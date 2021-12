Lola Young, Yard Act nominé pour le son de la BBC en 2022

Wet Leg, Yard Act, PinkPantheress, Baby Queen et bien d’autres ont été nominés pour Sound Of 2022 de la BBC. ENNY, Priya Ragu, Tems, Mimi Webb, Lola Young et Central Cee sont également nominés pour Sound Of 2022. Vous pouvez voir la liste des nominés dans son intégralité ici.

Le vainqueur du Sound Of 2022 sera révélé en janvier, après que Pa Salieu ait remporté la couronne en 2021.

« La liste Sound Of a commencé en 2003 dans le but de présenter les étoiles montantes les plus excitantes de la musique », a déclaré la BBC.

« 19 ans plus tard, et l’objectif est le même – continuer à prédire certaines des superstars mondiales les plus grandes et les plus excitantes. Les actes qui apparaissent sur Sound Of sont tous triés sur le volet par un panel d’experts impartiaux de l’industrie musicale du monde entier et nous pouvons maintenant révéler la longue liste pour 2022. »

Les précédents gagnants du sondage Sound of… de la BBC incluent Adele, Michael Kiwanuka et Haim, tandis que Céleste a été couronné comme BBC Sound of 2020.

En plus de sa nomination à Sound Of, Lola Young a été nominée pour le 2022 Prix ​​BRIT Rising Star aux côtés de Holly Humberstone et Bree Runway, toutes deux nominées pour Sound Of 2021. Le prix BRITs Rising Star, décerné par un panel d’experts de l’industrie, récompense les artistes britanniques qui n’ont pas reçu un top 20 ou plus d’un top 20 célibataire avant le 31 octobre 2021.

Wet Leg a récemment annoncé les détails de son premier album éponyme, qui devrait sortir en avril prochain via Domino, et a partagé les nouveaux morceaux « Oh No » et « Too Late Now ». « Nous voulons être reconnus comme des héros de la guitare », a déclaré le duo de l’île de Wight à NME dans une récente interview.

« Nous nous sommes mis d’accord sur le principe de notre groupe sur-le-champ : tant que vous vous amusez, tout ira bien », a déclaré le chanteur Rhian Teasdale. « Et nous nous sommes dit que nous nous en tiendrons toujours à cela. »