LoL: TSM FTX et PowerOfEvil se séparent de la saison 2022

L’homme du milieu sera à la recherche d’une nouvelle équipe pendant cette période d’agence libre.

Au sommet de la période d’agence libre, TSM FTX a annoncé que Tristan « PowerOfEvil » Schrage quitte l’équipe. PowerOfEvil n’a joué avec l’organisation que cette année mais est déjà en train de passer à autre chose. Ce n’est pas confirmé où il ira pour la saison 2022, bien que ce soit en NA ou dans l’UE, il est très probable qu’il trouvera une autre équipe sans réel problème.

Aujourd’hui, nous disons au revoir à @PowerOfEvilLoL Merci pour tout ce que vous avez contribué à #TSM au cours de la dernière année. Votre travail acharné et votre positivité tout au long de votre séjour ici seront toujours appréciés. Nous ne vous souhaitons que le meilleur pour l’avenir 🤍 pic.twitter.com/igbUwRNhZK – TSM FTX (@TSM) 15 novembre 2021

TSM a pour héritage d’être un concurrent de premier plan dans les LCS, de se battre pour les titres et de remporter régulièrement des places aux championnats du monde. Cependant, ils n’ont pas tout à fait trouvé le succès qu’ils voulaient cette saison. Ils avaient des places solides tout au long des écarts mais ne se sont pas présentés quand ils en avaient besoin, dans le championnat LCS, où ils n’ont terminé qu’à la quatrième place, ce qui signifie qu’ils n’ont pas obtenu de billet convoité pour les Mondiaux 2021.

Malgré la déception à la fin, PowerOfEvil et son équipe ont vécu de grands moments tout au long de l’année. Avec sa longue carrière et son palmarès de succès, le mid laner allemand est un incontournable du jeu compétitif occidental et trouvera presque certainement une équipe pour 2022. Il n’est pas encore certain où il finira, donc ses fans devront attendre un peu plus longtemps à ce sujet.

Avec la position de voie médiane ouverte maintenant, il sera intéressant de voir qui la remplit pour TSM. D’après les premiers rapports, Søren « Bjergsen » Bjerg revient au jeu compétitif après avoir été entraîneur pendant un passage, bien que ces mêmes rapports indiquent qu’il signera avec une autre équipe. Si cela est vrai, TSM aura à nouveau un nouveau mid laner. Quoi qu’il en soit, les fans de l’équipe et de POE attendront avec impatience la suite !

