépend de la correspondance des voies. Essentiellement, en perdant des voies où vous vous attendez à être piqué ou à avoir un ADC plus faible, Guardian est idéal. Aftershock est donc destiné aux voies où vous êtes capable de jouer de manière plus agressive et de rechercher plus de kills. Sur Thresh, vous voudrez faire cela plus que de vous asseoir et d’attendre, ce qui explique le taux de lecture plus élevé.

Certaines options moins importantes des joueurs se situent entre Surcroissance et Inébranlable dans l’arbre de résolution. Honnêtement, en choisir un est plus une question de préférence, alors n’hésitez pas à expérimenter les deux. Un autre choix très basé sur les préférences est dans les mini runes. Si vous voulez plus de dégâts pour la première phase de laning, les minis Adaptive Force doubles sont utiles, tandis qu’un Scaling CDR et un Armor mini sont choisis pour leur capacité de tank et leur utilité. Cela dépend de la façon dont vous voulez vraiment jouer.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Garde-épaules en acier Médaillon de l’Iron Bottes de mobilité Solari

Éléments situationnels/préférentiels :

Chant de bataille de Shurelya Convergence de Zeke Vœu de chevalier Cotte d’épines Bénédiction de Mikael Rédemption Bottes ioniennes de lucidité Bottes de rapidité

Thresh est un champion tout à fait unique qui est du côté des tankistes mais qui n’est pas simplement un bouclier à viande comme Braum ou Nautilus. Avec son crochet à longue portée, sa lanterne de sauvetage et sa boîte (R), il dispose d’excellents outils d’épluchage et est utile à la fois en ligne avant et en ligne arrière. Avec cela considéré, sa construction a une polyvalence décente pour un support.

Le principal objet mythique que les joueurs de Thresh apprécient est le Médaillon de l’Iron Solari. C’est parce que cela lui donne de la force à la fois en première ligne et en arrière-plan, avec plus de statistiques de chars et un bouclier pour aider les alliés à rester en vie. D’un autre côté, si son équipe manque d’engagement, le Battlesong de Shurelya fournit une puissante accélération qui permet à Thresh et à ses alliés de se mettre à portée. Mais Shurelya ne fournit pas beaucoup de statistiques sur les chars, c’est donc un peu plus dangereux parfois et ne devrait être utilisé que dans certaines circonstances.

Après le Mythique, les achats d’objets doivent être soigneusement réfléchis. La convergence de Zeke et le vœu de chevalier sont précieux car ils aident Thresh à maintenir son ADC en vie ou à infliger plus de dégâts. De plus, ces deux-là offrent plus de statistiques de tank avec lesquelles Thresh peut jouer, jouant davantage dans le style de jeu orienté engagement. Mais la Bénédiction et la Rédemption de Mikael s’intègrent mieux dans le Thresh orienté peeling, car ils le rendent relativement plus facile à tuer mais ont des combats d’équipe et des effets actifs qui changent la donne et qui sont puissants en termes de situation.

Enfin, les bottes de mobilité sont un incontournable de Thresh car elles lui donnent le pouvoir de sortir de la voie, mais les bottes ioniennes de lucidité et les bottes de rapidité sont également des options viables.

Meilleurs compteurs

Thresh est généralement un grand champion, mais comme n’importe quel autre joueur de LoL, il a des champions contre lesquels il déteste jouer. Et la plupart de ces champions appartiennent à la catégorie des mages. Tant qu’ils ne meurent pas aux premiers crochets de Thresh, les supports de mage peuvent pousser Thresh et son ADC vers le bas et ils infligent trop de dégâts pour que Thresh puisse suivre dans la voie. Vel’koz, Brand et Zilean en sont d’excellents exemples, car ils peuvent rester en dehors de la portée effective de Thresh tout en infligeant des dégâts. Zyra est peut-être la meilleure, car elle a un CC facile, de gros dégâts et peut bloquer la peine de mort de Thresh (Q) avec ses plantes.

L’un des compteurs les plus classiques de Thresh est Morgana. Avec ses deux capacités CC, elle peut se détacher de l’engagement de Thresh, ou en annuler une grande partie avec son Black Shield (E). Un autre choix décent est Swain, bien que pour des raisons différentes de celles des autres mages. Bien sûr, il peut avoir des coups décents, mais ses capacités sont plus courtes que celles mentionnées par d’autres. Sa force apparaît au niveau six lorsqu’il a accès à son Ascension démoniaque (R). Lorsque Swain devient ultime, il est assez difficile pour Thresh de faire beaucoup pour aider son ADC à le tuer. Dans l’ensemble, les supports de mage orientés dégâts fonctionnent bien dans Thresh, mais assurez-vous de ne pas lui choisir d’enchanteurs, sinon vous passerez un mauvais moment.

Peaux de Thresh

Thresh est dans LoL depuis longtemps et a toujours été assez populaire, donc maintenant, il y a une bonne variété de skins disponibles pour lui. La liste complète est ci-dessous, avec des liens vers des images des arts splash intégrés dans le nom. Si vous voulez les voir tous ensemble, avec des Chromas et des modèles en jeu, consultez la page Fandom de League of Legends.

A noter, les skins Legacy et Prestige ne sont pas simplement disponibles à l’achat comme les autres. Ils peuvent être obtenus à partir de butin ou achetés pendant la période des fêtes, lorsque les skins Legacy ne sont pas stockés. Les skins Prestige ont leurs propres conditions d’obtention.

Apparences disponibles :

Terreur profonde Thresh Blood Moon Thresh Dark Star Thresh High Noon Thresh Pulsefire Thresh Spirit Blossom Thresh

Skins Héritage et Prestige :

Championship Thresh SSW Thresh FPX Thresh Pulsefire Thresh Édition Prestige

