LoL: Worlds 2021 confirmé pour déménager en Europe

Le responsable des Esports mondiaux de Riot Games nous a donné quelques mises à jour.

Après que des rapports ont fait surface hier, Riot Games a confirmé aujourd’hui que le championnat du monde 2021 de League of Legends se déplacerait de la Chine vers l’Europe. L’emplacement exact n’a pas encore été révélé, mais les principaux facteurs seront l’accessibilité pour le plus grand nombre d’équipes et de joueurs.

De nombreux sites d’information sur l’esport ont rapporté hier que les restrictions de voyage croissantes et la réapparition des protocoles COVID ont forcé Riot Games à prendre la décision de déplacer les Mondiaux de cette année hors de Chine. Les rapports de sites tels que Upcomer et Dot Esports ont parlé des difficultés à faire entrer l’équipe de production en Chine. Et que les équipes en lice pour les dernières places des Mondiaux n’ont toujours pas pu obtenir leurs visas, ce qui aurait déjà dû se produire si près de l’événement. La décision était récente et devait être officiellement rendue publique aujourd’hui.

La déclaration officielle

Ce qu’il a fait, après que le chef des Esports mondiaux de Riot Games, John Needham, ait parlé de la décision difficile prise sur les médias sociaux de LoL Esports. Dans la vidéo sur la décision, Needham raconte qu’ils ont travaillé dur avec l’équipe Chinese Riot et d’autres partenaires pour organiser un événement qui s’étendrait sur cinq grandes villes chinoises, compensant ainsi les Mondiaux sans spectateurs de l’année dernière. Ils espéraient également qu’avec la distribution des vaccins COVID-19, la vie serait plus proche de la normale en 2021 qu’en 2020.

Cependant, avec la propagation de la variante delta et le monde se préparant pour la quatrième vague, les restrictions de voyage ont rendu difficile la garantie de l’entrée des équipes dans le pays. En tant que tel, Riot a décidé de déplacer l’événement de Chine vers l’Europe, car ils pensent pouvoir y organiser un événement plus sûr. Needham s’est excusé auprès de ses partenaires chinois et des joueurs, et en particulier des fans, qui devront probablement revoir les Mondiaux de cette année depuis chez eux. Riot Games a promis de maintenir l’intégrité de l’événement au plus haut niveau, tout en s’assurant que le plus grand nombre d’équipes et de joueurs puissent assister à leur événement.

Les championnats régionaux du monde entier touchent à leur fin. Nous savons déjà que Gen.G, T1 et DAMWON Kia représenteront le LCK. MAD Lions, Rogue et Fnatic joueront depuis le LEC. Enfin, Cloud9, 100 Thieves et Team Liquid des LCS traverseront l’Atlantique pour assister au tournoi. Il ne faudra pas longtemps avant de connaître le reste des participants. D’ici là, restez à l’affût pour plus d’informations sur les Mondiaux 2021 !

