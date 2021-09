LoL: Vex, The Gloomy Mage – Premières impressions

Le Gloomy Mage arrive avec style pour répandre la tristesse.

League of Legends vient de publier une bande-annonce de champion tant attendue pour le Gloomy Mage, Vex. Taquinée en juin 2020, elle est la plus récente addition à l’arsenal toujours croissant de champions et elle est assez mélodramatique. La sombre Yordle faisait partie de l’événement précédent des Sentinelles de la lumière, où elle s’est battue aux côtés de Viego. Maintenant, elle est enfin prête à se frayer un chemin dans la Faille de l’invocateur.

Maniant sa magie noire, Vex dispose d’une tonne de capacités uniques dans son kit et elle semble avoir un peu de rafale couplée à des capacités de contrôle des foules. Dans la bande-annonce, elle semble utiliser l’une de ses capacités pour faire exploser les ennemis en utilisant son ombre et sa magie noire. De là, son ombre semble jouer un rôle clé dans ses capacités. Ainsi, les animations d’ombres sont assez agréables à regarder dans le jeu.

Couleur? Joie? Vous vous souciez de choses ? C’est tellement surfait. pic.twitter.com/3ea1JxO138 – League of Legends (@LeagueOfLegends) 2 septembre 2021

Certaines de ses autres capacités ont également été présentées dans la bande-annonce. Jusqu’à présent, il semble que Vex aura un contrôle des foules AOE, un bouclier magique pour elle-même, la capacité de marquer les ennemis avec son ombre et plus encore. L’une des choses les plus excitantes de la bande-annonce doit être la fin, où elle utilise son ombre pour lancer un tir d’habileté, et quand elle frappe un ennemi, Vex saute vers sa cible. Elle a utilisé la capacité deux fois dans un combat de dragon et elle a également suivi la capacité de saut de Tristana. Cette capacité a le potentiel d’être une option d’assassinat solide dans les combats d’équipe et pourrait également être considérée comme son ultime.

Cela devrait être assez amusant de voir Vex apporter le chaos dans LoL. Elle sera certainement un match intéressant pour les choix existants de la voie médiane du jeu.

