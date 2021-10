LoL: Worlds 2021 – Récapitulatif de la quatrième journée de la phase de groupes (groupe B)

Clôture de la compétition de la phase de groupes pour le groupe B.

La phase de groupes du championnat du monde LoL 2021 est presque terminée. Hier, DAMWON KIA a terminé sa course invaincue de la phase de groupes, tandis que Cloud9 a fait un miracle pour remporter l’autre place de la phase à élimination directe. C’est maintenant au tour du groupe B. Comme hier, ce groupe devrait être à peu près déjà décidé. Edward Gaming et T1 sont de grands favoris pour passer à l’étape suivante. Cependant, 100 Thieves et DetonatioN FocusMe voudront bouleverser et continuer dans les Mondiaux 2021. Mais l’un d’eux pourrait-il le faire? Comme nous l’avons vu hier, tout est possible au Championnat du Monde et ce n’est pas fini avant la chute du Nexus !

Confronté à la tâche monumentale d’affronter EDG lors de son premier match de la journée, en plus d’être sans victoire dans les groupes jusqu’à présent, DFM avait une montagne difficile à gravir. Mais depuis le début de ce jeu, il avait l’air tout EDG tout le temps. Leurs prouesses individuelles ont brillé avec des choses simples comme lane en début de partie, obtenir une avance sans tuer. Le premier sang a été versé à six minutes, où un 2v2 entre les duos du milieu de la jungle a entraîné un échange de meurtres un pour un. Bien qu’EDG ait été un peu en avance avec l’or supplémentaire First Blood.

Après cela, il a fallu un certain temps avant que DFM ne trouve autre chose. EDG a pris le contrôle total de la carte, prenant Rift Herald et éliminant Gaeng pour un deuxième kill à neuf minutes. Peu de temps après, EDG a utilisé Herald mid pour la plaque d’or et a également tué son premier dragon du jeu. Ne ralentissant pas du tout, ils ont également obtenu le bonus de la première tour dans la voie du haut, ont remporté un combat d’équipe à deux pour zéro, ont attrapé un deuxième Herald et ont détruit la tour de la voie médiane en 15 minutes.

A 18 minutes, DFM était désespéré et devait tenter quelque chose. Engageant un combat d’équipe dans la voie médiane, ils ont été effectivement mis en déroute par EDG et ont perdu trois membres. À cause de cela, ils ont également perdu leur deuxième tour de voie médiane. Quelques minutes s’écoulèrent, où Gaeng et Aria furent tous deux attrapés et tués, avant le combat final. Ici, EDG l’a incité en pressant Baron et a forcé DFM à contester. N’ayant pas le choix, ils l’ont fait, mais EDG s’est simplement retourné et les a tous coupés. Après un As, EDG a couru directement dans la base DFM et a terminé le match aussi proprement que possible.

Statistiques rapides :

Équipes : DFM-EDG Temps : 25:48 Tués : 2-15 Tourelles : 0-9 Or : 37.1k-52.6k Dragons : 0-3 Barons : 0-0

T1 contre 100 voleurs

Avec ces deux équipes voulant revendiquer la deuxième place du groupe, une victoire était nécessaire ici. Sentant la pression, Closer a essayé de ganker le haut à trois minutes, mais quand il est entré, Faker et Oner se sont presque instantanément effondrés sur le jeu. À sa grande surprise, c’est Closer qui a ensuite été capturé et tué pour First Blood. Mais cela n’a pas découragé 100T. Quelques minutes plus tard, ils en ont envoyé quatre vers le bas pour plonger dans la tour. Cela a fini par se transformer en un combat en équipe 4v4, où 100T est arrivé de peu en tête avec un échange de kills trois contre deux.

Cependant, après cela, T1 l’a monté d’un cran. Ils ont commencé à étouffer 100T sur presque tous les jeux et ont fait de bons progrès lorsqu’ils ont remporté un 3v3 dans le haut un pour zéro et ont utilisé le Herald pour remporter le bonus de la première tour. Alors que le jeu a ralenti sur les éliminations pour le moment, T1 n’a pas ralenti en prenant objectif après objectif. Un autre Herald, plusieurs tours et quelques dragons sont tous tombés en faveur de T1 à 22 minutes.

À ce stade, les deux équipes se sont poussées et poussées l’une vers l’autre, mais personne n’a fait de grands mouvements. C’était jusqu’à 28 minutes, où 100T a éloigné T1 du dragon et l’a sécurisé, mais a perdu la trace de Baron. Se précipitant vers le bas, T1 a réclamé le buff Baron gratuitement. Pour la composition 100T qui reposait sur des combats d’équipe 5v5, c’était une mauvaise nouvelle, car T1 a commencé à faire pression sur leurs tours d’inhibition. Comme ils l’ont fait, 100T a essayé de retirer son engagement wombo-combo, mais cela a horriblement échoué. L’engagement a respiré et T1 a renversé le combat, tuant quatre champions 100T avant d’entrer rapidement et de prendre le Nexus.

Statistiques rapides :

Équipes : T1-100T Temps : 31:40 Tués : 8-3 Tourelles : 8-2 Or : 56.6k-48.2k Dragons : 2-2 Barons : 1-0

Edward Gaming contre T1

Avec T1 à seulement un match d’EDG, c’était leur chance de renverser EDG et de les disputer pour la première place du groupe. Le début de partie a été assez lent de la part de ces deux équipes, car la première véritable action à se produire a été lorsque T1 a échangé son duo de bots sur la voie du haut pour prendre Herald, puis l’a utilisé pour obtenir le sommet bonus de la première tour. Trois minutes plus tard, T1 a également réclamé un dragon infernal, avant que Faker ne se téléporte sur la voie du haut pour plonger en Flandre avec Canna et le tuer pour le regretté First Blood.

Aux commandes, T1 maintenait la pression. Bien qu’EDG ait parfois échangé, T1 a renversé des tours et s’est mis en place pour un deuxième Rift Herald. Après l’avoir pris, un excellent engagement de Oner et Canna a obtenu trois victoires rapides pour T1. En conséquence, T1 a pu utiliser le Herald pour prendre également deux tours de voie médiane. Le commerce de la tour s’est poursuivi mais T1 était toujours en tête à cause des prises de dragon. À 18 minutes, EDG a réussi à éliminer Keria, mais il était trop peu trop tard pour EDG alors que T1 a organisé une clinique contre eux.

Lorsque Baron est apparu sur la carte, T1 avait clairement les yeux rivés dessus. Quand EDG a tenté d’avoir une vision dessus, T1 l’a attendu et s’est jeté sur Jiejie pour le tuer instantanément. Sans leur jungler, EDG a désespérément essayé de combattre T1 au Baron, mais cela n’a servi qu’à leur donner deux victoires supplémentaires avant d’obtenir le buff de toute façon. T1 a été efficace avec le Baron, entrant, faisant pression sur la base et ouvrant deux tours d’inhibition. Un dernier combat a éclaté dans la base EDG où T1 a de nouveau trouvé des kills sans perdre aucun membre, donc avec l’avantage de l’homme, T1 a facilement poussé le Nexus et a fermé le jeu. En fonction des résultats des matchs suivants, cela prévoyait un éventuel bris d’égalité pour la première place à la fin de la journée.

Statistiques rapides :

Équipes : EDG-T1 Temps : 25:44 Tués : 1-13 Tourelles : 2-10 Or : 40,2k-50.3k Dragons : 0-3 Barons : 0-1

100 voleurs contre DetonatioN FocusMe

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un match à enjeux élevés, c’était un jeu sauvage. Cela a commencé avec Ssumday et Closer plongeant en haut d’Evi, mais Evi les a surpassés pour obtenir First Blood, bien qu’il soit mort juste après pour en faire un un pour un. Une voie du bas d’escarmouche, avec des membres se téléportant des deux côtés, a abouti à un deux pour un en faveur de 100T. Cependant, Aria sur son Twisted Fate a absolument repris le dessus en début de partie. Il était partout sur la carte, errant partout pour s’emparer de quelques victoires. DFM cherchait constamment des choix et prenait des objectifs par la suite, 100T luttant pour maintenir la pression.

Au milieu du jeu, DFM a continué, trouvant des membres isolés et les enfermant avec tant de CC pour les tuer. Finalement, à 29 minutes, DFM a forcé un combat d’équipe dans la jungle 100T, où ils ont gagné deux victoires sans perdre personne. Ils sont donc allés voir Baron mais ont tâtonné le jeu là-bas, perdant quelques victoires et ne sécurisant pas le buff non plus. La prochaine tentative de Baron a cependant été plus fructueuse et ils l’ont revendiquée à la 33e minute. Juste après cela, DFM a regardé sur le point de remporter la victoire lorsqu’ils ont remporté un combat en équipe à quatre contre deux, obtenu un point d’âme et exposé un inhibiteur.

Portes dérobées et cœurs brisés

Désespéré, 100T a essayé de précipiter Baron, mais n’a pas pu le faire assez vite et a dû partir, ce qui signifie que DFM a obtenu son deuxième buff. Lorsque 100T est allé réclamer Ocean Soul, DFM a essayé de précipiter la base, mais 100T a reculé à temps et a monté une défense. Ils ont tué quatre membres de manière cruciale et ont bloqué le jeu davantage. À 48 minutes, le troisième baron est apparu et DFM a appâté 100T. Lorsque 100T sont apparus, Aria et Evi de DFM se sont téléportés vers la base 100T et ont essayé de dérober le Nexus. Le Nexus HP a chuté, mais pas à zéro, alors que 100T a sprinté dans le temps pour le sauver. DFM a eu son moment pour briller, mais il a disparu en un instant, car 100T les a battus, et avec des chronomètres de mort aussi longs, ils ne pouvaient que regarder 100T courir directement au milieu et mettre fin au match.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-DFM Temps : 49:15 Tués : 20-22 Tourelles : 7-9 Or : 85,6k-87,5k Dragons : 4-3 Barons : 0-2

Détonation FocusMe vs T1

Espérant ne pas laisser les Mondiaux 2021 sans victoire, DFM a décidé de sortir le choix de Shaco pour Steal contre T1. Malheureusement, il n’a pas trouvé beaucoup d’impact dans ce jeu. Cependant, Aria sur Zoe l’a certainement fait, car il a tué en solo Faker pour First Blood dans la voie médiane. Quand Steal est allé faire un gank dans la voie du bas à sept minutes, Gumayusi et Keria ont fait demi-tour en 2v3 pour tuer. Une minute plus tard, une escarmouche a éclaté dans la voie du haut, mais les équipes n’ont échangé qu’un pour un en kills.

En essayant de trouver une entrée, Steal a de nouveau essayé de ganker la voie duo T1, mais a été tué pour cela comme avant. En l’absence de pièces de théâtre pour DFM, T1 avait le champ libre. Ils ont tourné autour de la carte en prenant le Rift Herald, qui a été utilisé pour encaisser le bonus de la première tour, puis a fait tomber plus de tours et un dragon. Alors que DFM a pu plonger et tuer Canna avec quatre de leurs joueurs, cela n’avait vraiment pas d’importance. T1 avait des milles d’avance sur eux et avait une composition d’équipe nettement meilleure.

En conséquence, tout ce que T1 avait à faire était de prendre son temps et de séparer DFM. Bien qu’ils n’aient pas pu l’obtenir lors de leur première tentative, T1 a sécurisé le Baron lors de leur deuxième tentative. Après la prise, T1 a couru et a tué trois champions DFM, renversant également deux inhibiteurs par la suite. Lors du siège suivant, Faker a attrapé et tué Yutapon en solo, et dans le DFM 4v5 n’a eu aucune chance de défendre sa base. T1 a fait irruption, tuant des champions à gauche et à droite jusqu’à la destruction du Nexus. Avec cette victoire, T1 garantissait au moins un bris d’égalité avec EDG si EDG gagnait son match contre 100T.

Statistiques rapides :

Équipes : DFM-T1 Temps : 26:55 Tués : 4-10 Tourelles : 2-11 Or : 39.0k-51.9k Dragons : 1-1 Barons : 0-1

100 voleurs contre Edward Gaming

Les deux matchs précédents du 100T ont été difficiles aujourd’hui, mais ils se sont inclinés dans le dernier match de leur tournoi. Closer a commencé par ganking bottom, où 100T a réussi deux kills dès le départ, y compris le First Blood. Deux minutes plus tard, à six minutes, 100T a envoyé quatre joueurs sur la voie du bas cette fois pour tuer à nouveau Viper et Scout. Alors qu’un 2v2 autour de la voie médiane était en faveur d’EDG, Closer a aidé Abbedagge à tuer Scout. Peu de temps après, 100T a puni Jiejie en le tuant après avoir également pris Rift Herald.

C’était le début du jeu 100T nécessaire. Avec cette avance, ils avaient l’air bien avant le milieu du match et ont continué à exercer une pression sur toute la carte. Le premier vrai combat d’équipe a éclaté dans la voie médiane à 19 minutes. Ici, 100T en a réduit trois d’EDG tout en ne donnant qu’un seul kill. C’était énorme, car cela montrait que 100T pouvait battre EDG à leur propre jeu, les combats en équipe. Après 20 minutes, le jeu s’est un peu ralenti pendant que les équipes cultivaient et se tenaient autour de Baron.

Cependant, c’est la rivière du bas qui a vu le prochain combat d’équipe. Se tenant autour du dragon, EDG a cherché à mettre un terme à l’empilement du dragon 100T. Ils ont presque rattrapé le FBI, mais il s’est faufilé alors que Ssumday et Closer ont plongé dans leur équipe et ont éviscéré les champions de la LPL. Avec quatre morts d’EDG, 100T a pris leur troisième dragon, une tour et, plus important encore, le baron Nashor. 100T ne pouvait pas faire de dégâts mortels avec le Baron, alors les équipes se sont ensuite rencontrées au dragon Mountain Soul pour 100T. Une fois de plus, Kennen de Ssumday a trouvé un engagement massif de Kennen et 100T ont détruit EDG. Après avoir réclamé le dragon, 100T a couru au milieu, a tué les deux derniers membres d’EDG debout et a mis fin à la partie.

Perdant ce match, EDG a perdu son emprise sur la première place du groupe et a perdu l’opportunité de bris d’égalité contre T1.

Statistiques rapides :

Équipes : 100T-EDG Temps : 35:26 Tués : 21-4 Tourelles : 9-3 Or : 68,2k-56,2k Dragons : 4-1 Barons : 1-0