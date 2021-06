LoL: Yone Champion Guide- Lore, Runes, Build, Skins & Counters

Tout ce que vous devez savoir sur Yone, l’inoubliable.

Suivant les traces de Yasuo, Yone s’est lancé dans le jeu l’année dernière et est instantanément devenu l’un des plus grands champions du jeu. Sortant avec l’événement Spirit Blossom, Yone est entré dans le jeu avec des implications et un potentiel significatifs dans la tradition. De plus, il est un autre champion de cap de haute compétence avec une mécanique flashy, un potentiel de dépassement et une conception de personnage impressionnante. À cause de tout cela, de nombreux joueurs ont décidé d’apprendre à jouer contre lui, ce qui signifie qu’il y a encore plus de personnes qui doivent apprendre à jouer contre lui. Que vous soyez un joueur de Yone en herbe, que vous vouliez lui casser la gueule dans le jeu ou simplement lui trouver un personnage cool, il y a plus que suffisamment de raisons d’en savoir plus sur Yone !

L’histoire de Yone

Yone était une sortie de champion tant attendue dans l’univers LoL. Il est le demi-frère de Yasuo et est originaire du pays d’Ionie. Cependant, bien qu’il soit le frère de Yasuo, il avait une personnalité assez différente. Alors que Yasuo est imprudent et têtu, Yone est patient et discipliné, et dans l’ensemble celui que son peuple respecte. Mais malgré tout, les deux frères étaient très proches, et bien que Yone ait dû encourager Yasuo avec un acte d’humilité à le faire, ils se sont tous deux entraînés avec un maître de la technique du vent, Elder Souma.

Les deux avaient tous deux des styles de combat quelque peu différents mais excellaient et étaient incroyablement doués. Yone maîtrisait la technique du sabre, tandis que Yasuo l’améliorait en technique du vent. Leur excellence était importante, car finalement Noxus est entré en Ionie et la guerre a éclaté. En tant que frère le plus responsable, Yone est allé au front, tandis que Yasuo a été chargé de protéger l’aîné Souma. Yasuo n’aimait pas ses devoirs, et au cours de sa mission, Elder Souma a été retrouvé mort, tué par sa propre technique de victoire. Lorsque Yone s’est précipité chez lui, il a été dévasté en apprenant que son frère Yasuo s’était enfui immédiatement après la mort de Souma.

Yasuo était en fuite, un hors-la-loi et un meurtrier aux yeux de beaucoup, y compris Yone. En raison de cette trahison présumée, Yone a traqué son propre frère avec l’intention de le traduire en justice, quel qu’en soit le prix. Un duel a éclaté entre les deux, leurs lames éclatant dans un match à mort en tête-à-tête.

En fin de compte, c’est Yasuo qui l’a emporté avec sa technique de victoire supérieure.

De la mort à la vie

D’une certaine manière, la mort n’était pas la fin de Yone. Non, c’était un nouveau début sombre. Irrité par son incapacité à arrêter son frère meurtrier, il a attiré un mauvais esprit dans le royaume des esprits, où il est passé. Rempli de dépit, il eut à peine le temps de bloquer la frappe d’un démon malveillant, appelé azakana, qui se précipita en avant pour le trancher. Mais il a réussi à bloquer l’attaque et il s’est de nouveau lancé dans un duel. Et comme avant, son escrime était inégalée mais perdait face aux prouesses magiques du démon.

Ce fut un combat rapproché, mais alimenté par sa colère, Yone a repoussé la lame du démon et l’a abattu avec sa propre épée. Après cela, il entendit à nouveau le rire hideux de l’azakana avant de se retrouver dans le domaine matériel, d’où il était originaire.

Cependant, il n’était pas ce qu’il était avant sa mort. Le visage de l’azakana qu’il tua se fixa sur lui sous la forme d’un masque. À travers elle, il pouvait voir d’autres esprits azakana et malveillants qui erraient sur le plan matériel. Avec cela, il a appris à combattre les démons, et alors qu’il était accablé par son passé et vaincu par Yasuo, il s’est mis à détruire tout azakana qu’il trouve dans l’espoir d’en savoir plus sur l’azakana qui reste à le hanter.

Et au cours de ses voyages, il retrouve brièvement Yasuo à un moment donné. Cette rencontre, ainsi que toute l’histoire des frères, a été merveilleusement présentée dans la cinématique “Kin of the Stained Blade” Riot Games produite parallèlement à la sortie de Yone. Cela vaut vraiment la peine d’être regardé.

Meilleures runes

Arbre principal : Précision

Keystone: Fleet Footwork sur Conqueror Triumph Legend: Alacrity Coup de Grace

Arbre secondaire : Domination

Goût du sang Chasseur vorace

Mini runes

Vitesse d’attaque Force adaptative Santé

Yone prospère dans les combats prolongés et a de gros dégâts de mêlée constants. Mais en tant que champion de mêlée, il a parfois besoin d’un peu plus de maintien dans la voie pour survivre à des affrontements difficiles. En tant que telle, sa rune clé lui fournit ce dont il a besoin pour prospérer.

Fleet Footwork est l’option idéale dans les situations où vous vous attendez à être victime d’intimidation en début de partie. Dans la voie médiane en particulier, il y a une tonne de champions à distance, il est donc crucial de rester en bonne santé contre eux. La guérison de Fleet, associée aux autres runes de guérison et à sa construction d’objets, lui donne plus de puissance en début de partie, ce qui l’aide à son tour à gagner l’or dont il a besoin pour son pic de puissance convoité à deux objets.

Conqueror, en revanche, convient à la plupart des affrontements au corps à corps et s’adapte généralement mieux. Les dégâts cumulés et la guérison dans les longs combats ne sont pas à prendre à la légère et rendent Yone beaucoup plus difficile à combattre en duel sur une voie latérale. Honnêtement, c’est la rune que Yone veut prendre, tandis que Fleet Footwork est une rune qu’il doit prendre dans certaines situations. Donc, si vous êtes confiant dans le match, allez Conqueror. Sinon, Fleet Footwork est la solution.

À part la clé de voûte, tout le reste devrait généralement être le même, toujours. Ils sont bien en synergie avec lui et son style de jeu et sont tout simplement optimaux. Cependant, certains peuvent décider que Resolve secondaire est utile dans certains matchs particulièrement difficiles, alors gardez cela à l’esprit.

Création d’objet

Éléments essentiels:

Grèves du Berserker de l’arc-bouclier immortel Bord de l’infini

Éléments situationnels/préférentiels :

Galeforce (Mythic) Danseur fantôme Soif de sang Ange gardien Danse de la mort Rappel mortel Cimeterre mercuriel

Si vous êtes habitué à jouer à Yasuo, l’inventaire de Yone sera très similaire. Ses trois premiers articles sont presque toujours les mêmes, en raison de leur efficacité pour lui. Les Grèves de Berserker sont le premier objet ultime, car elles lui donnent un pic de puissance précoce dont il peut abuser dans la voie. Après cela, construire Immortal Shieldbow est la norme, car cela lui donne un coup critique et des soins, avec le bouclier qui peut transformer les combats en sa faveur. Infinity Edge est le prochain sur le menu car avec lui, Yone peut atteindre 100% de chances de critique, en plus il a l’amplification des dégâts critiques.

Bien qu’il s’agisse du chemin de construction moyen et généralement idéal, certains joueurs choisissent d’opter pour Galeforce avec quelque chose comme un danseur fantôme, un Bloodthirster ou un Infinity Edge par la suite. Cela donne un autre tiret effronté et plus de mobilité à un champion déjà mobile. Bien que ce soit une option, les nouveaux joueurs de Yone devraient s’en tenir à la version Shieldbow et IE.

Après les deux premiers articles principaux et les bottes, vous pouvez aller dans de nombreuses directions différentes. Tout dépend de ce dont vous avez besoin pour faire face aux champions ennemis. Guardian Angel vous fait revivre, avec Death’s Dance donnant plus de soutien pour les longs combats. Quicksilver Sash / Mercurial Scimitar est nécessaire pour sortir du CC lourd, ce qui est important contre de nombreuses équipes dans les étapes ultérieures du jeu. Enfin, Executioner’s Calling / Mortal Reminder réduit les soins de l’ennemi, utile aussi bien en duel qu’en combat d’équipe.

Meilleurs compteurs

Bien que Yone puisse être incroyablement fort dans de nombreuses situations, il existe certainement de nombreux champions qui lui donnent du fil à retordre. Essentiellement, ils sont divisés en deux catégories sur la voie médiane : les mages de contrôle avec CC facile à toucher et les assassins avec un potentiel de rafale et une mobilité élevés.

Tout d’abord, les mages de contrôle. Anivia brille le plus ici, en raison de son mur qui peut arrêter l’avance de Yone et une vague rapide. Les autres contre Yone sont Lux, Malzahar et Lissandra. Tous ont des manières différentes de le contrôler, c’est à ce moment-là qu’il devient le plus vulnérable, et qu’il est sûr et efficace de se dégager. Sans son ultime, Yone n’a à peu près qu’à courir sur les gens dans son Soul Unbound (E), donc les champions qui peuvent s’asseoir en dehors de sa gamme de tirets Mortal Steel (Q) et le CC lorsqu’il entre dans sa forme d’âme sont des compteurs fiables.

Cependant, les champions de type assassin ont tendance à être encore meilleurs. Yone prospère dans les combats de longue haleine où il peut empiler Conqueror et la partie des dégâts réels de son E, donc les assassins qui peuvent le faire s’en sortir le font très bien. De plus, ces types de champions ont généralement une mobilité décente, ce qui aide à esquiver le tiret et l’ultime de Yone. Zed, Katarina, Wukong, Nocturne, Jayce et Ahri sont six des plus performants de cette catégorie.

Bien qu’il ait joué beaucoup moins dans la voie du haut, il est également pertinent de nommer certains compteurs dans cette position. Honnêtement, la plupart des méta-top laners fonctionnent bien avec lui, c’est pourquoi il n’y joue pas autant. Quelques-uns des pires affrontements pour Yone ici sont Riven, Shen, Urgot, Ornn, Sett, Jax, Kled et Sion.

Les peaux de Yone

Étant encore un champion LoL plutôt nouveau, Yone n’a pas trop de skins. Heureusement, il est incroyablement populaire et un champion auquel Riot donnera probablement un skin au moins chaque année. Si vous voulez de la variété dans son thème par défaut sombre et audacieux, le skin futuriste Battle Academia Yone de type anime pourrait vous convenir. En plus de cela, le Spirit Blossom Yone illustré ci-dessus est une interprétation exquise d’un guerrier japonais de la fable. Mais si aucun de ces éléments ne vous plaît, ou si vous voulez simplement un peu plus de variété, ne vous inquiétez pas ! Il est prudent de s’attendre à plus de produits cosmétiques dans un avenir pas si lointain.

