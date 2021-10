LoL : TSM annonce le départ de SwordArt et Bjergsen

Bjergsen rejoindra une nouvelle équipe pour la première fois en huit ans. Pendant ce temps, SwordArt sera en mouvement après un an en Amérique du Nord.

Malgré le championnat du monde 2021 toujours en cours pour l’Est, le mercato Ouest bat déjà son plein. Au cours des dernières 24 heures, TSM a annoncé les départs de l’entraîneur-chef 2021 Søren « Bjergsen » Bjerg et du soutien vétéran Hu « SwordArt » Shuo-Chieh.

À commencer par Bjergsen, il a été annoncé plus tôt au cours de l’intersaison que l’un des plus grands joueurs des LCS de tous les temps sortirait de sa retraite. Il était fortement attendu que Bjergsen re-signe avec TSM, étant donné sa relation déjà établie avec l’organisation ainsi que ses actions dans la société.

Cela ne devait pas être le cas. Tard hier soir, TSM a publié une vidéo d’annonce, indiquant que Bjergsen a décliné l’offre de TSM de signer à nouveau pour la saison 2022 en tant que joueur. Cela signifie que, pour la première fois en huit ans, Bjergsen s’alignera sur le Rift et non sous un maillot TSM. Actuellement, il n’y a pas de confirmation officielle pour la prochaine équipe de Bjergsen. Cependant, Tyler Erzberger d’Upcomer a rapporté que Team Liquid cherche à acquérir les services de Bjergsen et teste Jensen chez ADC.

Une mise à jour de @TSMReginald et @parthenaan sur notre liste LCS. pic.twitter.com/1C0ji7cfGL – TSM FTX (@TSM) 28 octobre 2021

SwordArt emboîte le pas

Passant à SwordArt, il a également été signalé hier soir que le soutien des vétérans quitterait les sept fois champions LCS après une seule saison en Amérique du Nord. SwordArt a rejoint TSM pendant l’intersaison 2021 dans le cadre d’un accord de 6 millions de dollars. Le rapport a été officiellement confirmé sur Twitter lorsque TSM a annoncé le départ de SwordArt. Alors que la saison a commencé difficilement pour SwordArt et TSM, l’ancien finaliste des Mondiaux est entré dans son élément et était sur le point d’obtenir sa deuxième apparition aux Mondiaux en autant d’années. On ne sait pas où SwordArt finira car il est maintenant à la recherche d’une nouvelle équipe.

