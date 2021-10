Source : Adobe/3dmitry

Les décideurs politiques russes ont été frappés par des coups verbaux à la fois du secteur de la cryptographie et de la sphère des affaires traditionnelles – avec un oligarque et un leader de l’industrie de la blockchain exhortant Moscou à assouplir sa position sur la cryptographie.

Dans un article sur sa chaîne Telegram, l’oligarque Oleg Deripaska a déclaré au farouchement anti-crypto Banque centrale pour « s’engager » avec le secteur de la cryptographie et « prendre la cryptographie au sérieux ». Deripaska est surtout connu comme le fondateur de Élément basique, l’un des plus grands groupes industriels du pays, ainsi que le patron du géant de l’aluminium RUSALE.

L’oligarque a averti que l’Amérique se retirait dans la course à la cryptographie et que la Russie risquait d’être laissée pour compte si elle continuait à ne pas comprendre la gravité de la situation.

Il a été cité comme expliquant :

« Il est temps d’ouvrir les yeux et de prendre la crypto-monnaie au sérieux. Alors que notre banque centrale est enfantine, fermant les yeux sur le marché croissant des crypto-monnaies, le Trésor américain investit dans le développement dans ce domaine. »

Il a également estimé que les politiciens férus de crypto à Washington « affûtaient » « l’arme de la défaite économique » – à savoir la crypto – avec une « vigueur renouvelée ».

Deripaska a ajouté que la crypto avait le pouvoir de vaincre non seulement les « sanctions économiques », mais avait également le pouvoir de « faire baisser le dollar ».

Dans les commentaires de l’article, cependant, certains se sont interrogés sur ce que les politiciens américains développaient exactement, demandant s’il y avait vraiment des preuves que Washington avait effectivement l’un des projets évoqués par l’oligarque dans les pipelines. En effet, les progrès sur tout type de dollar numérique se sont déroulés à un rythme glacial, bien que le secteur privé ait été autorisé à prospérer.

Entre-temps, RBC a signalé que le chef du Association Russe de Cryptoéconomie, Intelligence Artificielle et Blockchain (RACIB) Youri Pripachkine a dénoncé les efforts « timides » de Moscou pour réglementer le secteur.

Après des années de querelles politiques, une législation spécifique à la cryptographie fait toujours défaut en Russie, de l’aveu même des politiciens, et la position de Moscou sur la cryptographie reste déroutante pour la plupart des observateurs.

Pripachkin a été cité comme déclarant que la politique de la nation était caractérisée par la « lenteur » et « l’opacité ».

Le chef du RACIB a déclaré :

« Absolument rien n’a été fait pour [crypto] marché hors de l’ombre, malgré le fait que la sphère russe représente plus de 10 % du marché mondial. Les chiffres d’affaires sont comparables aux revenus annuels du gouvernement fédéral de 270 milliards de dollars.

