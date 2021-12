L’OLED flexible n’est pas seulement pour les pliables, revendique les concepts CES de LG Display

Le CES 2022 est encore dans quelques semaines, mais cela n’a pas empêché LG Display de dévoiler un peu plus tôt quelques-unes de ses pièces de vitrine. Cette année, LG Display présente deux nouveaux concepts de produits basés sur sa technologie OLED flexible. « Media Chair » et « Virtual Ride » sont tous deux basés sur des technologies d’affichage déjà disponibles dans le commerce pour les clients de LG Display. Leur objectif principal est de mettre en valeur les nouveaux marchés susceptibles d’évoluer autour de ses derniers panels.

Media Chair, illustré ci-dessus, serait un excellent ajout à toute configuration de cinéma maison. LG Display note que le téléviseur OLED à rayon incurvé 1 500R est réglé à la distance de visualisation la plus optimale et se déplace avec le mouvement d’inclinaison de la chaise. Le téléviseur lui-même peut également changer d’orientation, basculant entre portrait et paysage en appuyant simplement sur un bouton, ainsi que Cinematic Sound OLED qui produit du son en faisant vibrer le panneau lui-même.

L’entreprise envisage ce type de concept dans les salons VIP d’aéroport par exemple. LG Display travaille également avec une société sud-coréenne de fauteuils de massage pour intégrer cet écran OLED dans un produit commercial. Alors, qui sait, vous pourriez voir quelque chose comme ça dans le monde réel dans un avenir pas si lointain.

Le deuxième concept de LG Display, et peut-être le plus original, est son installation futuriste Virtual Ride. Sur la photo ci-dessus, cette configuration est construite à partir de trois panneaux OLED flexibles de 55 pouces, le panneau central présentant la courbure 500R la plus sévère tout en maintenant la qualité de l’image. Combiné avec une configuration de cyclisme en salle, vous pouvez brûler ces calories de vacances partout dans le monde. Le concept affiche également des informations sur l’exercice et autres sous forme d’affichage tête haute, même si je parie que cette configuration coûterait un peu plus cher qu’un Peloton.

Ce concept rejoint le thème de la réalité virtuelle et augmentée de LG Display pour sa technologie OLED, dont nous entendrons peut-être un peu plus parler au CES 2022. Idées sympas ou concepts fous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

commentaires