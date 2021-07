LoL: Viego Champion Guide- Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Viego, le roi en ruine.

Commandant les Black Mists of the Shadow Isles, Viego est l’un des nouveaux personnages de League. Malgré cela, il a déjà une influence incroyable sur League of Legends, à la fois en tant que personnage traditionnel et dans le jeu. Il est devenu le principal méchant de Runeterra et les événements à venir, comme l’événement Rise of the Sentinels et la mise à jour Reckoning: Dawn of Heroes de TFT, sont fortement influencés par sa simple existence. En plus de cela, il est très étroitement lié à un certain nombre de champions, dont Thresh et Gwen.

En dehors de la partie histoire des choses, Viego est un succès auprès des joueurs LoL de tous les niveaux. En plus d’être un excellent choix professionnel au moment de la rédaction de cet article, de nombreux joueurs l’apprécient dans leurs parties de file d’attente en solo. Que vous soyez vous-même un joueur de Viego en herbe, que vous vouliez simplement apprendre à jouer contre lui ou que vous soyez intéressé par son influence sur la tradition de Runeterra, il y a beaucoup à apprendre sur le roi ruiné !

L’histoire de Viego

Dans la vie, Viego était le deuxième fils d’un monarque qui dirigeait un grand royaume. Il ne s’était jamais attendu à régner en tant que deuxième-né, alors il a vécu somptueusement et insouciant. Mais il s’est retrouvé propulsé sur le trône après la mort de son frère, bien que malgré le fait qu’il revendique le poste, Viego avait peu d’intérêt à gouverner, et il n’y était pas non plus.

Cela a changé, cependant, lorsqu’il a rencontré l’amour de sa vie, une paysanne couturière nommée Isolde. Elle a volé son cœur avec sa beauté et il l’a épousée, après quoi il l’a comblée de cadeaux et d’attention. Les deux étaient inséparables, et même dans les relations d’État, Viego voyageait avec Isolde. Mais parce que Viego n’était pas un dirigeant fort ou dévoué, ses alliés lui en voulaient, tandis que ses ennemis cherchaient à exposer sa faiblesse.

Un jour, un assassin avec un poignard empoisonné a tenté de tuer Viego, mais sa garde l’a protégé. Malheureusement, Isolde a pris la lame et est tombée gravement malade. Même après avoir utilisé toutes les ressources qui lui étaient accordées dans sa position et son vaste trésor, Viego n’a pas pu sauver sa bien-aimée de l’emprise de la mort.

La mort et la naissance des îles obscures

Sa mort a conduit Viego à la folie. L’un de ses généraux, Kalista, découvrit et parla à Viego d’un endroit appelé les îles bénies, un endroit grouillant de vie et de magie qui contenait des eaux qui guérissaient toute maladie. Rapidement, Viego se dirigea vers les îles bénies et prit d’assaut ses rives pour trouver ces eaux de vie. Avec l’aide de Thresh, il a réussi à découvrir les Eaux et à y installer sa bien-aimée Isole.

Et elle a été réanimée, pendant un moment. Elle est revenue sous la forme d’un terrible spectre qui, de rage, a forcé l’ancienne lame magique de Viego dans son corps. Les magies ont réagi les unes contre les autres et ont conduit à un événement cataclysmique. L’énergie sombre de la Brume noire s’est déversée de la chambre, effaçant toute vie dans les îles bénies.

C’est avec cela que les Îles obscures se sont levées, revendiquant toute la vie dont elles pourraient se nourrir. Viego ne se souvient de rien, seulement Isolde. Son obsession l’a suivi dans l’au-delà et maintenant il commande la brume noire des îles obscures et les habitants morts-vivants qui y habitent. A la recherche d’Isolde, Viego et les Brumes dévorent tout sur leur passage. La seule chose qui compte pour Viego est de revoir Isolde, et il ne se soucie pas des âmes qu’il doit détruire pour le faire.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Keystone: Conqueror Triumph Legend: Alacrity Coup de Grace

Arbre secondaire : Domination

Chasseur vorace à impact soudain

Mini runes

Armure de force adaptative à la vitesse d’attaque

Viego est un champion sans ressources, ce qui signifie que ses capacités ne coûtent pas de mana ou d’énergie, et ont beaucoup de soins intégrés dans son kit. En tant que telles, ses runes visent à augmenter sa guérison et à augmenter son potentiel de duel. Conqueror est une évidence, car il prospère dans les combats interminables où sa guérison fait la différence. Triumph est généralement bon, tandis que Legend: Alacrity convient à la vitesse d’attaque que Viego construit avec ses objets. Coup de Grace est utile pour exécuter des ennemis et voler leur corps aussi.

Dans l’arbre Domination, Sudden Impact donne à Viego un peu de dégâts supplémentaires après avoir utilisé sa gueule spectrale (W). Mais Ravenous Hunter est le principal attrait de cet arbre runique, car il permet à Viego de guérir encore plus une fois qu’il obtient des éliminations à son actif. Enfin, les mini runes sont toutes assez standard pour les champions en duel.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Lame du roi en ruine Divin Sunderer Sterak’s Gage Boots de votre choix

Éléments situationnels/préférentiels :

Kraken Slayer (alternative mythique) Immortal Shieldbow (alternative mythique) Death’s Dance Guardian’s Angel The Collector Wit’s End Mortal Reminder Chempunk Chainsword

Comme avec ses runes, la construction d’objets de Viego est axée sur la guérison et le duel. Et comme vous pouvez vous y attendre du roi en ruine, la lame du roi en ruine est son objet de précipitation habituel. C’est évidemment l’objet parfait pour lui car, mis à part le nom, il lui donne une tonne de dégâts et de soins. Actuellement, Divine Sunderer est le mythique de choix, car il lui donne des dégâts, des soins et un peu de santé pour faire de lui un tantinet tankier. Mais Kraken Slayer et Immortal Shieldbow et des options viables pour les mythiques également. L’essentiel avec eux est qu’ils le poussent davantage vers une construction de coup critique, par opposition aux objets de santé et de capacité de survie.

Après BotRK et Sunderer, la plupart des joueurs choisissent Sterak’s Gage. Son passif de vol de corps l’aide déjà dans les combats en équipe, mais avoir le bouclier du Sterak peut également être important pour les combats en équipe. Quelque part le long de la ligne, vous devriez également vous procurer une paire de bottes, le type dépendant de la composition de l’équipe ennemie.

Après les éléments de base, il y a des choix à faire. Death’s Dance est un choix pour faire tapis en duel, avec des soins supplémentaires, tandis que Guardian’s Angel accorde à Viego une relance pour, espérons-le, renverser les combats. Le collecteur est un objet super boule de neige si vous êtes ridiculement nourri et que vous voulez des dégâts purs. Pendant ce temps, Wit’s End est excellent contre les équipes avec de gros dégâts AP. Enfin, si vous avez besoin d’anti-guérison, Chempunk Chainsword est bon pour les builds non critiques, tandis que Mortal Reminder est la référence pour les builds critiques.

Meilleurs compteurs

Viego est un puissant champion entre de bonnes mains, mais comme tout champion, il a des contres contre lesquels il déteste jouer. Il joue principalement dans la jungle, mais il est également présent sur la voie en solo. Curieusement, que ce soit dans la voie médiane ou dans la jungle, Nocturne est statistiquement le meilleur contre-vie à Viego. Sa peur rend difficile pour Viego de se battre contre Nocturne. Et si Nocturne peut tuer Viego avant de pouvoir cumuler ses soins, il passe un bon moment.

Certains autres compteurs dans la jungle incluent des assassins comme Shaco et Elise, ainsi que Rammus, le champion ultime des compteurs de vitesse d’attaque. Viego compte sur le duel, donc Shaco et Elise sont de bons contreurs en raison de leur potentiel en un coup. D’un autre côté, Rammus est fantastique car il est naturellement tanky et possède des outils appropriés pour les contre-champions qui reposent sur la vitesse d’attaque et la guérison. Exactement les deux choses pour lesquelles Viego est connu.

Dans la voie médiane, Viego a plus de mal à cause de la plupart des champions à distance. Les mages de contrôle avec CC dur, Anivia et Malzahar en particulier, lui donnent du fil à retordre. Ces deux pioches peuvent tuer les vagues rapidement et garder Viego à distance. Quelques autres compteurs décents ici sont Annie, Vladimir et Corki, car leurs dégâts purs sont un peu trop importants pour que Viego puisse les gérer dans une voie courte.

Les peaux de Viego

Parce que Viego vient de sortir cette année, il n’a pas eu beaucoup de temps pour obtenir de nouveaux skins. Actuellement, sa seule peau est Lunar Beast Viego, illustré ci-dessus. Il y a des opinions contradictoires sur le skin, mais si vous voulez changer du skin de base, c’est toujours une option décente.

Cependant, Viego est crucial pour la tradition de Runeterra et un champion assez commercialisable et populaire. Il est sûr de dire qu’il obtiendra une bonne quantité de skins pour lui à l’avenir.

