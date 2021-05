Lola Young partage une nouvelle chanson et une nouvelle vidéo, “ Bad Tattoo ”

Hier, Capitol Records a sorti «Bad Tattoo», une toute nouvelle chanson de Lola Young. Le morceau, qui a reçu sa première version dans l’émission BBC Radio 1 d’Annie Mac, trouve l’artiste de 20 ans composée et aux commandes alors qu’elle décrit les complexités de la récupération d’une relation toxique, se certifiant comme une conteuse avec gamme, émotion et prouesse au-delà de ses années. “Bad Tattoo” a été produit par manuka. avec une production supplémentaire de Rob Milton.

La vidéo de performance qui l’accompagne montre Young dans son plus authentique et dépouillé de fioritures. Elle n’est accompagnée de rien en dehors d’un piano, et l’affichage intime et vulnérable plaira à coup sûr aux fans anciens et nouveaux. Le clip a été tourné au Church Studio, où elle a travaillé sur de la nouvelle musique au cours de la dernière année.

«’Bad Tattoo’ est une chanson que j’ai écrite sur le fait de tomber amoureux et de ne pas savoir si cela va durer, un jeune amour peut parfois être très difficile», explique Lola Young. «Cependant, j’ai récemment réalisé la beauté de la nature temporaire de l’amour, le fait qu’il peut aller et venir. Cela peut vous laisser ressentir le pire que vous puissiez ressentir, mais cela peut être la plus belle chose au monde. “ Bad Tattoo ” parle de la permanence des relations, pas nécessairement durables mais de l’effet durable qu’elle a sur une personne, de la compréhension et de l’apprentissage que vous devez traverser lorsque vous expérimentez la vie avec quelqu’un et que vous arrivez enfin à la paix avec le fait que cela peut vous quitter marqué comme un vrai putain de tatouage.

Young jouera des spectacles à guichets fermés au Jazz Café de Londres les 25 et 26 mai, ses premières performances en direct après le lock-out. Son travail à ce jour ― les puissants singles «Ruin My Make Up» et “Femme,” sa première collection de titres, Intro, et deuxième sortie, le Renaissance EP ― a reçu le soutien à tous les niveaux de la part de British Vogue, Evening Standard, The i, Dork et The Sun.

Achetez ou diffusez “Bad Tattoo” de Lola Young.