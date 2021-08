L’OLED enroulable de LG est-il un meilleur haut-parleur qu’un téléviseur ?

Le téléviseur OLED enroulable de LG est enfin sorti sur des marchés clés, mais le sens exact de qui l’achète – et qui peut se le permettre – nous échappe encore quelque peu. Mais notre propre entretien avec LG Electronics nous a peut-être donné une idée de ce que pourrait être le plus grand attrait de l’OLED (ou RX) enroulable.

Nous avons déjà décrié les systèmes de son intégrés plutôt moyens des téléviseurs LG phares auparavant, avec des modèles comme les LG C1 OLED et LG G1 Gallery Series emballés dans un 40W plat avec des basses légèrement brouillées – sans la finesse audio du haut-parleur en premier. téléviseurs comme le Panasonic JZ2000.

Bien sûr, le son est souvent une considération secondaire dans l’achat d’un nouveau téléviseur – les images ont tendance à être l’élément principal – mais le système audio OLED enroulable de LG l’élève vraiment au-dessus de ce que l’on attend d’un téléviseur LG.

Comme nous le dit Tim Alessi, directeur principal du marketing des produits de LG, le système audio de l’OLED enroulable n’a été rendu possible que grâce à son mécanisme de roulement – un système astucieux qui vous permet d’enrouler et de dérouler l’écran, un peu comme une voile, ou un tapis.

C’est ce mécanisme qui augmente si haut le prix de l’OLED enroulable, ce qui signifie qu’il vous en coûtera 100 000 $ / 100 000 £ pour entrer dans votre maison, mais c’est aussi cela qui a permis à LG d’adopter un système audio lourd comme jamais auparavant.

« La raison pour laquelle nous avons pu le faire est que nous avions de toute façon besoin d’un emplacement pour le mécanisme de roulement ; nous avons donc pensé pourquoi ne pas installer un système audio plus robuste », a déclaré Alessi, ajoutant que « je pense que le système audio sera très populaire .”

Sensation de roulage

Le LG Signature OLED R, ou « OLED enroulable », contient un système de haut-parleurs 100 W à 4.2 canaux avec prise en charge Dolby Atmos – pas aussi avancé que certaines configurations de son surround 5.1.2, mais toujours bien au-delà des capacités de ses autres téléviseurs OLED 4K . Nous voyons les mêmes haut-parleurs Dolby Atmos 40 W 2.2 canaux sur les modèles LG B1 OLED, LG C1 OLED et LG G1 OLED – tandis que le LG A1 d’entrée de gamme se contente d’une configuration plus simple de 20 W.

Mais non seulement le téléviseur OLED enroulable offre un son sérieux – son mécanisme de déploiement mécanique signifie également qu’il peut se transformer d’un écran OLED impressionnant en un haut-parleur compact.

La soi-disant « vue en ligne » vous permet de garder l’écran en berne, en utilisant environ un tiers de la hauteur de l’écran et en laissant une vue de contenu étroite avec des fonctions de menu de base – y compris l’affichage de la musique diffusée par les haut-parleurs – pendant que vous peut également continuer à écouter des morceaux même lorsque l’écran est entièrement caché dans la base de l’écran.

Les paramètres ambiants de l’écran vous permettent également de profiter du son d’un feu de camp crépitant ou d’une chute de neige paisible avec une image d’accompagnement le long de l’écran Line View partiel – avec beaucoup plus de détails audio que sur un téléviseur intelligent moyen.

De toute évidence, le prix de l’OLED enroulable LG sera loin des domaines de tous, sauf de quelques individus très fortunés. À ce stade, il s’agit en grande partie d’une preuve de concept pour ce que les ingénieurs de LG peuvent faire, et ce qui pourrait se répercuter sur les meilleurs téléviseurs LG sur toute la ligne.

Il est difficile de justifier l’achat de l’OLED enroulable lorsque les performances d’image sont les mêmes que celles du LG C1 OLED – qui coûte 1 500 $ / 1 500 £ pour une taille de 55 pouces. Vous pouvez acheter près de 10 de ces écrans pour le prix d’un LG RX.

Bien que nous ne puissions pas imaginer une fonctionnalité enroulable bientôt disponible sur la série C de LG, quelque chose comme les capacités audio améliorées de l’OLED enroulable de LG pourrait être porté plus facilement – et à moindre coût – vers des ensembles plus abordables. Nous espérons simplement que LG utilisera ses propres avancées à un moment donné dans le futur et que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps.

