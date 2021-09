LoL : Vizicsacsi jouera aux Mondiaux

Le star-toplaner hongrois sera de retour dans le championnat du monde 2021 de League of Legends !

PEACE a annoncé hier que leur toplaner, Yao « Apii » Jian-Jing, et leur jungler Thomas « LeeSA » Ma ne participeraient pas aux Mondiaux de cette année. Avec la paire manquante grâce aux restrictions COVID-19.

Alors que la position de jungle serait couverte par Leo « Babip » Romer, qui a joué dans la plupart des matchs de l’équipe cette saison, PEACE n’avait pas de toplaner. La solution la plus simple aurait été de déplacer James « Tally » Shute vers le haut ; il était toplaneur avant de passer au milieu. Ensuite, demandez au sous-marin James “Halo” Giacoumakis de jouer au milieu.

Cependant, PEACE avait autre chose en tête. Vizicsacsi a déjà beaucoup parlé de son retour au proplay après avoir pris sa retraite de Splyce en 2019. Il s’est déjà rapproché du LEC; Irfan « Armut » Tükek des MAD Lions lors des éliminatoires d’été de la LEC. Il a également promis via divers médias sociaux qu’il ferait partie d’une équipe européenne lors de la saison 2022, mais il n’a pas besoin d’attendre aussi longtemps pour faire sa réapparition.

PEACE lui a offert une chance de jouer avec eux aux Mondiaux, remplaçant Apii pour le tournoi. L’annonce a ensuite été confirmée par Csacsi lui-même, qui semble très enthousiaste à l’idée de jouer avec les champions LCO de cette année dans le plus grand événement de l’année.

Cela fait également de lui le seul joueur hongrois à participer deux fois aux championnats du monde. Vizicsacsi et PEACE joueront dans le groupe A pour la phase de play-in contre Hanwha Life Esports de LCK, LNG Esports de LPL, Infiniti Esports de LAT et RED Canids du Brésil. Bien que le groupe soit difficile avec les équipes LCK et LPL, Csacsi est peut-être la clé pour que PEACE s’en sorte et se retrouve dans les groupes.

Les Mondiaux 2021 débuteront le 5 octobre à 13h00 CET !

Le post LoL: Vizicsacsi Will Play At Worlds est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.