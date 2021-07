Lola Young taquine un nouvel EP avec le single “Pill Or A Lullaby”

Lola Jeune a sorti “Pill or a Lullaby”, une chanson de son prochain EP, After Midnight. Accompagnée uniquement au piano, Young revient sur les moments de la nuit précédente, alors que l’aube la trouve ayant besoin d’une “pilule ou d’une berceuse”. Elle a enregistré le morceau brut et émotionnel en une seule prise, co-produisant avec un collaborateur fréquent, Manuka.

After Midnight, qui sera publié par Capitol Records, raconte l’histoire d’une nuit dans la vie de Young, retraçant les heures entre minuit et 5 heures du matin. Un court métrage accompagnera l’EP. Un rendez-vous nocturne la fait passer d’un sentiment d’assurance et de contrôle à une vulnérabilité progressive et, finalement, à un état d’esprit maniaque, où elle ne laisse rien sur la table.

Décrivant l’EP, Lola Young dit: “Mes pensées, mes soucis, mes amants passés et mes amants présents aussi, ma culpabilité, mes peurs, mes rêves, mes souhaits et toutes les pensées folles que j’ai quand le soleil se lève et je peux’ t dormir pour la merde. Après minuit. La forme la plus vraie de moi.

Young se produira dans de nombreux festivals d’été et fera une tournée au Royaume-Uni avec Dermot Kennedy en septembre. “Pilule ou une berceuse” suit « Mauvais tatouage » qui a reçu son premier spin sur l’émission BBC Radio 1 d’Annie Mac. Faisant l’éloge de la “puissance soul”, The Honey Pop a déclaré: “La voix de velours de Lola nous a attirés sur ce morceau, des premières paroles à la dernière, puis à chaque fois que nous l’avons joué depuis… une écriture brillante.”

Saluée comme « une star montante » par ELLE UK, l’artiste de 20 ans est farouchement indépendante et intransigeante. Son travail à ce jour – les singles puissants « Ruine mon maquillage » et “Woman”, sa première collection de morceaux, Intro, et sa deuxième sortie, Renaissance EP – ont reçu le soutien de Billboard, Atwood Magazine, Wonderland, British Vogue et CLASH Magazine.

Achetez ou diffusez « Pill or a Berceuse ».