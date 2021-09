Lolita Ayala clarifie les rumeurs sur sa santé

in

« La rééducation est très importante, je dois donc continuer la rééducation pendant encore quelques mois pour que je sois parfait. J’étais déjà très blessé à cause de la chute de l’hélicoptère et je suis retombé sur le dos, puis je me suis blessé à deux reprises », a expliqué le communicateur.

Il a également été annoncé que Lolita Ayala pourrait cesser d’animer les informations du soir. (Spécial)

En 2015, Lolita Ayala voyageait en hélicoptère avec le gouverneur de Chihuahua César Duarte Jáquez et quatre autres personnes lorsque l’avion s’est effondré d’une hauteur de cinq mètres lors de la manœuvre d’atterrissage. À ce moment-là, il a été signalé que tous les passagers avaient été légèrement blessés.

Puis, en mars de cette année, la journaliste a rapporté qu’elle avait subi un grave accident à la maison qui a causé une fracture du fémur pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence. « J’ai été à l’hôpital pendant une semaine avec ma jambe cassée en morceaux et je me rétablis. Je dois utiliser des béquilles, une marchette et marcher autant que je peux », a-t-il alors informé le programme Hoy.